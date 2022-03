Benzinpreise im Landkreis: „Jeder zweite Kunde hatte einen Schock“

Preisanzeigen wie zu D-Mark-Zeiten; Die Spritpreise sind stark gestiegen – auch an der Aral-Tankstelle in Peiting. © Hans-Helmut Herold

Die Benzinpreise machen auch den Menschen im Landkreis Weilheim-Schongau zu schaffen. Doch was sagen Tankstellen-Betreiber dazu? Die Heimatzeitung hat nachgefragt.

Landkreis - Der Benzinpreis steigt und steigt, auch im Landkreis hat er längst die Marke von zwei Euro überschritten. Die Kunden reagieren darauf überwiegend mit Verständnis, sehen aber auch Gesprächsbedarf: „Ich hatte heute noch keinen Kunden, der mit mir nicht über den Benzinpreis gesprochen hat“, so Elisabeth Kehrer, Betreiberin der Aral-Tankstelle in Peiting.

Kritik habe es kaum gegeben, die Menschen wüssten mittlerweile. dass die Preisgestaltung vor Ort von den Zentralen der Konzerne vorgenommen werde, so Kehrer. „Wir haben da überhaupt keinen Einfluss.“ Sie stellte zudem einen merklichen Umsatzrückgang fest.

Bald Ladesäulen für Elektroautos an der Tankstelle in Iffeldorf

Das kann Robert Greil – noch – nicht bestätigen. „Dafür ist es zu früh“, so der Inhaber der „Freien Tankstelle Greil“ in Iffeldorf. Das können man erst nach ein paar Wochen sagen. „Aber jeder zweite Kunde, der heute bei mir war, hatte einen Schock“, so Greil über den Preissprung seit dem Krieg in der Ukraine. Aber seine Kunden hätten auch Verständnis gezeigt. Er glaubt, dass das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist. „Die Aussichten waren noch nie so schlecht in den vergangenen 25 Jahren, seit ich selbstständig bin. Die Preise werden noch länger auf diesem hohen Niveau bleiben.“ Und das betreffe nicht nur die Zapfsäulen. Auch in seinem Shop werde es zu exorbitanten Steigerungen kommen, eben auch wegen der gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel. Diese Erhöhungen müsse er an seine Kunden weiter geben, so Greil, dessen Tankstelle rund 1,5 Kilometer von der Autobahn entfernt liegt. „Corona war schon schlimm, aber jetzt wird es noch schlimmer.“

Auf den steigenden Anteil von E-Autos in der Region hat der Unternehmer bereits reagiert: Voraussichtlich im Mai werden sechs Ladesäulen – darunter vier Schnell-Ladesäulen – bei ihm in Betrieb gehen.

Obwohl Greil eine freie – nicht an einen Konzern angeschlossene – Tankstelle betreibt, muss auch er seine Preise ständig ändern, um sie an die der Konkurrenz in der Nachbarschaft anzupassen. „Das mache ich zum Teil bis zu 25 mal am Tag“, so Greil.

Mehrere weitere Tankstellen-Betreiber im Landkreis, die von der Heimatzeitung kontaktiert wurden, wollten sich zu dem Thema nicht äußern oder verwiesen auf die Pressestellen ihrer Konzernzentralen.