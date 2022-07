Breitere Straße, neuer Kanal: Birkland wird zur Großbaustelle - Vollsperrung ab September?

Von: Christoph Peters

Das Staatliche Bauamt will die Staatsstraße zwischen dem Hauptort Birkland und dem Abzweig nach Kinsau auf sechs Meter verbreitern. © Christoph Peters

Der geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt in Birkland wird zu einer größeren Baustelle als bisher gedacht. Das Staatliche Bauamt will nun nicht nur zusätzlich die marode Entwässerung erneuern, sondern auch die Straße nördlich des Hauptorts verbreitern. Autofahrer müssen sich auf eine längere Vollsperrung einrichten.

Birkland – Wenn es um Straßenbauvorhaben geht, sind Grundstücksverhandlungen oft eine schwierige und langwierige Angelegenheit. In Birkland dagegen scheinen die Uhren in dieser Hinsicht seit dem vergangenen Jahr anders zu ticken. Erst brachte man binnen weniger Monate die nötigen Vereinbarungen mit den Grundstückseigentümern für den Bau des Radwegs zwischen Hauptort und Sägewerk zusammen. Dann folgten in ebensolcher Rekordzeit die Grundstückszusagen für den Lückenschluss des Radwegs im Bereich des Herzogsägmühler Bergs und den Ausbau der Verbindung durch den Hauptort Birkland bis zur Abzweigung nach Kinsau. Und auch die Idee des Staatlichen Bauamts, in diesem Zug gleich noch die schmale Ortsdurchfahrt, wo es geht, auf sechs Meter zu verbreitern, traf sofort auf Zustimmung (wir berichteten).

Es überrascht deshalb nicht, dass der zuständige Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt, Andreas Lenker, gleich an Birkland denken musste, als man in seiner Behörde kürzlich vor der Frage stand, wo überraschend zusätzlich freigewordene Finanzmittel des Freistaats für den Straßenbau heuer noch investiert werden könnten. Die guten Erfahrungen der vergangenen Monate sollten sich bestätigen, als es nun darum ging, nicht nur die Ortsdurchfahrt zu verbreitern, sondern gleich auch noch die Straße nördlich vom Hauptort bis zur Abzweigung Kinsau entsprechend zu ertüchtigen.

Im Begegnungsverkehr wird es häufig eng

Auch in diesem Bereich sei die Fahrbahn insgesamt nur zwischen 4,80 und 5,20 Meter breit, sagt Lenker. Gerade im Begegnungsverkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen oft zu wenig, weshalb in den Kiesstreifen ausgewichen würde. Bei Bürgermeister Peter Ostenrieder, der bekanntlich selbst in Birkland lebt, kam die Idee, die Fahrbahn auch in diesem Bereich auf sechs Meter zu verbreitern, sofort gut an. Und auch bei den Grundstückseigentümern rannte Lenker laut eigenem Bekunden offene Türen ein. Binnen kurzer Zeit seien die nötigen Unterschriften unter Dach und Fach gewesen, freut sich der Abteilungsleiter.

Doch nicht nur durch den neuen Abschnitt werden die Bauarbeiten in und um Birkland umfangreicher als bisher geplant. Bei vorbereitenden Untersuchungen hat sich laut Lenker zwischenzeitlich herausgestellt, dass der Entwässerungskanal im Bereich der Ortsdurchfahrt in einem maroden Zustand ist. Dieser soll nun in einem Aufwasch mit erneuert werden, „sonst reißen wir in ein paar Jahren die Straße wieder auf“, so Lenker. Mit verlegt wird zudem eine neue Wasserleitung für die Gemeinde.

Schon im September soll mit den Bauarbeiten begonnen werden

Derzeit ist man dabei, die Ausschreibung entsprechend zu ändern. Abhängig von der Auslastung der Baufirmen hofft man im Bauamt auf einen Baustart im September. Ziel sei, als Erstes die Ortsdurchfahrt in Angriff zu nehmen. Acht bis zehn Wochen, schätzt Lenker, werde dies dauern. Ohne Vollsperrung im Ort werde man dabei nicht auskommen, der Verkehr müsse während dieser Zeit großräumig umgeleitet werden. Da in Abschnitten gebaut werde, sei die Zufahrt für Anlieger aber die meiste Zeit gesichert.

Weniger Auswirkungen auf den Verkehr hat dagegen der Bau des Radwegs. Weil dieser neben der Straße verlaufe, sei hier allenfalls mit Ampelschaltungen zu rechnen, sagt Lenker. Wann welcher Abschnitt in Angriff genommen wird, hängt auch hier von den Baufirmen ab. Fest steht aber weiterhin: Bis Pfingsten 2023 soll alles fertig sein. In der Bürgerversammlung am 26. Juli in Birkland will Lenker das Vorhaben den Bürgern im Ort persönlich vorstellen.

