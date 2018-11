Gefährliche Falle: Ungesicherter Graben sorgt für Unmut

Der Breitbandausbau in der Marktgemeinde Peiting läuft auf vollen Touren. Doch nicht immer geht dabei alles reibungslos über die Bühne. Für Ärger gesorgt hat jetzt eine Baufirma, die es mit der Sicherung ihrer Baugrube nicht ganz so genau nahm.

Peiting– „Entsetzt und stocksauer“ war der Post überschrieben, mit dem am Sonntag eine Anwohnerin der Jägerstraße im sozialen Netzwerk Facebook ihrem Ärger Luft machte. Der Nachricht hatte sie gleich mehrere Bilder beigefügt, die den Grund ihres Unmuts zeigten. Darauf zu sehen war einer jener grauer Verteilerkästen, wie es sie an vielen Stellen im Ort gibt. In einem Punkt aber unterschied sich das fotografierte Exemplar: Rundherum hatten Bauarbeiter einen tiefen Graben ausgehoben und offensichtlich vergessen, diesen abzusichern. Wie könne man bitteschön übers Wochenende so ein Loch ungesichert und ohne Beleuchtung zulassen, echauffierte sich die Peitingerin, die offenbar fast in das Loch gefallen wäre. „Wäre mein Mann nicht gewesen, hätte ich mich durch einen Sturz ernsthaft verletzt.“

Bei der Gemeinde kann man den Ärger nachvollziehen. Das dürfe nicht passieren, betont Geschäftsleiter Stefan Kort. „Wir bedauern das natürlich.“ Eigentlich hätte die Firma, bei der es sich laut Kort um ein Subunternehmen im Auftrag der Telekom handelt, eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragen müssen. „Darin hätte dann gestanden, wie die Baustelle zu sichern sei.“ Doch das sei nicht passiert, ärgert sich Kort.

Bauamtschef Gerhard Habersetzer hat eine Vermutung, warum darauf möglicherweise von Seiten der Firma verzichtet worden war. Weil in der Jägerstraße gerade die Kanal- und Wasserleitungen erneuert werden, sei die Straße von der beauftragten Baufirma für den Verkehr gesperrt gewesen, weiß Habersetzer. Mittlerweile sei das betroffene Teilstück zwischen Uhrerskreuzweg und Lorystraße fertiggestellt, die Absperrungen abgebaut. Übrig blieb das Loch am Verteilerkasten. „Das ist unglücklich gelaufen.“ Aber prinzipiell müsse jeder, der ein solche Gefahrenstelle schaffe, auch für die Sicherheit sorgen, betont der Bauamtschef. Das unterstreicht auch der Geschäftsleiter. Man habe deshalb bereits Anzeige erstattet, sagt Kort.

Die Gemeinde selbst reagierte flugs auf die Kritik. Ein Mitarbeiter, der den Post gesehen habe, habe noch am Sonntag den Bauhof verständigt, dessen Mitarbeiter die Gefahrenstelle am gleichen Tag mit Warnbaken sicherten. „Wir können das ja nicht so lassen.“ Im Netz erntete die prompte Reaktion viel Lob. “Wenigstens kann man sagen dass der Online-Support bei uns in der Gemeinde funktioniert“, kommentierte ein Nutzer.