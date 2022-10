Birklands unerfüllter Traum vom Dorfladen: Kommt jetzt der „Kistenkrämer“?

Von: Christoph Peters

Einen Dorfladen gibt es in Birkland bislang nicht. Konzepte wie dieser „Kistenkrämer“ wären eine Alternative. Einkaufen funktioniert dort nach dem Selbstbedienungsprinzip ohne großen Personalaufwand. © Kistenkrämer

Birkland hat viel: eine eigene Feuerwehr, einen beliebten Gasthof, ein vielseitig genutztes Haus der Vereine. Nur eine Einkaufsmöglichkeit für Dinge des täglichen Bedarfs sucht man vergebens. Dabei stand ein Dorfladen schon vor zehn Jahren auf der Wunschliste. Doch warum wurde daraus nichts?

Birkland – Es ist ein knappes Jahrzehnt her, da zeigten sie in Birkland, dass sie zurecht stolz sein können auf ihren Ort. Bis zum Bezirksentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ hatte man es geschafft und dabei zuvor die Landkreis-Konkurrenz aus Wildsteig hinter sich gelassen. Am Ende durften sich die Birkländer über die Silbermedaille freuen.

Es war ein großer Erfolg für den kleinen Ortsteil mit seinen gerade einmal rund 600 Einwohnern, der die Jury in vielerlei Hinsicht beeindruckt hatte. Vielleicht wäre sogar noch mehr drin gewesen, hätte es damals einen Dorfladen in Birkland gegeben. „Das hat uns auf alle Fälle Punkte gekostet“, erinnert sich Leonhard Socher. Der heute 67-Jährige war zu dieser Zeit Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins in Birkland und federführend an der Umsetzung des Dorfwettbewerbs beteiligt.

Tatsächlich fehlt es Birkland bis heute an einer Einkaufsmöglichkeit für Dinge des täglichen Bedarfs. Die nächste Nahversorgungsmöglichkeit befindet sich sechs Kilometer entfernt in Herzogsägmühle. Zu den großen Supermärkten in Peiting und Schongau ist die Strecke noch weiter. Ohne Auto geht da wenig.

Einer, der das aus eigener Erfahrung weiß, ist Bürgermeister Peter Ostenrieder. Der Rathauschef wuchs in Birkland auf, wohnt heute noch im Ort. Früher sei es dort noch anders gewesen. „Als ich klein war, gab es noch drei Läden“, erinnert sich Ostenrieder. Doch mit der wachsenden Konkurrenz durch die Supermärkte in den großen Orten machte einer nach dem anderen dicht, der letzte vor gut 30 Jahren. Früher seien noch ab und an Verkaufswagen durch Birkland gefahren, sagt Socher. „Doch das gibt’s auch nicht mehr“, bedauert er. Immerhin frische Backwaren kommen jeden Mittwoch und Samstag dank der Apfeldorfer Bäckerei ins Dorf.

Kein Wunder also, dass die Idee, einen Dorfladen zu etablieren, immer mal wieder Thema war im Ort. Bereits 2005 etwa hatte sich der damalige Bürgermeister Michael Asam in der Bürgerversammlung für ein solches Angebot stark gemacht. Doch erst mit dem Dorfwettbewerb 2013 kam erneut Schwung in die Debatte.

Für einen Dorfladen mit Personal fehlt es am Umsatz, glaubt der Bürgermeister

Zustande freilich kam das Projekt auch damals nicht. Der Grund dafür ist für Bürgermeister Peter Ostenrieder schnell gefunden. Auch ein Dorfladen müsse sich wirtschaftlich rechnen. Doch dafür brauche es entsprechend Umsatz, der in einem kleinen Ortsteil wie Birkland kaum zu erzielen sei. „Die Leute fahren zum Großeinkauf nach Peiting oder Schongau, da tut sich ein ,Tante Emma-Laden’ schwer“, sagt Ostenrieder aus Erfahrung. Ein klassischer Dorfladen mit Personal habe daher keine Überlebenschance, ist sich der Rathauschef sicher.

Zum Vergleich: Wildsteig, das derzeit die Planungen für einen Dorfladen vorantreibt, hat mehr als doppelt so viele Einwohner wie Birkland. Auch Ingenried, wo sich der örtliche Dorfladen großer Beliebtheit erfreut und erst vor Kurzem als erster in Oberbayern die Auszeichnung „Fünf-Sterne-Dorfladen“ erhalten hat, ist deutlich größer.

Alternative „Kistenkrämer“?

Doch was gibt es für Alternativen, um das Nahversorgungsangebot in Birkland zu verbessern? Schon 2014 hatte man sich darüber im Zuge des Dorfwettbewerbs Gedanken gemacht und einen Bringservice für Lebensmittel ins Leben gerufen. Die Idee: Birkländer, die in Herzogsägmühle arbeiten, sollten gewünschte Produkte auf Bestellung im dortigen Mühlenmarkt abholen und im Heimatdorf ausliefern. Doch der Erfolg blieb aus. „Das hat nur ein paar Wochen funktioniert“, erinnert sich der Bürgermeister.

Mehr Aussicht auf Erfolg hätte aus Sicht Ostenrieders ein System, das ohne großen personellen Aufwand auskäme. „Der Kistenkrämer wäre ein solches“, hat der Rathauschef in Erfahrung gebracht. Das in Österreich entwickelte Konzept richtet sich speziell an kleine Gemeinden, in denen es keine Nahversorgung mehr gibt. Der Clou: Kunden kaufen in einem eigens aufgestellten Container ein, bezahlt wird selbstständig am Kassenterminal. Weil der Laden ohne Personal auskomme, dürfe dieser sogar rund um die Uhr geöffnet sein, so Ostenrieder.

Im Ort ist der Rathauschef nach eigenen Angaben bereits auf Interesse gestoßen mit dieser Idee. Ob sich jemand findet, der sie umsetzt, wird sich zeigen. Bis dahin setzt man in Birkland erst einmal weiter auf Altbewährtes. Socher: „Wir haben eine gute Dorfgemeinschaft. Da hat jeder Nachbarn, die mal was besorgen. Das funktioniert wunderbar.“

