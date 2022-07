Die Hobbywinzer von Herzogsägmühle: Wo der Weinberg mit Alpenpanorama lockt

Ein Ortsbesuch

Das Alpenvorland zählt gemeinhin nicht zu den Weinbaugebieten, doch davon lässt sich eine Handvoll wagemutiger Hobbywinzer in Herzogsägmühle nicht schrecken. Ein Besuch auf ihrem Weinberg, der nicht nur mit grandiosem Bergblick lockt, sondern bereits erste Früchte trägt.

Herzogsägmühle – Am Anfang war es nur eine vage Idee, ein Hirngespinst. Entstanden beim Flachsen mit Kollegen aus Partnereinrichtungen in Griechenland und Ungarn, wo der Weinanbau seit der Antike betrieben wird. „Die haben uns immer aufgezogen, dass es bei uns in der Gegend keinen Wein gibt.“

Michael Schmid vom Fachbereich Menschen in besonderen Lebenslagen in Herzogsägmühle schmunzelt, als er die Anekdote erzählt. Dass sie tatsächlich in Herzogsägmühle einmal Reben anbauen würden, hatte lange niemand geglaubt. Bis sich 2017 der Sozialpädagoge und eine kleine Gruppe Mitstreiter tatsächlich anschickte, den Worten Taten folgen zu lassen.

Weinanbauberater gibt Tipps

Die angehenden Hobbywinzer machten sich mit Unterstützung eines Weinanbauberaters vom Naturland-Verband auf die Suche nach einer geeigneten Fläche. Auf einem Südhang oben in Obland, der bis dato als Weide für Angus-Rinder diente, wurden sie fündig. Bereits im Frühjahr 2018 pflanzte das Team auf Anraten des Experten auf einem extra eingezäunten Areal inmitten der Weide rund 120 Rebstöcke der Rotweinsorte Cabaret Noir.

„Die ist speziell für höhere Lagen geeignet“, erklärt Schmid. Ihre Trauben sollen dem Wein Aromen von dunkler Kirsche, Wacholderbeere und Veilchen verleihen. Im Geschmack erinnere er an die Würze von Nelken und Pfeffer. „Aber da sind wir noch nicht angekommen“, sagt Schmid und lacht.

Dabei fiel gleich die erste Ernte vielversprechend aus. Rund 80 Liter kamen beim Keltern der Trauben zusammen. Trinkbar sei der Wein auf jeden Fall gewesen, blickt Schmid zurück. Im Jahr darauf allerdings musste man sich nach einer schlechten Lese mit der Hälfte an Ausbeute begnügen.

„Eigentlich hatten wir bisher immer nur Notlesen“

Auch bei der jüngsten Ernte fiel das Ergebnis eher enttäuschend aus. Die Menge reichte gerade einmal für zwölf bis 13 Flaschen. Weil die Sonne fehlte, mangelte es den Trauben am Zuckergehalt, weshalb die Hobbywinzer die eigentlich für September geplante Lese immer weiter verschoben. Als die Früchte bereits zu vertrocknen begannen und es kalt wurde, musste es plötzlich schnell gehen. „Eigentlich hatten wir bisher immer nur Notlesen“, sagt Schmid schmunzelnd. Mal bereiteten die von den grasenden Angusrindern angelockten Fliegen, die regelrechte Attacken auf die Trauben flogen, Probleme. Ein anderes Mal ließ ein Pilzbefall die Ausbeute schrumpfen.

+ Können sich sehen lassen: die Weinflaschen mit selbst gestaltetem Etikett. © Christoph Peters

Von den angestrebten 300 Litern pro Jahr ist man deshalb bislang noch weit entfernt. Doch die Hobbywinzer nehmen die Widrigkeiten mit Humor. „Unsere Erfahrung beschränkte sich vor dem Projekt aufs Weintrinken, keiner kommt aus dem Weinbau, für uns ist das hier ,Learning by doing’“, sagt Schmid. Wenn es um das Zuschneiden der Reben geht, kommt es so schon einmal vor, dass die Hobbywinzer mit dem Tablet in der Hand durch die Reihen gehen, auf dem ein entsprechendes Lehrvideo läuft. Alle treibt dabei der Ehrgeiz an, die Arbeit von Jahr zu Jahr besser zu machen.

Im Dorf erfährt das Projekt viel Unterstützung

So ist zuletzt auch die Ausstattung immer professioneller geworden. In dem Abstellraum des Rainer-Endisch-Saals, der der Gruppe als Kelterei dient, stehen ein großes „Immervoll-Fass“ aus Edelstahl und eine Handmühle. Anfangs habe man sich noch mit einer alten Metzgerschüssel aus der Großküche beholfen und die Maische mit Frischhaltefolie abgedeckt. „Da ist dann aber immer zu viel Luft rangekommen“, erklärt Schmid.

Letztendlich stehe aber der Spaß-Faktor im Vordergrund, betonen alle Beteiligten, die dankbar sind, dass sie im Diakoniedorf so viel Unterstützung für ihr Projekt erfahren – sei es von der Landwirtschaft mit ihren Maschinen oder der Feuerwehr, die im ersten Jahr bei einer langen Trockenphase mal eben zur Bewässerung anrückte. „Wir haben hier ja alles.“

Dass es mit dem Qualitätswein aus Herzogsägmühle bislang noch nicht so recht geklappt hat, ist da kein Beinbruch. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Alles brauche eben seine Zeit, sagt Schmid. Bis dahin entschädigt die wunderbare Aussicht von ihrem Weinberg auf die Alpen die Hobbywinzer für ihre Mühen.

Auch im Ausland verfolgt man die Weinbau-Anstrengungen in Herzogsägmühle natürlich angesichts der Vorgeschichte genau. Eine erste Flasche des „Vin du Moulin“ hat bereits den Weg zu den Kollegen nach Ungarn gefunden. Die nicht ganz ernst gemeinte Antwort des Verkosters: „Ich lebe noch.“

