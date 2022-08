„Zu viele Unabwägbarkeiten“: „Bierfest“ in Peitings Partnerstadt Calvi wieder abgesagt

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Da war die Welt noch in Ordnung: Beim letzten „Bierfest“ in der Peitinger Partnerstadt Calvi im Jahr 2019 ging es in dem Städtchen bei Rom noch zünftig zu. Doch dann kam Corona. © Archiv: Freundeskreis Peiting-Calvi

Unter Corona hat vieles gelitten – auch die Städtepartnerschaft zwischen Peiting und Calvi dell’Umbria in Italien. Nach zwei Jahren Fast-Funkstille wurde jetzt ein weiteres Mal das Bierfest in Calvi abgesagt.

Peiting – „Ein bisschen traurig ist das schon“, befindet Max Bertl, „aber es hilft ja nichts“: Nach vielen Telefonaten, vielem Hin und Her, ist das traditionelle „Bierfest“, das die Peitinger Delegation immer am letzten August-Wochenende in der Partnerstadt Calvi ausrichtet, abgesagt.

Im Jahr 2017 hatte Bertl hochmotiviert den Vorsitz des Freundeskreises Peiting – Calvi dell’ Umbria übernommen. Zum 25. Mal waren die Peitinger zuletzt im Jahr 2019 mit ihrem damaligen Bürgermeister Michael Asam in das kleine italienische Städtchen nahe Rom gereist. Und dann kam Corona.

„Zu viele Unabwägbarkeiten“: „Bierfest“ in Peitings Partnerstadt Calvi abgesagt

„Ich habe viele Telefonate mit Bürgermeister Guido Grillini geführt“, erzählt Bertl. Auch mit seiner Gastfamilie. Sogar einige Tage eigens angereist ist der Freundeskreis-Vorsitzende im Mai um zu klären, wie es weitergeht mit der Städtepartnerschaft. „Da hängt mein Herz dran, das ist wie meine Familie.“ Und trotzdem: Am Ende hat die Vernunft gesiegt. Das „Bierfest“ ist abgesagt.

Das hat viele Gründe. Weil lange unklar war, ob es überhaupt ein „Bierfest“ geben könnte, war man bei der Anfrage der Musiker „sauspät dran“, so Bertl. Im Wechsel sorgen nämlich eigentlich immer Musikbesetzungen aus Hohenfurch, Böbing, Peiting oder Birkland für die musikalische Untermalung. Nach ein wenig „Kuddelmuddel“ war klar: keiner kann mitfahren.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Insgesamt waren es einfach zu viele Unwägbarkeiten“, sagt Bertl. Viele der Helfer, die im Bus mitreisen, gehörten altersbedingt eher zur Risikogruppe. 40 Leute für zwölf Stunden zusammengepfercht in einem Reisebus: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen hat Bertl da doch ein bisschen ein mulmiges Gefühl beschlichen.

Steigende Corona-Zahlen bedeuten ein zu hohes Risiko - aber nächstes Jahr soll „Bierfest“ wieder steigen

Hinzu kommt: Der Transporter mit den frischen Waren, die eigens aus Peiting zum Fest transportiert werden, muss zeitnah in Calvi sein. Was also, wenn der Fahrer Corona hat, der Reisebus bereits gestartet ist und dann keine Waren in Calvi ankommen? Oder aber einer im Reisebus hat Corona? Was passiert dann mit der ganzen Reisegruppe in Calvi? „Den finanziellen Schaden hätte ich in Kauf genommen, nicht aber dieses Risiko.“

„Den Leuten ist auch nicht ganz wohl dabei, Gäste in ihren Familien aufzunehmen“, weiß Bertl. Klar: „Man lebt in einem Haus zusammen.“ Die Zahlen steigen, „die Angst in Calvi ist schwer nachzufühlen oder zu greifen, man weiß nicht, wie die Grundstimmung so ist in Calvi“. Corona: Also auch eine Belastungsprobe für die Städtepartnerschaft. Die Distanz von Peiting nach Calvi ist Pandemie-bedingt nicht nur räumlich gewachsen.

Bertl richtet den Blick nach vorne: „Nächstes Jahr haben wir das ,Bierfest’ fest im Blick“, verspricht er. Man wolle frühzeitig planen. „Und wir werden es dann auch durchziehen, das sollten wir hinbringen.“

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.