„Unser Sport wird in Peiting nicht anerkannt“: Dicke Luft bei den Stockschützen

Von: Roland Halmel

Abtransport der Stockschützenbahn: Die Stockschützen tragen ihre Heimspiele heuer nicht in der Peitinger Eishalle aus, sondern in Bad Wörishofen. © Roland Halmel

Weil das heimische Eisstadion wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist, müssen die Peitinger Stockschützen ihre Heimspiele in Bad Wörishofen austragen. Der Bundesligist ist sauer.

Peiting – Etwas schwierig gestaltet sich in diesem Jahr die Bundesliga-Sommer-Saison für die Peitinger Stockschützen. Nach dem Rückzug von Surheim schrumpfte das Feld der Konkurrenten in der Gruppe C, in der die Moarschaft des TSV Peiting gelost wurde, zunächst auf drei zusammen. Dann kam der EC EBRA Aitershofen dazu, der zunächst per Gerichtsentscheid seinen Startplatz an Kühbach verloren hatte. Auslöser war ein Streit darüber, wer Nachrücker für den EC Grub wird, der im Februar seinen Rückzug erklärte. Die Klärung dieser Frage durch ein Zivilgericht führte dazu, dass die komplette Fachspartenleitung Eisstocksport ihren Rücktritt erklärte, weil sie sich vom BEV-Präsidium hintergangen fühlte.

Unabhängig von den Streitereien innerhalb des Verbands gab es auch in Peiting dicke Luft. Hintergrund sind die Sanierungsarbeiten im Eisstadion, die eine Hallensperrung im Sommer nötig machten. Dadurch waren die TSV-Stockschützen gezwungen, nach einer Ausweichspielstätte zu suchen, was sich als nicht einfach erwies. Nach einigen Wirren, bei denen unter anderen die leerstehende Feneberg-Filiale als Ausweichspielstätte in Betracht gezogen wurde, landeten die Peitinger mit ihren Heimspielen schließlich in Bad Wörishofen.

Christian Lindner vermisst im Ort Wertschätzung für die Stockschützen. © Archiv

Stockschützen bemängeln fehlende Unterstützung und fehlende Ehrung der Medaillengewinner

Christian Lindner von den Stockschützen hatte sich zuvor noch deutlich über die seiner Meinung nach fehlende Wertschätzung im Ort gegenüber seinen Sportlern beklagt. „Unser Sport wird in Peiting nicht anerkannt, dafür gibt es viele Beispiele“, polterte Lindner, der auch den Marktbaumeister kritisierte. „Die Information von Herrn Kreitl war schlichtweg falsch, dass der Feneberg-Markt leer ist“, schimpfte Lindner, dass die Idee außer einer Absage durch die Firmenleitung wenig brachte.

Neben der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung bei der Klärung der Hallenfrage monierte Lindner zudem die fehlende Ehrung der Medaillengewinner von der letzten WM in Südtirol. „Die Gemeinde hat unseren Sportlern und Sportlerinnen zu den neun WM-Medaillen nicht gratuliert“, ärgert sich Lindner.

Bürgermeister widerspricht Vorwürfen

Den Vorwürfen widersprach Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder aufs Deutlichste. „Bei mir persönlich ist noch keine Beschwerde eingegangen. Bei der Eishalle wurde gegenüber allen Beteiligten kommuniziert, dass wegen der Generalsanierung die Halle in den Sommermonaten für keine anderen Zwecke zur Verfügung steht und Einzelehrungen von Sportler sind nicht üblich. Die Würdigung erfolgt bei der alljährlichen Sportlerehrung“, erläuterte der Bürgermeister in einer ausführlichen Stellungnahme, in der er auch auf das Thema Ausweichquartier einging. „In der Besprechung wurde vorgeschlagen, auf leer stehende Immobilien im Ort wie den Feneberg oder auf Sportstätten in den Nachbarorten wie die Eishalle in Schongau oder Peißenberg auszuweichen und dort nachzufragen.“ Wenn dann jemand absage, könne man das schwerlich der Gemeinde vorwerfen, betonte Ostenrieder.

Rathauschef Peter Ostenrieder weist die Vorwürfe aus der TSV Abteilung zurück. © Archiv

Die TSV-Stocksportler bestreiten ihre Heimspiele in diesem Sommer somit in Bad Wörishofen. „Wir sind sehr dankbar, dass die Firma Schneider aus Peiting unser Material dorthin kostenlos transportiert hat“, berichtet Lindner, dessen Team am heutigen Samstag (16 Uhr) in der Allgäuer Kurstadt gegen den EC-DJK Aigen am Inn gefordert ist.

