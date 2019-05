Nach jahrelanger Hängepartie: Geh- und Radweg in Birkland endlich in greifbarer Nähe?

Es ist ein lang gehegter Wunsch in Birkland: ein Geh- und Radweg zwischen dem Sägewerk und dem eigentlichen Ort. Dank des Staatlichen Bauamts könnte das Projekt nun endlich ins Rollen kommen – vorausgesetzt, die Grundstückseigentümer spielen mit.

Birkland – Das Thema einer sicheren Geh- und Radwegverbindung zwischen Sägewerk und dem Ort Birkland verfolgt Bürgermeister Michael Asam seit vielen Jahren. Bislang ohne Ergebnis. Immer war eine Lösung entlang der Staatsstraße am Widerstand von Grundstückseigentümern gescheitert. Vor einem Jahr hatte der Rathauschef deshalb die Bürgerversammlung genutzt, um eine alternative Verbindung über einen Wiesenweg vorzustellen. Weil die allerdings gleich mehrere Nachteile mit sich brachte, wurde die Lösung gleich wieder begraben. Die Birkländer erneuerten daraufhin ihren Wunsch, die Gemeinde solle einen weiteren Anlauf für einen Gehweg an der Straße unternehmen.

Dies habe man zwischenzeitlich getan, sagte Asam in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Staatliche Bauamt, in dessen Zuständigkeit die Staatsstraße fällt, habe eine vorläufige Planung erstellt und sei willens die Verbindung zu bauen. „Das hat den Charme, dass die Gemeinde keinerlei Kosten zu tragen hat“, freute sich der Bürgermeister. Vielmehr gehe der Bau zu Lasten des Freistaats. Einziger Pferdefuß: Das Staatliche Bauamt werde nur tätig, wenn es die benötigten privaten Grundstücke bekomme.

Grunderwerb ist an mehreren Stellen erforderlich, wie Tiefbauchef Gerhard Habersetzer bei der Vorstellung der Planung erläuterte. Beginnen soll die 1,16 Kilometer lange Verbindung im Ort bei der Hausnummer Birkland 13. Bis dorthin führt bereits ein Gehweg. Um diesen im weiteren Verlauf Richtung Ortsausgang fortsetzen zu können, müssten die dortigen Grundstücksbesitzer 1,5 Meter ihres Gartens zur Straße hin abtreten, sagte Habersetzer. Außerorts sei ein kleiner Grünstreifen zwischen Straße und dem 2,5 Meter breiten Geh- und Radweg möglich, ehe bei den Anwesen im Bereich der Anhöhe die nächste Engstelle erreicht werde. Wegen der Topografie seien für den Weg im Bereich der Kurve zudem Abtragungen und Aufschüttungen erforderlich.

Schließlich fehle es im Bereich des Sägewerks erneut an ausreichend öffentlichen Grund, weshalb auch hier Grundstückseigentümer einen 1,5 Meter breiten Streifen ihrer Gartenfläche zur Verfügung stellen müssten. Enden soll die neue Verbindung am Forstweg Richtung Herzogsägmühle. Eine Abfahrt Richtung Forst sei kein Problem, da der Weg an dieser Stelle fast höhengleich sei, sagte Habersetzer auf Nachfrage von Thomas Elste (Grüne).

„Jackpot für Birkland“

Trotz aller Unwägbarkeiten in Sachen Grundstücke: „Für Birkland wäre es ein großer Gewinn“, fand nicht nur der Bürgermeister. „Es ist eine Lösung, auf die alle schon lange warten“, bekräftigte Herbert Salzmann (SPD). Er hoffe, dass die Birkländer mitmachen. „Das ist sicher für längere Zeit die letzte Möglichkeit.“ Auch Christian Lory (Unabhängige) sprach von einem „Jackpot für Birkland“.

Das wollte Peter Ostenrieder (CSU) gar nicht in Frage stellen. Allerdings dämpfte er die Euphorie. Die neuralgischen Punkte am Berg seien nicht geklärt, teils sehe es im Plan so aus, als nehme der Gehweg einen Teil der ohnehin engen Straße in Anspruch. „Das geht so nicht“, kritisierte der Birkländer. „Hoffentlich ist das keine Luftbildplanung“, sagte Norbert Merk (CSU), der die Engstelle im Bereich des dortigen Stadls ebenfalls als „Knackpunkt“ sah. Da müsse geprüft werden, ob man den Weg nicht unterhalb vorbeiführen könne.

Plan B gefordert

Skeptisch zeigte sich auch Hans Schleich (BVP), der wie Ostenrieder in Birkland lebt. „Das Problem werden die Grundstücksverhandlungen sein. Da sind zum Teil kleine Gärten betroffen.“ Michael Deibler (CSU) forderte deshalb, dass man sich über einen Plan B Gedanken machen müsse. Das ergebe sich aus den Verhandlungen, entgegnete Asam. Es gebe durchaus Optionen, sollten diese scheitern. „Dann ist nicht alles tot.“

Einstimmig gab der Gemeinderat grünes Licht für das Projekt. Asam kündigte an, zeitnah mit den Grundstückseigentümern Kontakt aufnehmen zu wollen. „Vielleicht haben wir dann schon bis zur Bürgerversammlung ein Ergebnis.“





