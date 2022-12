Das Fest der Menschwerdung beim Peitinger Weihnachtsweg „erwandert“

Auf dem Weihnachtsweg verweilten die Teilnehmer auch bei den Hirten auf dem Feld. Sehr zur Freude der Kinder waren dort zwei lebende Schafe zu sehen. © Heiß

„Stern über Bethlehem, zeig’ uns den Weg, führ’ uns zur Krippe hin, zeig’, wo sie steht, führ’ uns zum Kind“: Gemäß dem altvertrauten Lied machten sich am Heiligen Abend zahlreiche Familien mit ihren Kindern auf den Peitinger Weihnachtsweg, um das Fest der Menschwerdung Gottes mit allen Sinnen aufzunehmen.

Peiting – Bereits zum dritten Mal haben der katholische Pfarrverband Peiting-Hohenpeißenberg und die evangelische Kirchengemeinde Peiting-Herzogsägmühle zum rund eineinhalb Kilometer langen Weihnachtsweg eingeladen. „Es kommt nicht nur darauf an, dass wir uns hineinversetzen in die Zeit und das Land der Geburt Jesu“, sagte Pastoralreferent Thomas Tralmer. „Zugleich dürfen wir das Geschehen von einst in unser Heute, in unsere Landschaft hineinversetzen.“

Kein Schnee, aber zum Glück auch kein Regen

So liegt das Kind in der Krippe vor dem Altar der Pfarrkirche St. Michael, die auch heuer wieder von Mesner Josef Schleich und seiner Großfamilie eindrucksvoll weihnachtlich geschmückt wurde. Ebenso geben sich die ehrenamtlichen Akteure an den fünf Stationen viel Mühe, um die Herzen anzusprechen. „Jesus lässt gerade die Kinder zu sich kommen, liebkost sie herzlich und gibt uns die Weisung, wie die Kinder zu werden“, hinterließ Odilo Lechner, der frühere Abt von St. Bonifaz und Andechs, als ewiges Vermächtnis.

Mit adventlichen und weihnachtlichen Klängen warteten verschiedene Gruppen wie hier die Familienmusik Bader auf. © Heiß

Wie auch Pfarrer Robert Kröpfl in der Christmette allen mit auf den Weg gab, dass es entscheidend sei, dass Jesus in den Menschen selber geboren werde. Zwar fehlte auch dieses Mal der Schnee, aber wenigstens regnete es nicht wie in den vergangenen beiden Jahren. So warteten bereits über 100 Kinder mit ihren Eltern, Opas und Omas am unteren Hauptplatz rund um den Barbarabrunnen, ehe die erste Gruppe pünktlich um 15 Uhr von den „Sterndeutern aus dem Morgenland“, einem gemeinsamen Gebet mit Bürgermeister Peter Ostenrieder, und dem Segen von Pfarrerin Brigitte Weggel auf den Weg geschickt wurde. Vom „Bodenpersonal“ versehen mit Begleitheften mit Liedern und Texten.

Das Ziel der Weihnachtsweg-Wanderer: Das Jesus-Kind in der Krippe in der Pfarrkirche St. Michael in Peiting. © Heiß

Dem Stern folgend, machten die Besucher zunächst im Palast des Herodes beim „Simabauer“ in der Freistraße Rast. Die Szene war so gut aufgebaut, dass sich jeder glaubhaft in die Zeit der Römer versetzen konnte. Wer weiß, vielleicht stand damals nicht nur die „Villa Rustica“ in den Neukirchwiesen nahe Peiting. Bei himmlischen Klängen vor dem Pfarrsaal konnten alle kräftig mitsingen – unterstützt von der Familienmusik Bader und einer Jugendgruppe der Knappschafts- und Trachtenkapelle Peiting.

Dann ab zur Bescherung nach Hause

Alsdann verkündeten Engel den Hirten auf dem Felde die frohe Botschaft von der Geburt Christi im Stall von Bethlehem. Dort, vor dem imposanten Bau der alten Mädchenschule, konnten sich nicht nur die Hirten am Lagerfeuer wärmen. Die Kinderaugen strahlten über den Anblick der beiden lebenden Schafe, die Franz Wörnzhofer für die Szene zur Verfügung gestellt hat.

Mit dem Lied „Ihr Kinderlein kommet“, begleitet von der Orgel, zogen die Mädchen und Buben zum „Ziel unserer Hoffnung“, dem Kind in der Krippe, in die Pfarrkirche St. Michael. Nach dem Segen von Pfarrer Robert Kröpfl und dem altvertrauten Lied „Stille Nacht“ ging es heim zur Bescherung unter dem Christbaum.

GERHARD HEISS

