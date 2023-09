Blaulicht-Organisationen zeigen beim „Tag der Helfer“ am 24. September in Peiting, was sie im Einsatz leisten

Diese Foto-Collage unseres Fotografen Hans-Helmut Herold zeigt, wie vielfältig die Arbeit aller Blaulicht-Organisationen ist und was alles beim „Tag der Helfer“ am 24. September bei der Feuerwehr Peiting gezeigt wird. © Herold

Es ist ein Termin, den sich jeder dick im Kalender notieren sollte: Nach sechs Jahren wird bei der Peitinger Feuerwehr wieder ein „Tag der Helfer“ stattfinden. Alle Blaulicht-Organisationen haben ihr Kommen zugesagt und werden mit Vorführungen zeigen, was im Einsatz für Leistungen erbracht werden.

Peiting – Das Interesse der Bürger war gewaltig, als 1996 der „Tag der Helfer“ das erste Mal von der Peitinger Feuerwehr organisiert wurde. Seitdem hat diese Wehr alle drei Jahre diese Veranstaltung durchgezogen. Bis auf 2020, als wegen Corona alles ins Wasser fiel. „Wir wollten diesen Informationstag zusammen mit unserem 150-jährigen Jubiläum ausrichten, aber wegen der Pandemie musste alles abgesagt werden“, erinnert Peitings Kommandant Klaus Straub.

Nach sechs Jahren Abstinenz ist es am Sonntag, 24. September, wieder soweit: Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher verschiedene Stationen durchlaufen, um hautnah das Zusammenspiel der Einsatzkräfte zu verfolgen. „Zwölf auf einen Streich“, könnte der Werbeslogan für den großen Informationstag lauten.

Denn so viele Organisationen haben sich angesagt und werden für alle Fragen Antworten parat haben. „Jede Gruppe präsentiert sich erst einmal selbst, damit der Bürger sieht, was es für verschiedene Blaulicht-Organisationen gibt“, so Straub. Und sein Stellvertreter Christian Schießl fügt hinzu, dass es in unserer Region nichts Vergleichbares in dieser Vollständigkeit gibt.

Zusammenspiel aller bei großer Einsatzübung

Besonderes Augenmerk wird auf die Einsatzübung gerichtet, bei der verschiedene Organisationen ihr Zusammenspiel demonstrieren. Von A bis Z, oder genauer gesagt von Bergwacht bis Wasserwacht, ist alles vertreten. Kletterwand, Fahrzeuggeräteschau und drei Rettungsvorführungen sind bei der Bergwacht die Schlagworte.

Breit gefächert auch das Angebot des BRK: Von der Einweisung zu einer Reanimation an einer Puppe bis zur aktiven Tätigkeit, einer Fahrzeugschau, einer Vorführung der Hundestaffel bis hin zu den Tätigkeiten der „Helfer vor Ort“ wird alles dem Besucher näher gebracht. Und das Jugendrotkreuz übernimmt das Kinderschminken samt Auftragen von Tattoos.

Einsatzleitwagen waren auch in Bad Bayersoien im Einsatz

Die Bundeswehr wird nicht nur mit dem Karriere-Center-Kommunikationsfahrzeug vor Ort sein und alle Fragen für eventuelle Bewerber beantworten, auch ein spezielles Sanitätsfahrzeug der Kaserne Murnau wird zu bestaunen sein. Eine weitere Einheit der Bundeswehr, nämlich die Heeresflugplatzfeuerwehr aus Altenstadt, wird mit dem gigantischen Flugfeldlöschfahrzeug das Interesse der Besucher wecken. „So ein Monstrum sieht man wirklich nicht alle Tage“, bemerkt Schießl.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau präsentiert einen Einsatzleitwagen, der bei Katastrophen zum Einsatz kommt. Vor wenigen Tagen hat so ein Fahrzeug in Bad Bayersoien bei dem Hagel-Unwetter seine Notwendigkeit unter Beweis gestellt.

Motorrad-Simulator und verschiedene Brillen

So wie auch die Kräfte des THW, die nicht nur Fahrzeuge und Geräte zeigen, sondern auch bei verschieden Vorführungen Gebäudeteile abstützen oder Bergungen zeigen. Die THW-Jugend ist für die Besucher-Jugend aktiv.

Mit einem Pkw- und Motorrad-Simulator ist die Verkehrswacht auf dem Gelände der Peitinger Feuerwehr beim Einsatztag vertreten. Dazu kann ein Parcours mit verschiedenen Brillen wie Müdigkeitsbrille, Rausch- oder Promillebrille sowie VR- Brille abgegangen werden.

Polizeihubschrauber wird landen

Daneben wird die Wasserwacht ihre Gerätschaften vorführen und erklären und natürlich versuchen, die Jugend zu begeistern und mit in ihr Boot zu holen.

Was wäre so ein Tag ohne die Polizei? Die ist an diesem Tag so richtig zum Anfassen. Von der Verkehrspolizei bis hin zur Kriminalpolizei ist alles präsent. Gerade diese informiert über Einbruchschutz und erklärt, wie man bei Schockanrufen umgehen soll. Immer ein aktuelles Thema. Und wer mal auf einem richtigen Polizei-Motorrad sitzen will, um gedanklich seine Runden zu drehen, ist in Peiting an diesem Tag dann genau richtig.

Alle Fahrzeuge der Feuerwehr können besichtigt werden

Eine Hoffnung, die alle Teilnehmer verbindet, ist, dass vielleicht der eine oder andere Besucher für einen der gezeigten Dienste Blut leckt und Näheres erfahren will. Dafür steht zum Beispiel ein Einstellungsberater der Polizei zur Stelle.

Wie gut Hund und Hundeführer harmonieren, wird beim Aktionstag auf der Wiese neben dem Peitinger Feuerwehr-Gelände demonstriert. Auch die Sicherheitswacht ist präsent und gibt Infos. Ein Höhepunkt am 24. September wird sicherlich auch die Landung eines Polizei-Hubschraubers sein.

„Bitte kommt mit leerem Magen!“

Das letzte Wort hat die Peitinger Feuerwehr Peiting: Ihre Mitglieder werden unter anderem zeigen, wie ein Fettbrand gelöscht wird oder wie mit dem Feuerlöscher ein Brandherd bekämpft wird. Dazu stehen alle Fahrzeuge zum Bestaunen bereit.

Dabei ist dann auch die Notfallseelsorge, die sich im Realfall um die Verletzten und Hinterbliebenen kümmert.

Erlös geht an die Unwetter-Opfer in Bad Bayersoien

Kommandant Klaus Straub hat zu guter Letzt eine Bitte an die Besucher: „Bitte kommt mit leerem Magen. Die Feldküche des BRK Schongau wird die Gäste verköstigen.“ Dazu werden natürlich auch Kaffee & Kuchen angeboten. Das Besondere daran ist, dass der Erlös der gesamten Veranstaltung auf das Spendenkonto der Unwetteropfer in Bad Bayersoien geht.

