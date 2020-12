Trotz Ankündigung: Marktgemeinde hat generelles Böllerverbot nicht ausgesprochen

Auch in Peiting dürfte auf eigenem Grund geknallt werden

von Jörg von Rohland schließen

Ein flächendeckendes Böllerverbot wird es in der heutigen Silvesternacht auch in Peiting nicht geben. Wer es partout nicht sein lassen kann, darf also auch in der Marktgemeinde im Privatgarten die Restbestände des Vorjahres in die Luft jagen.