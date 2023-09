Calvi-Fahrt: Peitinger besuchen italienische Partnergemeinde – „Super Stimmung“ bei Fest

Von: Theresa Kuchler

Hände hoch fürs Gruppenfoto: Rund 60 Peitinger waren in Italien dabei. © Max Bertl

Die Mitglieder des Freundeskreises Peiting-Calvi dell’Umbria haben ihre italienische Partnergemeinde besucht. Es war die erste Fahrt seit 2019.

Peiting/Calvi – Die Peitinger Mitglieder des Freundeskreises Peiting-Calvi dell’Umbria haben ereignisreiche Tage hinter sich: Am vergangenen Wochenende waren sie zum ersten Mal seit vier Jahren wieder bei ihren italienischen Freunden zu Besuch, um gemeinsam zu feiern, die Gegend zu erkunden und den persönlichen Austausch zu pflegen. „Nett war’s“, fasst der Partnerschaftsvereins-Vorsitzende Max Bertl die Fahrt in den kleinen Ort zusammen, in dem tagsüber bis zu 45 Grad Hitze herrschte.

Wie berichtet, war die Vorfreude auf das Treffen der deutsch-italienischen Freunde groß – genau wie der Berg an Arbeit, den es dafür zu bewältigen galt. So hatten die rund 60 Helfer aus der Marktgemeinde alle Hände voll zu tun, als sie am Freitag in der Gemeinde im Süden von Umbrien ankamen. Bis zum Beginn des traditionellen Bierfestes, das an den drei Abenden gefeiert wurde, mussten sie nicht nur die Essensstände und den Bierausschank vorbereiten – auch eine Alternative zum defekten Kühlschrank musste schnell her, berichtet Bertl.

Calvi-Fahrt der Peitinger: Bevor gefeiert werden konnte, gab es viel zu tun

Erschwerend kam hinzu, dass die Brezen-Lieferung ausblieb, mit der der Verein fest gerechnet hatte. Dank Bertls Ehefrau Barbara musste aber niemand auf das beliebte Laugengebäck verzichten: Sie fuhr täglich Supermärkte im Umkreis von mehreren Hundert Kilometern ab, um Ersatz zu besorgen. Verkauft hat die Brezen dann Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. „In Amtskleidung“, wie Bertl verrät.

Die Mühen haben sich gelohnt: „Das Fest war supergut besucht“, freut sich der Vereinsvorsitzende. Am ganzen Wochenende sind laut Bertl zwischen 3600 und 4000 Besucher auf den Festplatz gekommen. Die Stimmung sei „super“ gewesen – was freilich auch an der Peitinger Musikkapelle lag, die mitgefahren war. Auch von den mitgebrachten Schmankerln war am Sonntagabend so gut wie nichts mehr übrig. „Bis auf zwei Tüten Spätzle waren wir komplett ausverkauft“, so Bertl.

Kurz wurde die Stimmung dann aber doch getrübt: Das Unwetter, das am Samstag über Bayern zog und unter anderem das benachbarte Bad Bayersoien verwüstet hat, bereitete den Reisenden Sorgen. „Das hat uns stark getroffen“, erzählt Bertl. Als Steingadener Bürgermeister habe er gleich seinen Stellvertreter angerufen, um sich über die Lage in der Heimatgemeinde zu informieren. Und auch die anderen standen in Kontakt mit ihren Familien, bei denen teilweise die Keller vollgelaufen waren. „Es ist eine harte Nummer, wenn man in Italien sitzt und nichts machen kann“, meint Bertl.

