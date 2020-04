Oster-Bauernmarkt in Peiting mit Abstand ein voller Erfolg

Großen Zuspruch hat am vergangenen Donnerstag der Peitinger Oster-Bauernmarkt erlebt. Die Kunden kamen wie gewohnt, nur die Schlangen vor den Ständen waren länger – aus Corona-Sicherheitsgründen. Die Organisatoren und Standbetreiber zeigten sich sehr zufrieden.

Peiting – Peitinger Bauernmarkt im April 2020: Schon irgendwie merkwürdig mutet das Geschehen am oberen Hauptplatz vor der Kirche an. In langen, locker gereihten Schlangen stehen die Kunden an den Ständen an, viele tragen einen Mundschutz. Auch einige Ständebetreiber haben aus Hygienegründen ihr Gesicht verhüllt.

Mitorganisator Herwig Skalitza steht mit einem Mikrofon auf dem Platz und macht regelmäßige Durchsagen. „Ich habe gerade erst geschimpft gekriegt. Jetzt stelle ich mich weiter weg“, meint ein Mann in der Schlange. Offensichtlich wachen viele darüber, dass die Mindestabstände auch korrekt eingehalten werden.

Das ist auch Grundtenor bei den Durchsagen von Skalitza, der die Besucher mit „Danke für Euer Kommen. Es ist wunderbar, dass wir wieder ein bisschen in der Normalität sind“, begrüßt und dann gleich auf das Abstand halten zu sprechen kommt.

Bereits um 7 Uhr an diesem Gründonnerstag wurden die Marktstände aufgebaut. Dieses Mal alle auf einer Straßenseite mit gebührenden Lücken dazwischen, damit auch ausreichend Platz zum Anstehen ist.

+ Der Schutz der Gesundheit stand bei Händlern wie Kunden heuer im Vordergrund. © Fröhlich Besonders für ältere und alleinstehende Menschen ist der Peitinger Bauernmarkt ein sozialer Anziehungspunkt: „Endlich mal wieder rauskommen und Menschen treffen“, fasst es Herwig Skalitza zusammen. Absagen hat er für diesen Markt nur zwei bekommen. Das beliebte Kesselfleisch vom Gasthof Lamprecht war dieses Mal nicht zu bekommen, weil der Händler Probleme hinsichtlich der erforderlichen Hygienemaßnahmen sah. Auch Franz Moser war mit seinem Brot nicht dabei, da seine Frau zur Risikogruppe gehört und auch er deshalb Kontakte bestmöglich meidet, wie Herwig Skalitza berichtete.

Markt-Urgestein Pankratia Holl dagegen, die zumindest vom Alter her zur Risikogruppe gehört, ließ es sich nicht nehmen, selbst gemachte Backwaren und andere Leckereien eigenhändig unters Volk zu bringen. Dieses Mal allerdings verschanzt hinter Plexiglas und Plastikfolie. Das Kassieren übernahm Stefanie Wörnzhofer, die ebenfalls hinter Plastikfolie neben dem Verkaufsstand die Kasse aufgebaut hatte. Organisation ist eben alles.

Andere Standbesitzer hatten mit Bänken und größeren Tischen dafür gesorgt, dass die Distanz zu den Kunden gewahrt blieb. „Man redet mehr miteinander als sonst, weil es schwierig ist, sich zu orientieren“, sagte Gabi Kraus lachend, die selbst mit Mundschutz unterwegs war und Fragen wie „Ist das die Spargel-Schlange?“ oder „Wollen Sie alle Spargel?“ beantwortete.

+ Innovativ zeigte sich dieser Verkäufer mit einer provisorischen Plane zum Infektionsschutz. © Herold Sie selbst ist regelmäßig Kundin am Bauernmarkt und findet es gut, dass er stattfindet. Auch Margit Kotschi, die mit mehreren Taschen und Tüten bepackt über den Markt geht, findet es „super“, dass die Organisatoren das machen. Und Jakob Eberle, der Kartoffeln, Fisch, Brot, Käse und Eier einkaufen soll, findet den „Markt mit Abstand“ ein bissel gewöhnungsbedürftig. „Man nimmt es halt in Kauf, um keinen zu gefährden“, meint er.

Eine andere Kundin ist froh, dass es nicht regnet und findet zudem, dass man die regionalen Händler in dieser Zeit unterstützen muss. Gertraud Wolf, die Bauerngeräuchertes im Angebot hat und selbst mit Mundschutz an ihrem Stand steht, ist zufrieden mit dem Verkauf: „Es ist gleich in der Früh gut angelaufen“, erzählt sie. Nur das Vollkornbrot aus Urgetreide, das sie üblicherweise im Angebot hat, fehlt dieses Mal. Dazu war der Markt zu kurzfristig anberaumt, und die Bäckerin hätte es nicht mehr geschafft, eine ausreichende Menge vorzubereiten.

