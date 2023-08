Frisch gezapfte Abkühlung: An diesen Peitinger Brunnen können Passanten bedenkenlos trinken

Von: Theresa Kuchler, Barbara Schlotterer-Fuchs

Der Welfenbrunnen ist eine Besonderheit unter den Peitinger Brunnen: Hier sprudelt Quellwasser. © Hans-Helmut Herold

An den meisten Brunnen in Peiting können Radfahrer und Spaziergänger bedenkenlos trinken. Damit kommt der Ort auch seiner Pflicht nach, ausreichend öffentliche Getränkequellen bereitzustellen.

Peiting – Radfahrer, Wanderer und Touristen kommen wassertechnisch in Peiting voll auf ihre Kosten: Wertvolles Trinkwasser kann in der Marktgemeinde nämlich an jedem Brunnen, der derzeit Wasser führt, aufgefüllt werden – auch wenn sich nicht jeder Durstige immer sicher ist, ob das Brunnenwasser tatsächlich zum Trinken geeignet ist.

„Das konnte ich auch selbst schon beobachten, wie manchmal gezögert wird“, berichtet Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. Doch diese Zweifel sind unbegründet, wie der Rathauschef verdeutlicht: Alle gemeindlichen Brunnen werden mit frischem Trinkwasser betrieben.

Brunnen in Peiting: Viele pumpen gemeindliches Trinkwasser

Drei Peitinger Brunnen sind ans gemeindliche Wassernetz angeschlossen und stehen jedem zur Erfrischung bereit. Beispielsweise der Barbara-Brunnen vor dem Rathaus. Neben der Heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, die darauf abgebildet ist, stellt der Peitinger Ortsbrunnen auch die Flüsse der näheren Umgebung dar. Doch nicht nur die kunstvolle Ausgestaltung überzeugt: Hier kann aus dem Speier frisches Brunnenwasser gezapft werden.

Ebenso stellt es sich am Marienbrunnen gegenüber der ehemaligen Peitinger Traditionsgaststätte Pinzger und dem Josefsbrunnen gegenüber des Gasthofs Buchberger dar. Der Nepomukbrunnen an der Ludwigstraße sprudelt ebenfalls, gehört aber nicht der Gemeinde. Der Brunnen befindet sich in Privatbesitz.

Als Besonderheit kann der Welfenbrunnen genannt werden: Dieser befindet sich am Fuße des Schloßbergs an einer besonders schönen Stelle und wird als einziger Brunnen im Ort von frischem Quellwasser gespeist. Die Quelle befindet sich im Berg und speist den Brunnen. Wie Ostenrieder erklärt, dient das Wasser des Welfenbrunnens zum Durstlöschen von Passanten, es wird aber auch gern zum Tränken von Tieren genutzt.

Nicht in Betrieb: Georgsbrunnen und Zierbrunnen vor der Sporthalle

Zu den Peitinger Wasserquellen gehört auch der Georgsbrunnen an der Schongauer Straße. Dieser kann derzeit aber nicht genutzt werden: Der Holztrog ist defekt, der Brunnen abgeschaltet. Wie Ostenrieder erklärt, muss der Brunnen saniert werden. Und auch der Zierbrunnen vor der Sporthalle Birkenried führt seit geraumer Zeit kein Wasser mehr. Dieser wird allerdings auch nicht vom Trinkwassernetz gespeist.

Der Marienbrunnen liefert Passanten frisches Wasser. © Hans-Helmut Herold

Beim Trinkflasche-Auffüllen soll man freilich nicht direkt aus dem Trog schöpfen, sondern direkt am Wasserspeier „nachtanken“, wie der Peitinger Wasserwart Wolfgang Weihmayer betont. Immerhin könne man nicht dafür garantieren, „was im Becken alles reinfällt“. Über eine Beschriftung, die die Passanten auf den korrekten Gebrauch der Brunnen hinweisen – und die die Gemeinde juristisch absichert – denkt man im Rathaus bereits nach.

Mit Getränkequellen auf kommende Hitzesommer reagieren

Warum das jetzt alles so wichtig ist? „Wir setzen uns mit dem neuen Klimaanpassungsgesetz aus Berlin auseinander“, sagt Ostenrieder. Die Bundesregierung will nämlich die Kommunen dazu bringen, mehr Trinkwasserbrunnen aufzustellen. So will man auf kommende Hitzesommer reagieren und ganz nebenbei Ressourcen schonen – immerhin sparen sich die Menschen beim Zapfen von Brunnenwasser auch den Kauf von neuen Wasserflaschen.

Auch in Peiting findet man, dass ein öffentlicher Brunnen nicht nur die Aufgabe habe, „schön anzusehen zu sein, sondern auch als Getränkequelle zu dienen“, wie Ostenrieder klarmacht. Letztlich werden sich alle Kommunen den klimatischen Veränderungen anpassen müssen – und ihren Einwohnern, aber auch Touristen, eine Ressource anbieten, die von Jahr zu Jahr mehr zu Gesprächsthema und Mangelware wird: Wasser.

