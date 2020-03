Briefe von Max Schokolade: Wie ein Peitinger Sozialpädagoge mit einer besonderen Idee Kinder begeistern will

Kinderaugen zum Leuchten bringen, das möchte der Peitinger Maximilian Felske. Der Sozialpädagoge hat sich dafür eine besondere Idee einfallen lassen. Die Hauptrolle spielen klassisches Briefpapier, viel Fantasie und ein neugieriges Kerlchen namens Max Schokolade.

Peiting– Putzig schaut das Kerlchen aus, das verschämt oder einfach nur ein bisschen schüchtern hinter einem bunten Kreis hervorlugt. Bis auf die gemalten goldenen Haare und die großen Augen ist von Max Schokolade nicht viel zu sehen. „Mehr ist von ihm auch nicht bekannt“, sagt Maximilian Felske, der das Logo mit der Hauptfigur seines neuen Projekts in der Hand hält. Wie groß er ist? Wie alt er ist? Wie er aussieht? Die Antworten auf diese Fragen überlässt Felske anderen – den Kindern, für die der Sozialpädagoge seine Kunstfigur erschaffen hat.

Max Schokolade spielt dabei nicht die Hauptrolle in einem Kinderbuch, wie man vielleicht im ersten Moment denken könnte. Dennoch hat mit einem Kinderbuch eigentlich alles angefangen. Im Rahmen seines Studiums der sozialen Arbeit in Benediktbeuern schrieb der gebürtige Schongauer nämlich an einem Werk für die junge Generation. Die kindliche Gedankenwelt habe ihn schon immer begeistert, erzählt der 32-Jährige, der mit 15 Jahren erst eine Ausbildung zum Kinderpfleger absolvierte und in verschiedenen Kindergärten arbeitete, ehe er auf dem zweiten Bildungsweg sein Fachabitur nachholte. „Bei der Projektarbeit habe ich gemerkt, wie schön es ist, den Kindern eine Botschaft zu vermitteln.“ Felske ist angefixt.

Bei der Arbeit mit einem autistischen Jungen entsteht zündende Idee

In Schongau übernimmt der Sozialpädagoge die Betreuung eines autistischen Jungen. Der Sechsjährige löchert seinen Betreuer mit Fragen. Woher kommen die Bienen? Was machen die Schmetterlinge im Winter? Felske fängt an, seine kindgerechten Antworten in Briefform aufzuschreiben. Die Reaktion auf die Post ist überwältigend. „Für den Jungen ist jeder Brief ein tolles Erlebnis gewesen“, erinnert sich Felske. In ihm beginnt eine Idee zu reifen. Was bei einem Sechsjährigen gut ankommt, müsste doch auch andere Kinder begeistern.

Ein Jahr nimmt sich der Peitinger Zeit, sammelt Themen, die Kinder interessieren könnten. „Ich bin quasi mit offenen Augen durch die Welt marschiert.“ Dann setzt sich der 32-Jährige hin und beginnt mit dem Briefeschreiben. Er erfindet Max Schokolade, der natürlich in einem ebenso erfundenem Dorf mit dem lustigen Namen Lokomolumpa lebt. Jener Max, von dem es kein richtiges Bild gibt, der nur in der Fantasie der Kinder zur Wirklichkeit wird.

Jede Woche landet ein neuer Brief im Briefkasten

56 Briefe sind es am Ende, die der 32-Jährige zu Papier bringt. Nebenher baut sich Felske, der mittlerweile in München als Coach für ein Softwareunternehmen arbeitet, ein kleines Unternehmen auf, um seine Idee zu vermarkten. Der Plan: Für einen bestimmten Betrag im Monat können Eltern Max Schokolade zu ihren Kindern nach Hause holen. Ein ganzes Jahr landet dann jede Woche ein neuer Brief mit Geschichten in Lokomolumpa im Briefkasten, persönlich adressiert an den vier- bis siebenjährigen Nachwuchs. Die Worte auf analogem Graspapier sieht Felske als wohltuenden Kontrast zur immer schnelllebigeren digitalen Welt. Die zehn Minuten, die sich Eltern zum Vorlesen nehmen müssten, seien für beide Seiten eine sehr wertvolle Zeit, findet er. Wichtig ist dem Sozialpädagogen auch, dass es in den Geschichten nicht in erster Linie um die Vermittlung von Wissen gehe. Vielmehr sollten die Erzählungen Kinder dazu anregen, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen, sie zu entdecken.

Erst einmal ist das Projekt auf ein Jahr ausgelegt, dafür reicht die Zahl der Briefe, die Felske bislang verfasst hat. Ziel sei es, so viele Kinder zu erreichen wie möglich, sagt er. „Es ist eine schöne Vorstellung, dass meine Gedanken nach Berlin fliegen und dort vorgelesen werden.“ Und wer weiß schon, was Max Schokolade und sein Schöpfer noch so alles zu erzählen haben.

Mehr Informationen zum sozialpädagogischen Projekt von Maximilian Felske gibt es auf seiner Internetseite unter der Adresse www.briefevonmax.de.

Lesen Sie auch:

Noch gibt es keinen Corona-Fall im Landkreis Weilheim-Schongau, doch das Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist groß. Im Gesundheitsamt laufen die Telefone heiß, auch bei den Hausärzten ist das Virus Thema.

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.