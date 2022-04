Die Ostertage am Saliter Hof: Ein Vorgeschmack auf die Mittelalter-Märkte

Teilen

Der 13-jährige Feuerkünstler Maxi schwingt seine brennende Hantel und begeistert die Besucher des Saliter Hofs. © Hans-Helmut Herold

Nach zwei Jahren Corona-Pause können endlich wieder Wolfgang Funks Mittelalter-Märkte stattfinden. Um für die Veranstaltungen zu werben, hat Funk über die Ostertage im Saliter Hof eine „Schnupper-Veranstaltung“ organisiert. Mit Musik, Händlern und dem jungen Feuerspieler Max.

Peiting – „Wir sind froh, dass wir wieder richtig planen können“, verkündet Wolfgang Funk am Saliter Hof in Peiting im Kreise seiner „Freunde des Mittelalters“. Der Organisator der Mittelalter-Märkte hat die Osterfeiertage dazu genutzt, den Besuchern des Saliter Hofs einen Vorgeschmack auf die mittelalterlichen Spektakel zu geben, die dort heuer endlich wieder möglich sind. Fünf Termine sind für dieses Jahr bereits festgelegt, sagt der Veranstalter voller Vorfreude. Dabei betont Funk, dass die Mittelalter-Märkte ohne Einschränkungen über die Bühne gehen können.

Den Saliter Hof in Peiting-Kurzenried bezeichnet Organisator Funk als idealen Ort für die Märkte. „Wir halten hier eine bunte Mischung an Angeboten in Zelten und Buden bereit“, erklärt das stämmige Mannsbild im Mittelalter-Kostüm, dessen Gesicht ein dichter Bart einrahmt. Und er kennt freilich noch weitere Gründe, warum sich die Besucher so auf die Veranstaltungen am Saliter Hof freuen dürfen: „Während die Väter sich an dem süffigen Met laben, können die Kinder sich bei den Tieren begeistern.“ Funk vergisst aber keineswegs die Mütter der Kleinen, denen er ein schmackhaftes Stück Torte auf der weitläufigen Terrasse vergönnt.

Wolfgang Funk (Mitte) geht es nicht wirklich an den Kragen. Im Gegenteil: Alle sind heilfroh, dass die Mittelalter-Märkte heuer wieder stattfinden können. © Hans-Helmut Herold

Beruhigend ist die Musik, die aus einer Ecke des Marktes ertönt und über das Gelände schallt. Stefan und Sven ziehen alle Register, um mit ihrer Handpan-Musik die Besucher anzulocken. Die verweilen in unmittelbarer Nähe, genießen die melodischen Tonfolgen. Genuss gibt es auch in flüssiger Form am Stand „Zum Tropfenden Fass“. Dort füllen Jana, Margit und Monika die Gläser oder Becher mit Honig-Met und anderen Spezialitäten aus der Zeit des Mittelalters.

Wer die Getränke stilecht genießen will, lässt sie sich in ein Trinkhorn füllen. Wie Margit verrät, bevorzugen die Gäste an diesem Tag den heißen Met. Die Temperaturen sind nach den vielen warmen Tagen gesunken. Trotzdem: Zu frieren braucht keiner der Besucher. Dafür sorgt Helga, die mit ihren kuscheligen Pelzen für jeden das passende Angebot bereit hält. Ein besonderer Service, die Kürschnerin kann kleine Änderungen vornehmen und jedes Kleidungsstück dem Körper anpassen. Falls dies nach einer kräftigen Brotzeit von Nöten sein sollte.

Als es dunkel wird, gibt es schließlich den großen Auftritt von Max Roithmayr. Hat sich beim Spiel mit dem Feuer schon mancher die Finger verbrannt, nicht so der „Maxi“. Der 13-jährige Schüler der Montessori Schule in Peißenberg ist an diesem Abend der Feuerspieler im Saliter-Hof. Mit seinen brennenden „Schleudern“ weiß er die Zuschauer zu begeistern.

Die Begeisterung für Feuerkunst entflammte bei Maxi schon mit fünf Jahren

Maxis Vater Hubert assistiert dem jungen Feuerkünstler. Fasziniert von der Show darf die Frage gestellt werden, wie Maxi zu diesem nicht alltäglichen Hobby gekommen ist. „Mit fünf Jahren habe ich bei Tollwood so eine Show gesehen, da hatte mich alles um diese Kunst gefesselt“, sagt der 13-Jährige selbstbewusst. Danach übte er jede freie Minute mit Korken und Holzstücken, fünf Jahre später durfte er mit dem Feuer spielen. Das Üben hat sich gelohnt, wie die Besucher des Saliter Hofs an diesem Abend bezeugen können.

Einen Künstlernamen hat sich Maxi übrigens auch schon zugelegt. Als „Natanael“ wird er in Zukunft sein Feuerspiel präsentieren. Auf alle Fälle kann man sich jetzt schon auf den ersten Mittelaltermarkt freuen, der in Altenstadt vom 26. bis 29. Mai in der Triebstraße auf dem Festplatz stattfindet. Und das bei jeder Witterung. Hans-Helmut Herold