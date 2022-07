Bürgerversammlung: Peitings Rathauschef verteidigt Eisstadion-Sanierung - Badesaison 2023 gerettet?

Von: Christoph Peters

Für Bürgermeister Peter Ostenrieder war es die erste Bürgerversammlung seiner Amtszeit. © Christoph Peters

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat in Peiting wieder eine Bürgerversammlung stattgefunden. Für Rathauschef Peter Ostenrieder war es eine Premiere, in der er an deutlichen Worten nicht sparte. Kritische Nachfragen gab es kaum. Die gute Nachricht des Abends betraf das Wellenfreibad.

Peiting – Das Interesse an der Bürgerversammlung war schon einmal größer gewesen. Obwohl sie wegen der Corona-Pandemie die erste seit zwei Jahren war, blieben in der Schloßberghalle am Dienstagabend viele Stühle leer. Wer gekommen war, erlebte zu Beginn einen Bürgermeister, der auftrat, als läge die Wahl vor und nicht schon zwei Jahre hinter ihm. Peter Ostenrieder warb für Vertrauen in die Arbeit des Gemeinderats, bei der am Ende des Abends die Mehrheit entscheide. Dies gelte es zu akzeptieren, auch wenn man persönlich eine andere Meinung habe, mahnte er. Er kritisierte jene, die als „namenlose Nörgler“ ihren Unmut im Internet äußern. Man mache sich im Gremium zu jedem Thema intensive Gedanken, was gut für den Ort sei. Für diesen wolle er etwas bewegen, mit dem Ziel sei er angetreten, nicht wegen des Bürgermeister-Titels.

Lange Liste an Projekten

Dass das in den vergangenen beiden Jahren seit seinem Amtsantritt aus seiner Sicht durchaus gelungen war, machte Ostenrieder im anschließenden Rechenschaftsbericht deutlich. Ob Kinderkrippen-Erweiterung, der Bau der Offenen Ganztagsschule oder der noch laufende Neubau des Kindergartens an der Jägerstraße: Die Liste an Großprojekten, die Ostenrieder nacheinander abhakte, war lang. Auch in Sachen neuer Wohn- und Gewerbegebiete habe man viel vorangebracht. Hier könnte noch mehr geschehen, würden leerstehende Gebäude und freie Grundstücke aktiviert, nahm der Bürgermeister die Eigentümer in die Pflicht.

Dass man sich das alles habe leisten können, liege an der guten Finanzsituation der Gemeinde. Doch auch in der Marktgemeinde kämpfe man mit sinkenden Einnahmen, blickte Ostenrieder auf den anstehenden Nachtragshaushalt voraus, der im September verabschiedet werden soll. Weitere millionenschwere Vorhaben werfen dabei bereits ihre Schatten voraus. Der Jugendzentrumsneubau wartet ebenso seit Längerem auf seine Umsetzung wie das Hochwasserschutzkonzept, bei dem laut Ostenrieder alles auf den teuren Bau eines großen Rückhaltebeckens hindeutet. Und auch in Sachen Kinderbetreuung sei man angesichts weiter steigender Nachfrage gedanklich bereits dabei, den nächsten Kindergartenneubau zu projektieren.

Landrätin äußert sich zu Krankenhaus-Plänen Auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß trat auf der Peitinger Bürgerversammlung ans Rednerpult. In ihrem Grußwort sprach sie die großen Herausforderungen an, vor denen man angesichts der aktuellen Krisen stehe. Ausführlich ging sie dabei auf die Situation der Krankenhäuser ein und verteidigte die Überlegungen für ein neues Zentralklinikum, die seit Wochen für große Aufregung bei den Bürgern sorgen. „Wenn wir jetzt nicht den Grundstein für die Gesundheitsversorgung in 20 Jahren legen, weiß ich nicht, ob wir dann überhaupt noch eine anbieten können.“ Noch sei eine Entscheidung nicht gefallen, betonte Jochner-Weiß. Alle derzeitigen Planungen zielten darauf ab zu klären, ob und wie sich der Freistaat an einem solchen Vorhaben beteilige. Denn klar sei: „Ohne hohe Förderung geht es nicht.“

In diesem Zusammenhang ging der Rathauschef auch auf die teure Sanierung des Eisstadions ein, die derzeit in Angriff genommen wird. „Es ist ein großes Thema im Ort, warum da so viel Geld reingesteckt wird.“ Ostenrieder verteidigte das Vorgehen, es gehe hier um eine gemeindliche Einrichtung, die sommers wie winters genutzt werde. „Der ECP erhält davon gar nichts.“ Ostenrieder verwies zudem auf die hohe Bundesförderung, die man bekomme. Überhaupt versuche man, wo es gehe, Fördergelder zu erhalten. Allein in den letzten beiden Jahren seien so acht Millionen Euro nach Peiting geflossen.

Nachfragen zu den umstrittenen Plänen für eine Peitnach-Brücke bleiben aus

Mit Spannung erwartet wurde in der Bürgerversammlung, wie sich der Rathauschef zu den Plänen für einen Brücken-Neubau über die Peitnach und die Schließung des Wellenfreibads äußern würde. Beide hatten in den vergangenen Monaten bekanntlich für viel Aufregung im Ort gesorgt. Recht viel neues bekamen die Besucher in Sachen Brücke nicht zu hören. Er wolle mit dem alten Thema endlich aufräumen, wiederholte Ostenrieder das, was er schon seit Wochen als Begründung für seinen Vorstoß anführt. Ob das Vorhaben weiter verfolgt werde, entscheide der Gemeinderat im Herbst – und nicht irgendwelche „Drohanrufe“. Mehr wolle er zu dem Thema nicht sagen. Das musste der Bürgermeister auch nicht, Nachfragen aus dem Publikum gab es keine.

Gleiches galt fürs Wellenfreibad. Ausführlich schilderte Ostenrieder noch einmal die personelle Notlage, die zur Schließung geführt hatte und räumte mit Gerüchten, man wolle das Bad nicht mehr aufmachen, auf. Dagegen spreche schon allein, dass man die Einrichtung für insgesamt rund eine Million Euro saniere und mit einer neuen Heizung ausstatte. „Das macht man nicht, wenn man schließen will“, betonte der Rathauschef, ehe er den Besuchern die beste Nachricht des Abends überbrachte. Der Arbeitsvertrag mit einer zweiten Fachkraft sei unterschrieben: „Stand heute können wir nächstes Jahr wieder öffnen.“

Bürger bringen ihre Anliegen vor

Zum Schluss hatten die Bürger das Wort. Konrad Obermeier ärgerte sich über den Blitzeranhänger, der an der Füssener Straße regelmäßig den Blumenstreifen „zammfährt“. Ein Dorn im Auge war dem Peitinger auch die schmale Bachbrücke zum Kenzenweg. „Da kommt man mit Rad und Anhänger kaum rum.“ Ob man die nicht durch eine breitere Holzbrücke ersetzen könne mit Dach und PV-Anlage, wollte Obermeier wissen. Ostenrieder verwies auf die laufende Untersuchung zur Peitnach-Brücke, bei der auch eine reine Verbindung für Radfahrer und Fußgänger ein mögliches Ergebnis sei. Monika Bauer missfielen die Pläne, im Zuge der Wellenfreibad-Sanierung eine Betonhügellandschaft mit einer Gummibeschichtung zu schaffen. Letztere diene dem Fallschutz, erklärte der Rathauschef, und sei notwendig. Man habe mittlerweile „wahnsinnige Zwänge bei den Sicherheitsvorschriften“.

Ebenfalls um das Bad genauer gesagt um den Beachvolleyballplatz dreht sich die Frage einer weiteren Bürgerin. Wann denn dieser wie angekündigt geöffnet werde, wollte sie wissen. Dies sei bereits geschehen, konnte Ostenrieder mitteilen. Der Platz stehe aber nur zu den Arbeitszeiten der Verwaltung zur Verfügung, um Schäden durch Vandalismus zu vermeiden. Für die Idee eines öffentlich zugänglichen Beachvolleyballplatzes außerhalb des Freibads in Peiting – in Birkland gibt es bereits eine entsprechende Anlage – zeigte sich der Rathauschef prinzipiell offen.

Keine großen Chancen sah Ostenrieder dagegen für ein gemeindliches Nahwärmenetz im Bachfeld, wie es ein Bürger anregte. Dort gebe es viele Häuser aus den 70er-Jahren, wo jetzt die alte Heizung getauscht werden müsse. Eine Genossenschaft mache hier mehr Sinn, man werde das Thema aber mit in den Gemeinderat nehmen, versprach der Bürgermeister. Sicher kommen soll dagegen noch die seit langem angekündigte Verbindung der Parkplätze von Drogeriemarkt und Rewe. Man werde da nicht locker lassen und sei weiter mit den Betreibern im Gespräch, sagte Ostenrieder auf eine entsprechende Nachfrage. Für einen Radweg entlang der B 17 nach Kurzenried würde es dagegen nach wie vor an Grundstücken fehlen.

