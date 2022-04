Bodenpreis in Peiting explodiert - Bürgermeister warnt vor „riesigen sozialen Problemen“

Von: Christoph Peters

Grund ist teuer - auch im neuen Baugebiet an der Drosselstraße in Peiting. © Hans-Helmut Herold

Binnen eines Jahres hat sich der Bodenrichtwert in Peiting fast verdoppelt und liegt nun bei 600 Euro pro Quadratmeter. Der Bürgermeister zeigt sich schockiert und warnt vor „riesigen sozialen Problemen“.

Peiting – Zuerst dachte Peter Ostenrieder an einen Schreibfehler, als er die Zahl sah, die der Gutachterausschuss des Landkreises als neuen Bodenrichtwert für Peiting ermittelt hatte. Doch die Hoffnung des Bürgermeisters, dass es sich bei den 600 Euro pro Quadratmeter um einen Irrtum handeln musste, sollte sich nicht erfüllen. Die Zahl, bittere Realität.

Dass der Bodenrichtwert, der erst Ende 2020 neu ermittelt worden war, wieder steigen würde, damit hatte man bei der Gemeinde freilich gerechnet. Die Nachfrage nach Grundstücken ist auch in der Marktgemeinde seit Jahren hoch. Doch ein solch enormer Anstieg sei ein „regelrechter Schock“, sagt der Rathauschef. Von 320 (nördlicher Ortsbereich) bzw. 360 (südlicher Ortsbereich) auf einheitlich 600 Euro entspricht fast einer Verdopplung und das binnen eines Jahres. „Das ist schon extrem.“ In Birkland und Herzogsägmühle fällt die Steigerung (jeweils von 190 auf 230 Euro) etwas moderater aus.

Viele Peitinger Grundstücke nur noch im Bieterverfahren verkauft

Der Preis, er zeige, was auf dem freien Immobilienmarkt gerade passiere, sagt Ostenrieder. Viele Grundstücke im Ort würden nur noch im Bieterverfahren verkauft. Was finanziell lukrativ für den Verkäufer sei, treibe die Preise in wahnsinnige Höhen, beklagt der Rathauschef. Und die wiederum sind die Grundlage für die Ermittlung des Bodenrichtwerts, an dem sich die Gemeinde beim Verkauf ihrer Grundstücke orientieren muss.

Schon zuletzt stockte es bei der Vergabe der Doppelhäuser im Neubaugebiet an der Drosselstraße, weil die aufgerufene Kaufsumme so manchen Bewerber überforderte. Noch aussichtsloser dürfte für viele der Traum vom Eigenheim im neuen Baugebiet am Bachfeld werden.

Trotz Einheimischenmodell-Vergabe sind Preise enorm - Bürgermeister besorgt

Bislang hat die Gemeinde den Preis für die elf Grundstücke, die dort demnächst im Einheimischenmodell vergeben werden sollen, noch nicht festgelegt. Legt man den neuen Bodenrichtwert zugrunde, landet man bei Parzellengrößen von 600 bis 800 Quadratmeter bei Preisen zwischen 360 000 und 480 000 Euro. Zwar sinkt die Kaufsumme für alle, die die Bedingungen für vergünstigten Baugrund erfüllen, um 20 Prozent. Doch auch dann lässt sich kaum von einem Schnäppchen sprechen – eher im Gegenteil.

„Als Bürgermeister stelle ich mir da die Frage, wie sich ein normal verdienender Peitinger Facharbeiter das leisten soll“, sagt Ostenrieder frustriert. „Ich sehe da ein riesiges soziales Problem auf uns zukommen.“ Denn die Folgen lägen auf der Hand. Während Weilheimer oder Starnberger solche Summen vielleicht noch stemmen könnten, bleibe Einheimischen oft nichts anderes übrig, als auf kleinere Kommunen auszuweichen, wo die Preise noch moderater seien.

Modell der Sozialgerechten Bodennutzung für bezahlbaren Wohnraum

Doch tatenlos zusehen, will Ostenrieder nicht. Um gegenzusteueren, müsse man sich nun schnellstmöglich Gedanken machen, wie man den steigenden Grundstückspreisen Einhalt gebieten könne. Für das Neubaugebiet am Bachfeld will man laut dem Rathauschef nun klären, ob hier mit Blick auf das bereits seit längerem laufende Bauleitverfahren noch der alte Bodenrichtwert angesetzt werden kann.

Um bezahlbaren Wohnraum auch in Zukunft gewährleisten zu können, bringt der Bürgermeister die Einführung des Modells der Sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) ins Spiel. Auch die Möglichkeit, Grundstücke in Erbpacht zu vergeben, soll geprüft werden. Brachliegendes Potenzial sieht Ostenrieder in leerstehenden Gebäuden und Häusern im Ort, genau wie im Geschosswohnungsbau. „Wir werden auch in Peiting in die Höhe müssen.“

Wichtig ist dem Bürgermeister: Nicht die Gemeinde sei schuld daran, was am Immobilienmarkt gerade passiere, sondern jene, die Häuser und Bauland zu horrenden Preisen verkaufen, betont Ostenrieder. „Wenn alle nur die Gewinnmaximierung im Blick haben, braucht man sich nicht wundern, wenn so etwas passiert.“

Die Bodenrichtwerte

für die Marktgemeinde Peiting sowie ihre Ortsteile sind ab Montag, 4. April, einen Monat lang kostenlos auf der Homepage der Gemeinde (www.peiting.de) abrufbar.

