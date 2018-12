Viele weihnachtliche Geschenkideen gibt es immer am Adventsmarkt in Herzogsägmühle

Adventswochenende in Herzogsägmühle

Jedes Jahr am ersten Adventswochenende verwandelt sich das Diakoniedorf in eine weihnachtliche Einkaufsmeile. Tausende Besucher drängten sich auch dieses Jahr wieder am Dorfplatz mit angrenzenden Verkaufsräumen.