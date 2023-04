Bürgervereinigung Peiting feiert 40-jähriges Bestehen: „Nur schimpfen und jammern hilft nicht“

Jahresversammlung

Die BVP macht Träume wahr. Set 40 Jahren engagieren sich ihre Mitglieder für Peiting. Doch vom alten Eisen ist der Verein noch nicht. Kräftig wird an einer Verjüngung gearbeitet. Gemeinsam blickten nun Jung und Alt auf die Vereinsgeschichte zurück – und hoffnungsvoll in die Zukunft.

Peiting – Eine große Jubiläumsparty gab es nicht in der Peitinger Zechenschenke. Und doch wurde es feierlich. Immerhin kann die Peitinger Bürgervereinigung auf 40 Jahre Bestehen zurückblicken. „Ihr habt das wahr gemacht, was wir uns damals erträumt haben“, lobt Gründungsmitglied Fritz Mäuerle. Mit sechs Mandaten ist die BVP neben der CSU die stärkste Partei im Peitinger Gemeinderat. Da komme es auch vor, dass die Vertreter unterschiedlich abstimmen. „Einen Parteizwang hat es bei uns nie gegeben“, betont der erste Vorsitzende Franz Seidel. Er selbst ist seit über 30 Jahren dabei und hat immer noch Spaß an seiner Tätig-keit. „Würde sich das ändern, könnte ich ohne Probleme aufhören“, betont er.

Motiviert war der Verein schon immer. Am 30. August 1983 trafen sich die Gründungsmitglieder im Gasthof Dragoner. Bereits am 28. November desselben Jahres fand die Aufstellungsversammlung zur Wahl mit 24 Kandidaten und einem Bürgermeister-Anwärter statt. 1984 dann war die BVP – neben CSU und SPD – die dritte Kraft in Peiting. Von zwei Sitzen im Gemeinderat steigerten sie sich auf aktuell sechs Mandate. Auch über die Ortsgrenzen hinaus blicken die Aktiven. „Im Jahr 1990 engagierten wir uns erstmals im Kreis-tag“, so Seidel. Aktuell ist dort neben ihm Andreas Schmid im Gremium für die BfL unterwegs. „Unsere Ziele bleiben gleich. Wir wollen uns für die Marktgemeinde stark machen und ein gutes Miteinander mit den anderen Parteien“, so der Vorsitzende.

Neumitglied wird zum zweiten Vorsitzenden gewählt

Hat sich an den Werten nichts geändert, so soll sich trotzdem was tun. „Wir müssen anfangen, die Jungen für uns zu gewinnen. Und das nicht erst ein halbes Jahr vor der nächsten Wahl“, wünscht sich BVP-Mitglied Hermann Mödl. Dem pflichtete Seidel bei: „Nur schimpfen und jammern hilft nicht.“ Ein Anfang wurde gemacht. Mit Sebastian Forster wurde ein Neumitglied gewonnen - das prompt zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. 32 Jahre jung ist Forster, der in Peiting geboren wurde, zwischenzeitlich in München und Peißenberg gelebt hat. Ihm zur Seite steht weiterhin als erster Vorsitzender Franz Seidel. Schriftführer ist Hans Schleich. Die Kasse übernimmt Josef Sellmaier. Alle wurden einstimmig gewählt.

Aktuell 35 plus 1 Mitglieder zählt die BVP. „Plus 1 deshalb, weil meine Frau eingetreten ist“, scherzte Seidel. In seinem Kurzbericht zum Gemeinderat betonte der erste Vorsitzende das gute Verhältnis zu den Fraktionen. „Auch, wenn die Abstimmungen anstrengender werden.“ Dies liege daran, dass es sechs Gruppierungen im Gremium gebe, welche unterschiedlicher Meinung seien. Thematisch geht es meist ums Geld. „Es wird zunehmend zum Problem, wie wir unsere Aufgaben erfüllen können“, gibt Seidel zu. So sei die rund 10 Millionen Euro teure Sanierung des Eisstadions im Moment nicht vorstellbar. Da müsse man improvisieren. Habe doch der Kindergartenneubau mit 8 Millionen Euro ordentlich reingehauen und auch andere Themen, wie der Hochwasserschutz, müssten angegangen werden.

Geldprobleme hat die BVP nicht. Und das, obwohl sie sich komplett aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. „Gut 4000 Euro haben wir zur Wahl 2020 ausgegeben. Über so einen geringen Betrag lachen andere. Für uns war es aber ein Batzen“, so Seidel. Gemeinsam freut man sich nun auf die neuen Herausforderungen – mit jungem Blut und viel Erfahrung. „Wir wollen den Ort weiter mitgestalten“, verspricht Seidel.

Von Sabine Lehmann

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.