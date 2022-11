Peiting: Birkland bekommt neues Wohnbaugebiet an der Winklstraße

Von: Christoph Peters

Auf diesem Areal an der Winklstraße in Birkland soll ein neues Baugebiet entstehen. Im Süden ist ein zehn Meter breiter Pflanzstreifen als Ortsrandbegrünung angedacht. © Bayernatlas/chpe

In Sachen Neubaugebiete geht es in Peiting weiter Schlag auf Schlag. Nach dem Hauptort ist nun Birkland an der Reihe. Auf einem rund 8300 Quadratmeter großen Areal an der Winklstraße sollen zehn neue Bauplätze entstehen.

Peiting/Birkland – 2016 hatte die Gemeinde Peiting zuletzt ein neues Wohnbaugebiet im Ortsteil Birkland ausgewiesen. Die Nachfrage nach Bauland sei entsprechend groß, hieß es jüngst in der Sitzung des Gemeinderats vonseiten der Verwaltung, als erstmals die Pläne für ein neues Baugebiet im Ortsteil vorgestellt wurden.

Entstehen soll es im Bereich der Winklstraße. Dort hatte der Bauausschuss erst im Juli der Erweiterung des geltenden Bebauungsplans zugestimmt, um zwei Bauparzellen zwischen der Straße „Am Wiesanger“ und der Winklstraße zu schaffen. Dieses Vorhaben sei nun obsolet, sagte Bürgermeister Peter Ostenrieder. Denn zwischenzeitlich ist sich die Gemeinde mit den Grundstückseigentümern der östlich angrenzenden Fläche handelseinig geworden, das Geschäft ist bereits notariell beurkundet. Das komplett gut 8300 Quadratmeter große Areal soll nun mit einem eigenen Bebauungsplan überplant werden, erklärte der Rathauschef. Insgesamt könnten im neuen Baugebiet voraussichtlich zehn neue Bauparzellen ausgewiesen werden.

Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren

Bis dahin dürfte es allerdings noch etwas dauern. Wie Bauamtsmitarbeiterin Bettina Maeße in der Sitzung erläuterte, gehe es erst einmal darum, den nötigen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zu fassen. Komme dieser heuer zustande, könne noch das beschleunigte Verfahren angewendet werden. „Damit sparen wir uns die Umweltprüfung.“ Für die Durchführung habe die Gemeinde dann zwei Jahre Zeit.

Beim Thema Umweltprüfung wurde Thomas Elste (Grüne) hellhörig, der wissen wollte, was es damit auf sich habe. Bei der zusätzlichen Untersuchung werde unter anderem geprüft, ob es beispielsweise schützenswerte Tiere in dem betroffenen Bereich gebe. „Davon gehe ich in dem Fall eher nicht aus“, sagte Maeße mit Blick auf die landwirtschaftliche Fläche. Doch auch ohne spezielle Umweltprüfung würde im Rahmen des Verfahrens auf die Belange von Natur- und Artenschutz natürlich geachtet, versicherte die Bauamtsmitarbeiterin.

Schallutzgutachten wegen Sportgelände nötig?

Wissen wollte Elste auch, ob der Lärm durch das nahe Sportgelände im Süden ein Problem für die geplante Bebauung darstellen könnte. Auch hier verwies Maeße auf eine entsprechende Prüfung im Rahmen des Verfahrens. Möglicherweise sei ein Schallschutzgutachten nötig. Man rücke mit der Bebauung ja nicht näher heran an das Sportgelände als die bestehenden Häuser, sah Ostenrieder indes keinen Grund zur Sorge. Zumal die Vorschriften hinsichtlich des Lärms, der von Sporteinrichtungen ausgehe, in den vergangenen Jahren eher gelockert worden seien.

Keine Zukunft sah der Rathauschef auf Nachfrage dagegen für die bestehende Baumreihe entlang der Winklstraße. Diese sei privat und zu eng an die Fahrbahn gepflanzt worden und müsse schon jetzt regelmäßig zurückgeschnitten werden, da ansonsten landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht vorbeikämen, schilderte Ostenrieder.

Franz Seidel (BVP) wollte wissen, was mit dem noch unbebauten Grundstück nördlich des Areals geschehe. Dieses sei schon jetzt eine Baulücke, antwortete der Bürgermeister, die Zufahrt sei über den Altbestand gewährleistet. Im Osten werde durch den Bebauungsplan dagegen eine neue Baulücke geschaffen, gab Gunnar Prielmeier (SPD) zu bedenken. Bei der Gemeinde hatte man deshalb versucht, das besagte Areal gleich mit einzubeziehen – allerdings ohne Erfolg. Der Landwirt, dem das Grundstück gehöre, habe im Moment kein Interesse an einer Bebauung.

Verkaufspreis steht noch nicht fest

Fünf der jeweils rund 600 Quadratmeter großen Bauplätze sollen später durch die Gemeinde vergeben werden, zu welchem Preis war in der Sitzung noch kein Them – ebenso, ob wie in Peiting auch in Birkland Einliegerwohnungen künftig erlaubt sein sollen. All’ das werde man zu einem späteren Zeitpunkt noch diskutieren, kündigte Ostenrieder an. Jetzt gehe es erst einmal darum, „den Zug auf die Reise zu schicken“. Das tat das Gremium mit großer Mehrheit. Gegen zwei Stimmen der Grünen wurde die Aufstellung des Bebauungsplans „An der Almenstraße“ beschlossen.

