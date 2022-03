„Cool before school“ beim EC Peiting: Der frühe Vogel trifft den Puck

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Nein, dieses besondere Training findet nicht etwa um 18.25 Uhr, sondern um 6.25 Uhr morgens statt. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Wer ein richtiger Eishockey-Crack werden will, der muss früh aufstehen: Bei „Cool before school“ hat der ECP-Nachwuchs gezeigt, dass die Motivation enorm ist. Zweimal pro Woche vor der Schule Training: Für die Youngster keine Frage, sondern eine echt „coole“ Aktion.

Peiting – Es ist 6.05 Uhr, nein, nicht am Abend. Morgens. Klack-klack, der Puck wird gepasst. Es geht in Richtung Tor. Treffer! Einen Volltreffer haben mit dem Projekt, das im gesamten Landkreis vereinsübergreifend einzigartig ist, Markus Gleich, hauptamtlicher Nachwuchs-Koordinator, und Klaus Müller, der die U13 des ECP trainiert und den Nachwuchs im unteren Bereich koordiniert, gelandet. Dass in den drei Monaten Sondertraining regelmäßig bis zu 27 ECP-Nachwuchs-Spieler frühmorgens aufs Eis gehen würden: „Damit hatten wir nicht gerechnet“, so Gleich.

Dreimal die Woche nachmittags Training und dann auch noch in aller Herrgottsfrüh vor der Schule: Ist das nicht echt heftig? Von wegen. „Es macht einfach Spaß“, befindet Maxi Müller (12) aus Peiting. Er will sich weiter verbessern und hat gar Erstaunliches festgestellt: „In der Früh ist man noch nicht so wach – da kann man besser Stocktechnik üben als am Nachmittag.“

Um 5.20 Uhr klingelt der Wecker

Um 5.20 Uhr morgens hat bei Erik Fasselt (12) aus Schongau der Wecker geklingelt. Er spielt für den ECP und findet das Training vor der Schule im wahrsten Sinne des Wortes „cool“. Auch Simon Müller (11) spielt in Peiting, wohnt allerdings in Peißenberg. Da gehts quasi vom Bett direkt in die Ausrüstung und mit dem Auto nach Peiting. Für den ganzen Spaß lohnt sich das definitiv, findet er. Und außerdem ist man schon mal bestens fürs Nachmittags-Training vorbereitet.

Früh auf dem Eis ist der ECP-Nachwuchs bei „Cool before school“. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Nicolas Bösch (12) ist ebenfalls aus Peißenberg. Ihm macht das Sonder-Training nicht nur Spaß, „man ist danach auch fitter in der Schule“. Das gilt auch, wenn dafür bereits um 5 Uhr der Wecker klingelt. Nach dem Training ab in die Dusche. Da ist es dann schon kurz vor knapp. „Ich bin der Letzte, der aus der Kabine geht.“ Mit dem Mama- oder Papa-Taxi geht es dann in die Realschule nach Peißenberg – zu spät gekommen ist er noch nie.

Fünf Minuten früher vom Eis geht es für Manuel Maier (13) aus Bad Bayersoien, damit er es rechtzeitig in die Schule nach Bad Kohlgrub schafft. Das ist es wert, denn auch er hat festgestellt: „Man ist nach dem Morgen-Training fitter für den Tag.“

Frühstück ist inbegriffen

Eine, für die sich der enorme Trainings-Aufwand bereits gelohnt hat, ist die Peitingerin Valentina Sonn. Die 14-Jährige steht als Keeperin im Tor. Und weil sie eine große Nachwuchs-Hoffnung ist, durfte sie jetzt an einem ganz besonderen Event teilnehmen: Als eine von sechs Keeperinnen deutschlandweit war sie jetzt bei einer Sichtung für die U16-Frauen-Nationalmannschaft am Start. „Eine coole Erfahrung“, gibt sie sich bescheiden.

Das Training am Morgen nimmt sie bei so viel Talent freilich mit. Auch bei ihr wirkt sich der Sport am frühen Morgen durchaus positiv aus: „Ich kann mich in der Schule eher besser konzentrieren.“

Für die Konzentration sorgen dann auch noch kleine Packerl mit Nüssen, die es quasi als „Hirn-Futter“ und Belohnung gibt. Dazu eine Vollkornsemmel mit Gelbwurst als Stärkung und obendrauf einen Vitamin-Booster in Form von Multisaft und Äpfeln. So viel (Körper-)Einsatz will schließlich belohnt sein.

Der Lohn für Markus Gleich und Klaus Müller ist die Dankbarkeit der Kinder. „Wegen Corona haben die Kinder in eineinhalb Jahren so viel Eis-Zeit verloren“, so Gleich. Vielleicht war das ein Grund, warum dann auch gleich viel mehr Eltern begeistert waren von dem Projekt „Cool before school“. Das hätte übrigens eigentlich erst zur nächsten Saison an den Start gehen sollen. Aber warum eine Sache ausbremsen, die schon jetzt richtig gut anlaufen könnte? Der Glaube war da: „Wir bringen das Ding hoch.“

Auch Kinder anderer Vereine sind willkommen

Trotz Orga-Aufwand im Hintergrund ist das morgendliche Eis-Training ein wichtiger Baustein im Erfolgs-Konzept der EC Peiting. Viele andere Vereine arbeiten mit ihrem Nachwuchs vormittags auch in Schul-Kooperationen. Beim ECP ist das aufgrund der Versprenkelung der Spieler an viele verschiedene Schulen und Klassen nicht möglich. Statt vormittags im Sportunterricht, geht es jetzt halt frühmorgens aufs Eis.

Die Skepsis, die die Schulen der Aktion gegenüber erst mal an den Tag gelegt hatten: Sie ist einem durchaus positivem Lehrer-Feedback gewichen. „Die Lehrer wussten nicht, an welchen Tagen trainiert wird, hatten aber gleich eine Vermutung, dass es Dienstag und Donnerstag sind“, erzählt Gleich. Warum? „Weil die Schüler da um 8 Uhr aufmerksamer waren als sonst.“

Die Lungen voll Luft, der Körper voll Adrenalin: Das ist auch gut fürs Köpfchen. Und weil der ECP das auch anderen Kindern nicht vorenthalten will, gibt’s auch gleich noch eine offizielle Einladung: „Auch Kinder von anderen Vereinen sind herzlich willkommen!“

