„BOA-Warm-Up“ brachte Stadel zum Beben

Teilen

Über 30 Jahre Bühnenerfahrung haben „Gar Krass“: Eine Garantie für beste Unterhaltung beim „BOA-Warm-Up“ im Eggerstadel der Peitinger Zechenschenke. © wölfle

Tolle Bands und grandiose Stimmung machten Lust aufs eigentliche Festival in diesem August

Peiting – Der Winterschlaf ist vorbei, jetzt stehen wieder alle Zeichen auf Pogo: Das „Warm-Up-Konzert fürs eigentliche „Böbing Open Air“ (BOA) war ein voller Erfolg. 130 Mitglieder der „BOA-Gemeinde“ waren in den Eggerstadel gekommen – in voller Vorfreude auf das Konzert und auf das Festival im August.

Die Knochen waren anfangs noch etwas steif, oder die Gäste hatten noch nicht ganz ausgeschlafen nach dem langen Winter: An der Musik lag es sicherlich nicht, dass in der ersten halben Stunde des Konzerts die Tanzfläche nur zögerlich in Beschlag genommen wurde. Denn die war fein – und ging dann doch jedem richtig in die Beine.

In guter alter „Green-Day“-Manier

Die Gruppe „Soapbox Radio“, die kurzfristig eingesprungen war, rockten in guter alter „Green-Day“-Manier. Von den Lokalmatadoren von „Patchwork I.D.“ gab’s in bewährter Weise voll einen auf die Ohren, und die „Grandseigneurs“ von „Gar Krass“ wissen nach über 30 Jahren Bühnenerfahrung einfach, wie man Stimmung in die Bude bringt. Da konnte man gar nicht anders, als den Winterspeck abzuschütteln. Im wahrsten Sinne des Wortes.

„Ein Mega-Abend“, waren sich die Organisatoren einig – und auch das Publikum. Und weil’s so schön war im Peitinger Eggerstadel, plant das BOA-Team während der Biergartensaison dort einmal pro Monat am Mittwoch ein Event mit Musik und „themenbezogenem Essen“, wie es heißt. Das Ganze unter dem Namen: „BOA bEATs“.

Ab sofort sind die Karten zu haben

Auch Karten fürs diesjährige „Böbing Open Air“ gab es beim „Warm-Up-Konzert“ zu kaufen. Wer da noch nicht zugeschlagen hat, kann das ab sofort in nachstehenden Geschäften nachholen, denn der Kartenvorverkauf hat mit dem Konzert offiziell begonnen. Karten gibt es im Eiscafé „Venezia“ in Peißenberg, im „Sonnendeck“ in Weilheim, im Kunstcafé am Tor in Rottenbuch, in der Bäckerei Tralmer in Böbing, bei Funk-Optik in Kinsau und bei Huber Moden und dem Musikhaus Kirstein in Schongau.

CHRISTINE WÖLFLE

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.