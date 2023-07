„Grantler Boarisch“ zur Meter-Bratwurst

Am Hauptplatz

Seit vergangenem Montag herrschte Ausnahmezustand am Peitinger Hauptplatz. Das Bürgerfest kam bei Groß und Klein wieder gut an – dem Regen am Freitagabend trotzte man einfach mit guter Laune und Musik.

Peiting – Die Straße vor dem Peitinger Rathaus gesperrt, eine Schiffschaukel vor der Kirche, fahrbare Bühne mit Tanzfläche dort, wo man sonst zum Rathaus oder zur Sparkasse fährt. Auf dem Platz um den Brunnen sind Biergarnituren und Sonnenschirme aufgebaut, ringsherum Buden mit Getränken und Schmankerln. Mehrere Tage lang haben die Ehrenamtlichen der Peitinger Sportvereine geackert, damit das Fest am Mittwochabend beginnen konnte (wir berichteten). „Und es hat sich gelohnt, es ist ein voller Erfolg“, sagt einer aus der Vorstandschaft der Abteilung Fußball am Bierstand. Selbst der verregnete Freitagabend hat die feierwilligen Peitinger nicht vertrieben – vielleicht hat „Walking On Sunshine“, mit dem die Coverband Replay ihr erstes Set eröffnete, doch geholfen.

Der Anglerstand für die Kinder wurde gerne besucht

Szene in einer Regenpause am Anglerstand des Kindergartens im Forsthaus: Mit einem Metallring, der an einer Angel baumelt, soll eine mit Sand gefüllte Flasche aus einem Wasserbecken gefischt werden. Ein Junge, am Hochdeutsch als Feriengast erkennbar, verliert schnell die Geduld und will lieber gehen, seine Mutter hält dagegen: „Du wolltest doch zum Jahrmarkt“. „Des heißt bei uns Bürgerfest!˚, korrigiert eine Peitingerin, der kurz darauf der Flaschenzug gelingt. Bei den Kindergarteneltern im Stand holt sie sich ihren Preis ab, gestiftet von einer Peitinger Firma.

+ Elternbeirat und Eltern vom Kindergarten im Forsthaus organisierten ein Angelspiel. © Eleonore Fähling

„Unser Fest ist etwas für Groß und für Klein, am Sonntag ein eigenes Kinderprogramm mit dem Team vom Ferienprogramm“, erklärt Chef-Organisator Rainer Hirschvogel aus der Vorstandschaft des EC Peiting. Er ist, ebenso wie EC-Geschäftsführer Peter Gast, „sehr zufrieden“ mit dem Verlauf.

Der Erlös kommt dem Nachwuchs der Vereine zugute

Der Erlös der Vereinsstände kommt der Nachwuchsarbeit der Sportvereine zugute. Der Eishockeyclub betreibt die Weißbier- und die Cocktailbar und sorgt für Pommes, die Abteilungen Fußball und Leichtathletik des TSV bieten Bier, Wein, Kaffee und Crêpes an. Neu im Angebot: Käsesemmel. „Wir haben gemerkt, dass das fehlt, und probieren es jetzt einmal aus“, sagt der Fußball-Vorstand. Kommt an, dennoch ist die Schlange am Stand mit der Meter-Bratwurst immer noch deutlich länger.

Samstagabend waren alle Tische gut besetzt

Am sonnigen Samstagabend um kurz vor sieben ist beinahe jeder Platz besetzt – kein Wunder, denn das Wetter hält, und die Oberhausener Musikanten überzeugen mit fein gespielter Blasmusik. „Das Stück, das ihr gerade gehört habt, war der ‚Grantler Boarisch’“, sagt einer der Klarinettisten an. „Gibt’s in Peiting Grantler?“ Keiner antwortet. Wenn es welche geben sollte, dann sicher nicht an diesem perfekten Sommerabend.

Eleonore Fähling

Schon im Vorfeld war die Traditionsveranstaltung groß angekündigt worden

Etwas ernster ging es in der vergangenen Woche bei der Bürgerversammlung zu.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.