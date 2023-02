Baut Peiting bald die nächste Kita? Prognose zeigt stark steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen

Von: Christoph Peters

Blick in die Zukunft: In den nächsten Jahren steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Gemeinde Peiting nach jüngsten Berechnungen deutlich an. © Gemeinde Peiting

Die Gemeinde Peiting wächst und mit ihr der Bedarf an Kitaplätzen. Um die künftige Entwicklung genauer abschätzen zu können, setzt die Verwaltung auf ein neues Prognosetool. Im Gemeinderat wurden nun die ersten Ergebnisse vorgestellt. Die waren durchaus alarmierend.

Peiting – Schon vor einigen Wochen hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder im Gespräch mit den SN anklingen lassen, dass man sich in Peiting wohl schon bald über weitere Kitaplätze Gedanken machen müsse. Denn der neue Kindergarten an der Jägerstraße, der im April eröffnet wird, bringt zwar Entlastung, ist aber voraussichtlich schon ab September mit allen sieben Gruppen belegt (wir berichteten).

Doch hält die steigende Nachfrage der vergangenen Jahre nach Betreuungsplätzen auch in Zukunft an oder ist sie nur ein vorübergehendes Phänomen? Um diese schwierige Frage zu beantworten, hat sich die Gemeinde externe Hilfe ins Boot geholt. Günter Katheder-Göllner ist beim Landkreis Augsburg für die Jugendhilfeplanung zuständig, kennt das Problem, vor dem viele Gemeinden stehen. Weil Mittel wie Elternbefragungen oder der alleinige Blick auf die Geburtenstatistik sich in der Vergangenheit als wenig tauglich für verlässliche Vorhersagen erwiesen, entwickelte man dort gemeinsam mit der Firma SAGS ein neues Prognosetool.

Prognose-Tool berücksichtigt viele statistische Daten

Ziel sei es gewesen, möglichst viele Faktoren, die Einfluss auf die Zahl der benötigten Betreuungsplätze haben, zu berücksichtigen, erklärte der Experte in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dazu gehört etwa, wie stark die Gemeinde durch Zuzüge wächst. Das wiederum hängt davon ab, wie viel Wohnraum zur Verfügung steht. In Jahren, wo eine große Zahl an Wohnungen und Häusern fertiggestellt worden seien, sei regelmäßig auch die Einwohnerzahl gewachsen, verdeutlichte Katheder-Göllner.

Um zu zeigen, was das für die künftige Entwicklung in Peiting bedeutet, hatte der Experte das Tool mit den entsprechenden Zahlen der Gemeinde gefüttert. Berücksichtige man die Baugebiete am Bachfeld und Heimgartenstraße sowie die Nachverdichtung, komme man statistisch auf rund 120 Einwohner zusätzlich in den nächsten Jahren, rechnete er vor. Darunter seien sowohl Kinder als auch Familien, die Nachwuchs bekämen, wenn das Eigenheim stehe – mit entsprechenden Auswirkungen für die Kitas.

Das Ergebnis der Prognose: Bis 2028 steigt der Bedarf an Plätzen im Kindergarten von aktuell rund 450 auf 525, in der Krippe von 80 auf 90. „Nicht abwegig“ sei aber, dass die Nachfrage noch höher liege, sagte der Fachmann. Dann rede man über bis zu 545 Kindergarten- und 114 Krippenplätze, die in den nächsten Jahren benötigt würden. Auch wenn die Berechnung nur einen gewissen Korridor ergebe, eines sei klar, betonte der Fachmann: Die vorhandenen Plätze würden nur ausreichen, wenn die Gemeinde sofort jegliche Bautätigkeit einstelle.

So weit wollte man im Gremium freilich nicht gehen. Man müsse sich aber die Frage stellen, wie man als Gemeinde wachsen wolle, sagte Michael Deibler (CSU). Klar sei, dass man in naher Zukunft vier bis fünf weitere Kitagruppen brauche. „Darüber müssen wir zeitnah diskutieren“, forderte er. Dem pflichtete Franz Seidel (BVP) bei. Dabei dürfe man auch die Schulen nicht vergessen, die die Entwicklung ebenfalls betreffe.

Flüchtlingssituation könnte Bedarf noch erhöhen

Zumal der Zuzugsdruck künftig sogar noch weiter steigen werde, wie Herbert Salzmann fürchtete, sollte der Landkreis dem MVV beitreten. Und was sei mit den Kindern der geflüchteten Ukrainer, fragte Claudia Steindorf (SPD). Tatsächlich seien diese in der Prognose noch gar nicht berücksichtigt, weil sich die Entwicklung kaum vorhersagen lasse, antwortete Katheder-Göllner. „Diese Frage beschäftigt uns alle.“ Genau wie die, wer die Kinder angesichts des Fachkräftemangels in den Einrichtungen überhaupt betreuen soll. Die Situation werde sich noch verschärfen, warnte Marion Gillinger (ÖDP). Eine Befürchtung, die der Experte teilte. Das Personal sei heute schon überlastet, viele würden aussteigen. „Aber es hilft nichts, wir müssen schauen, wie wir über die Runden kommen.“

Doch was, wenn die Zahlen später wieder sinken, wollte Thomas Elste (Grüne) wissen. Mit einem Waldkindergarten könne man darauf flexibel reagieren, statt gleich Beton zu verbauen, dachte er bereits einen Schritt weiter. Waldkindergärten seien durchaus ein gutes Angebot, eine Lösung, um fehlende Plätze schnell mal auszugleichen, seien sie aber nicht, sagte Katheder-Göllner.

Eines war deshalb am Ende nicht nur dem Bürgermeister klar: „Wir werden zeitnah in die Gänge kommen müssen.“

