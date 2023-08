Mit Konsum-kritischem Lied im Rennen: Geschwister machen bei bundesweitem Songcontest mit

Abstimmung bis 23. August

Mit einem selbst geschriebenen Lied macht ein Geschwisterpaar bei dem Songcontest „Dein Song für eine Welt“ mit. Obwohl die Zeilen der jungen Musiker locker leicht klingen, transportieren sie eine ernste Botschaft.

Peiting – „Was ist hier nur geschehen, kann es so weitergehen?“ David und Hanna Kunstmann sitzen lächelnd auf dem Sofa und singen in fröhlicher Leichtigkeit die Strophen ihres Songs „Der Herbst ist weg“. Nur eine Gitarre, die die 24-jährige Hanna auf dem Schoß hat, begleitet den hellen Gesang des Geschwisterpaars.

Was wie ein lockerer Sommerhit daherkommt, sind Zeilen, in denen eine ernste Botschaft steckt. Oder eher die Fragen: Wo möchten wir als Gesellschaft eigentlich hin mit unserem Konsum, dem Immer-Mehr-Wollen und der Jagd nach digitaler Aufmerksamkeit? Und warum ist es uns egal, was das für unseren Planeten bedeutet?

David und Hanna Kunstmann bei Songwettbewerb dabei - Lied entstand schon 2020

Es ist schon mehr als drei Jahre her, als David und Hanna Kunstmann „Der Herbst ist weg“ geschrieben haben. Damals saßen sie zusammen im Wohnzimmer und musizierten drauf los, so wie es in der Kunstmann-Familie öfters vorkommt. „Wir sind alle sehr musikalisch“, erzählt David (19), der in Peiting wohnt und in Herzogsägmühle eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker macht. Seine Schwester Hanna lebt in Leipzig, wo sie im Master-Studiengang Psychologie studiert.

Bei ihrer Jam-Session hatten die Geschwister schnell den Liedtext für „Der Herbst ist weg“ zusammen, den sie dann an der goldenen Hochzeit ihrer Großeltern vorspielten. Das Video, das dabei entstand, haben sie nun bei dem bundesweiten Songcontest „Dein Song für eine Welt“ eingereicht. Bis 23. August kann man noch für die beiden abstimmen.

„Die Themen, die wir aufgreifen, scheinen immer extremer zu werden“

Bei dem Wettbewerb, den das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung alle zwei Jahre ausschreibt, können junge Musiker zwischen zehn und 25 Jahren ihre selbst geschriebenen Lieder einreichen. Voraussetzung ist, dass sich die Texte mit globalen Themen auseinandersetzen, also beispielsweise sozialer Gerechtigkeit, Frieden oder Klimaschutz. Als Hauptpreis winken unter anderem eine professionelle Studioaufnahme, 1000 Euro Preisgeld und ein Platz auf dem „Eine Welt“-Album. „Das ist eine coole Sache“, findet der 19-Jährige.

„Der Herbst ist weg“ passt mit seinen konsumkritischen Zeilen klar ins Schema des Songcontests. Und obwohl der Liedtext schon 2020 entstanden ist, scheint er aktueller zu sein denn je. „Die Themen, die wir aufgreifen, scheinen sogar immer extremer zu werden“, sagt David Kunstmann und meint damit die schmelzenden Pole ebenso wie die Sucht nach Likes im Internet. „Das ist echt traurig.“ Mit dem Lied wolle er eine Botschaft für mehr Mitgefühl transportieren. „Musik kann so viel bewegen. Vielleicht bringen wir ja jemanden zum Nachdenken“, so die Hoffnung des jungen Musikers.

Dass sich die Kunstmann-Geschwister mit dem Klimawandel beschäftigen und musikalisch verarbeiten, liegt nicht nur an ihrer Generation, die sich verstärkt für den Schutz unseres Planeten einsetzt. Tatsächlich ist das quasi ein Familien-Thema: „Unser Vater ist Professor für Regionales Klima und Hydrologie“, erzählt der 19-Jährige. Hinzu kommen die eigenen Überzeugungen. So plädiert David Kunstmann für „einfach mehr Zufriedenheit. Ich frage mich schon: Warum will die Welt immer mehr?“ Die ernüchternde Antwort singt er mit seiner Schwester selbst in „Der Herbst ist weg“: „Es gibt nichts, was uns davon abhält.“

Abstimmung läuft: Bis zum 23. August kann man unter eineweltsong.de/voting/song/der-herbst-ist-weg für die Kunstmann-Geschwister abstimmen. Dort ist auch das Musikvideo zu finden.