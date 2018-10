Der erste „Wonderwomen“-Schläger brachte 295 Euro

ECP-Spieler Ty Morris spielt den gesamten Monat Oktober mit drei pinkfarbenen Warrior-Eishockeyschlägern, um auf den Brustkrebs-Bewusstseinsmonat „Pink Octobers“ aufmerksam zu machen. Alle drei Schläger werden wöchentlich zugunsten einer krebskranken Hohenfurcherin versteigert – der erste ging am Dienstag um exakt 20.13 Uhr und 9 Sekunden an den Mann.

Hohenfurch/Peiting – Wer hatte für stolze 295 Euro das besondere Stück ersteigert? Noch in der Nacht konnte dieses Geheimnis gelüftet werden. Die ersten Mannschaften der Damen und Herren des Tennisclubs Hohenfurch hatten zugeschlagen. Sie hatten im Vorfeld 360 Euro gesammelt, um damit einen der Schläger zu ersteigern. Da sie den Zuschlag für 295 Euro erhielten, wollen sie trotzdem die gesamten 360 Euro spenden.

Für 77 Euro war der erste der drei Schläger mit den besonderen aufgedruckten Schriftzügen „Susi Kühner“ und „Wonderwomen“ auf der Versteigerungsplattform Ebay eingestellt worden. Die Nummern 77 und 7 waren und sind die Rückennummern von Ty Morris in seiner langjährigen Spielzeit und sollen Susi Glück bringen. Noch am selben Abend stand das Gebot bei sechs Bietern bei über 100 Euro. Im Laufe der sieben Tage schraubten 62 Bieter den Betrag in die Höhe, sodass am Ende die 295 Euro erreicht wurden.

Der erste Schläger ist Geschichte, das Spiel geht jedoch weiter. Der zweite Schläger wird für erneute sieben Tage zur Versteigerung angeboten, mit dem selben Aufdruck. Doch was hat es mit dem Aufdruck auf sich? Der Name Susi Kühner ist klar, sie ist die an Brustkrebs erkrankte Mutter von zwei Buben, die sich mit dem Erlös einen Wunsch erfüllen soll. Aber Wonderwomen?

Kristin, die Schwägerin von Susanne Kühner, ist Amerikanerin und lebt in den USA. Sie verfolgt natürlich von dort aus, wie bewundernswert Susi gegen ihre Krankheit kämpft. Dabei erinnerte sich Kristin an eine der ältesten Superheldinnen der USA, die neben Superman das Leinwandidol der 40er Jahre wurde – eben Wonderwomen. Und dass Frauen eine ganz gewisse Neigung zu Schuhen haben, ist allgemein bekannt. So hat Kristin in Amerika für Susi ein Paar ganz spezielle Laufschuhe anfertigen lassen. Bedruckt auf der einen Seite mit der bekannten pinkfarbenen Schleife gegen Krebs, auf der anderen Seite das Gesicht der Comic Figur Wonderwomen.

Und Susi selbst? Sie ist beeindruckt von den vielen Zusprüchen und natürlich der Spendenfreude der Bieter. Deshalb hat sie beschlossen, alles Geld, das durch die Aktion „Pink October“ zusammenkommt, der „Rexroth von Fircks Stiftung“ zu spenden, die ihr und ihrer Familie eine einzigartige Therapie ermöglicht hat.

Hans-Helmut Herold

Hinweis:

Der zweite pinke Schläger kann unter der Zugangsnummer 323504245903 bei Ebay ersteigert werden.