Brand in Pflegeheim sorgt für abendlichen Feuerwehr-Großeinsatz in Herzogsägmühle

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Gut zu erkennen: Hier, im ersten Stock des Schöneckerhauses in Herzogsägmühle, brennt ein Vorhang im Fenster. © Hans-Helmut Herold

Schreckensabend in Herzogsägmühle: In einem Zimmer im Schöneckerhaus wird am Montagabend ein ganzes Stockwerk evakuiert – in einem Zimmer brennt ein Vorhang. Zu Schaden kommt bei dem Unglück mit Feuerwehr-Großeinsatz mit 45 Mann niemand.

Herzogsägmühle – Es ist 21 Uhr, als im Schöneckerhaus in Herzogsägmühle ein Brand gemeldet wird. In Windeseile sind die Werksfeuerwehr Herzogsägmühle und die Schongauer Wehr angerückt – ein Brand in einer Pflegeeinrichtung, das heißt quasi Alarmstufe rot. In einem Fenster des ersten Stocks ist ein Feuer zu sehen. „Ein Vorhang war in Flammen, er ist runtergefallen, am Boden gelegen und hat weitergebrannt“, gibt Kreisbrandinspektor Ludwig Fernsemmer das Szenario wider, das sich den ersten Einsatzkräften bietet. Der Meldung „Brandmeldeanlage“ folgt somit schnell die Erkenntnis, dass es sich um einen echten Brand handelt. Angesichts der Tatsache, dass im Schöneckerhaus integrative Pflegefälle leben eine zweifellos äußerst gefährliche Situation.

Die Peitinger Feuerwehr wird nachalarmiert. „Wir haben dann von außen versucht, eine Steckleiter aufzubauen“, schildert Fernsemmer das Vorgehen der Einsatzkräfte. Ein zweiter Angriffsweg soll geschaffen werden. Auch auf dem Flur im zweiten Stock des Gebäudes sind Einsatzkräfte in Aktion. Sie machen einen sogenannten „Rauchverschluss“. So soll verhindert werden, dass Rauch aus dem brennenden Zimmer sich im gesamten Stockwerk breit macht.

Bewohner im gesamten Stockwerk werden vorsorglich evakuiert

Unterdessen läuft die Evakuierung: Im gesamten Stockwerk werden die Bewohner samt Betten vorsorglich in den nächsten Gebäudeflügel geschoben. Das Wichtigste: Gott sei Dank befindet sich zum Zeitpunkt, als der Brand ausbricht, kein Bewohner in dem Zimmer. „Die Mitarbeiter haben gut und schnell reagiert“, betont Fernsemmer.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Über die Zimmertür dringen die Feuerwehrmänner schließlich in den Raum ein, das Feuer selbst, so Fernsemmer, sei schnell gelöscht gewesen. Parallel dazu laufen Belüftungsmaßnahmen. „Das Zimmer wurde isoliert.“ Vor allem die Ausbreitung von Rauch soll so verhindert werden. Was vielen nicht immer auf den ersten Blick klar ist: Ein Brandschaden sei oft nur ein Bruchteil des eigentlichen Schadens. Der Rauch ist der eigentliche Übeltäter. Für das Gebäude Schöneckerhaus bedeutet das: Könnte der Rauch nicht isoliert werden, wäre das gesamte Stockwerk nicht mehr bewohnbar und müsste saniert werden.

Einsatz ist nach zwei Stunden beendet

Dank der umsichtigen und schnellen Reaktion der Mitarbeiter ist der Spuk im Schöneckerhaus nach zwei Stunden wieder vorbei. Nachdem die Feuerwehr alles rauchfrei gemacht und jedes Zimmer mit einem Messgerät auf Kohlenmonoxid kontrolliert hat, dürfen die insgesamt sechs Bewohner wieder in ihr Heim.

Neben der Feuerwehr sind bei dem Einsatz in Herzogsägmühle auch die Sanitäter vor Ort. Am Ende des Einsatzes gab es keine Verletzten zu beklagen. © Hans-Helmut Herold

„Um 23 Uhr sind alle wieder in ihren Betten gelegen“, erklärt Andreas Kurz, Bereichsleiter für Menschen in besonderen Lebenslagen in Herzogsägmühle. Kurz war um 21 Uhr selbst erschrocken zum Einsatzort geeilt, um zu erkennen: Gott sei Dank ist das hier keine größere Sache. „Es ist alles völlig glimpflich abgelaufen, praktisch ist nichts passiert“, sagt er, trotzdem dankbar dafür, wie Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem Einsatz im sensiblen Pflegebereich sofort beherzt eingreifen, „ein Riesen-Aufwand“.

Hat eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst?

Was war passiert? Genau müsse dies noch geklärt werden, so Kurz. Vermutlich hätte ein Bewohner sich nicht an das geltende Rauchverbot gehalten. Eben weil der Bewohner nicht im Zimmer war, hätte die Gardine überhaupt erst Feuer fangen können. Sonst hätte derjenige das Schwelen selbst frühzeitig bemerkt. Und weil Brände in einer Einrichtung wie Herzogsägmühle ein heikles Thema seien, „sind unsere Mitarbeiter sehr geschult und haben auch super reagiert“.

Für Bewohner und Mitarbeiter war es ein zweifellos aufregender Abend, an dem noch mal alles gut ausgegangen ist. Auch der Verdacht auf Rauchvergiftung bei einem der Mitarbeiter des Schöneckerhauses hat sich bei einer umgehenden Untersuchung im Schongauer Krankenhaus zum Glück nicht bestätigt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.