Der Weg zum „Digitalen Amt“ ist auch in Peiting noch weit

Von: Christoph Peters

Auf seiner Internetseite listet der Markt Peiting alle Behördengänge, die sich online erledigen lassen. Den Weg ins Rathaus erspart das nicht in allen Fällen. © Gemeinde Peiting

Wie ist es um die Digitalisierung der Verwaltung in Peiting bestellt? Das wollte die Junge Union jüngst mit einer Anfrage ans Rathaus erfahren. Die Antwort zeigt: Auch im Jahr 2022 ist ein Behördengang noch in vielen Fällen eine sehr analoge Angelegenheit.

Peiting – Erst kürzlich durfte sich die Stadt Schongau über eine Auszeichnung freuen, die zeigen soll, dass man es in der Verwaltung ernst nimmt mit der Digitalisierung. Vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales bekam sie das Label „Digitales Amt“ verliehen. Mindestens 50 Dienstleistungen müssen Kommunen online für die Bürger anbieten, um sich mit der Plakette am Rathaus schmücken zu dürfen.

In Peiting sucht man ein solches Schild bislang vergeblich, wenngleich auch in der Marktgemeinde Bürger seit Längerem „mit der Maus ins Rathaus“ kommen können, wie es so schön auf der gemeindlichen Internetseite heißt. Immerhin 31 digitale Dienstleistungen listet das Bayernportal auf, das im Freistaat als zentrale Anlaufstelle für digitale Behördengänge dient. Das ist allerdings deutlich weniger als in Schongau, wo mittlerweile über 70 Online-Verfahren zur Verfügung stehen.

JU stellte Fragen zur Digitalisierung

Dass es bei der Digitalisierung der Verwaltung noch reichlich Luft nach oben gibt, ist jüngst auch dem Peitinger Ortsverband der Jungen Union aufgefallen. Die JU ließ der Gemeinde gleich einen ganzen Fragenkatalog zum aktuellen Stand und den künftigen Plänen zukommen. „Die Digitalisierung ist ein unabdingbares Zukunftsthema. Auch die Gemeindeverwaltung wird sich dem Thema stellen müssen, um in Zukunft Bürgerservice und Verwaltung zu vereinen“, machte JU-Ortsvorsitzender Thomas Lothar Grauf klar (wir berichteten).

Dem will Stefan Kort gar nicht widersprechen. Ginge es nach dem Geschäftsleiter, wäre man in Sachen digitaler Behördengänge längst viel weiter. Dass dem nicht so ist, dafür gibt es aus Sicht Korts viele Gründe, wie er auch in seiner Antwort an die JU darlegt. Zwar hat mittlerweile auch der Bund erkannt, dass Deutschland auf dem Gebiet dringend aufholen muss und das Onlinezugangsgesetz erlassen. Das besagt, dass Behörden prinzipiell bis Ende 2022 ihre Leistungen auch digital anbieten müssen. Doch wie so oft, sei das alles nicht zu Ende gedacht, kritisiert Kort.

„Es fehlt an durchgehenden Prozessen“

Viele Angebote, die man als Gemeinde bei kommunalen Software-Anbietern einkaufen könne, entpuppten sich bei näherem Hinsehen als digitalisierte Variante eines analogen Formulars, das zwar online an die Verwaltung übermittelt, dort aber weiterhin manuell bearbeitet werden müsse. „Es fehlt an durchgehenden Prozessen.“ Weil der Bürger zwar auf diesem Weg mit der Gemeinde kommunizieren könne, diese aber nicht mit ihm, bleibe für eine rechtswirksame Antwort zudem nur der postalische Weg. Dazu kämen die Kosten. Zwar gebe es mittlerweile ein Förderprogramm, mit dem der Freistaat die Gemeinden bei der Anschaffung von digitalen Dienstleistungslösungen unterstütze. Nach zwei Jahren müssten die Gemeinden jedoch selbst für die Lizenzkosten aufkommen.

Ein weiteres großes Problem aus Korts Sicht: Bis heute fehle die Möglichkeit einer digitalen Signatur. Was bedeute, dass man beispielsweise seinen Umzug zwar bei der Gemeinde online voranmelden könne, man aber um den Gang ins Rathaus wegen der nötigen Unterschrift nicht herumkomme, so der Geschäftsleiter. Der Datenschutz mache in Deutschland eben alles sehr kompliziert. Andere Länder wie Österreich oder Estland seien da viel weiter, sagt Kort. Selbst unter den ukrainischen Flüchtlingen sei die Verwunderung über die deutsche Bürokratie groß gewesen. „Die konnten gar nicht glauben, was bei uns noch alles per Papier geschieht.“

Auch bei der Anwenderfreundlichkeit gebe es noch großen Nachholbedarf, findet der Geschäftsleiter. Das beginne bei der verwendeten Verwaltungssprache auf den Portalen, die oft eher abschreckend wirke. Und wer schonmal versucht habe, ein Bürgerkonto mit allen entsprechenden Zertifikaten anzulegen, der wisse: Einfach gehe anders.

Nutzung der Online-Dienste hält sich in Grenzen

Für Kort ist es deshalb nicht verwunderlich, dass sich die Nutzung der gemeindlichen Online-Dienste bislang in Grenzen hält. Am häufigsten sei in der Vergangenheit die Möglichkeit, auf diesem Weg einen Wahlschein zu beantragen, nachgefragt worden. Auch, wer eine Geburts- oder Sterbeurkunde benötige, wähle immer öfter den digitalen Weg. Bewährt hat sich laut dem Geschäftsleiter ebenfalls die Online-Bedarfsanmeldung für einen Kita-Platz. Dies sei ein Beispiel für eine gut umgesetzte Lösung. „Der Mitarbeiter kann sofort mit den Daten arbeiten.“

Mehr solcher Lösungen würde sich deshalb auch Kort wünschen, um das Online-Angebot des Marktes für den Bürger weiter auszubauen. Es könne deshalb gut sein, dass demnächst die ein oder andere Online-Dienstleistung hinzukomme. „Aber es muss auch Sinn machen und nicht nur darum gehen, Fördermittel zu beanspruchen.“

