„Die Situation ist ernst“: Gemeinde Peiting muss drastisch sparen - Eishallen-Generalsanierung gestrichen

Haushalt 2023 beschlossen

Drastisch steigende Kosten, dazu sinkende Steuereinnahmen: Die finanzielle Situation der Gemeinde Peiting sieht düster aus. Wie angespannt die Lage ist, zeigte sich am Dienstag, als der Gemeinderat den Haushalt 2023 verabschiedete. Besserung ist erst einmal nicht in Sicht.

Peiting – Von Krise wollte Bürgermeister Peter Ostenrieder zwar nicht sprechen, doch die „Situation ist definitiv sehr ernst“, machte der Rathauschef klar. Tatsächlich waren die Zahlen des Haushaltsentwurfs, den Kämmerin Dörthe Schneider mit ihrem Team in den vergangenen Wochen erarbeitet hatte, mehr als alarmierend. Vor allem im Verwaltungshaushalt, der rund 32 Millionen Euro umfasst, klafft ein riesiges Loch. Grund dafür sind im Vergleich zum Vorjahr drastisch gestiegene Ausgaben. So muss die Gemeinde allein 1,7 Millionen Euro mehr für ihr Personal aufwenden (siehe Kasten).

Zweitgrößter Posten ist die Kreisumlage, die von 7,4 auf 8,5 Millionen Euro zulegt. Das liegt daran, dass die Steuerkraft des Markts zuletzt kräftig gestiegen ist. Auch die rasant gekletterten Energiekosten machen der Gemeinde zu schaffen. Allein für Strom fallen zusätzliche Ausgaben von knapp einer halben Million Euro an. Insgesamt belaufen sich die Mehrkosten im Verwaltungshaushalt auf rund 3,6 Millionen Euro. Gleichzeitig kämpft der Markt mit sinkenden Einnahmen etwa bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Generalsanierung der Eishalle ist gestrichen

Um überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, wurde bei den Investitionen im Vermögenshaushalt kräftig der Rotstift angesetzt. Für heuer geplante Projekte wie die Erneuerung des Walderlebnispfads, der Umbau eines Tennisplatzes zum Multifunkionssportplatz, der Umbau des Rathaus-Kindergartens für Verwaltungszwecke sowie der Bau der Spielplätze an der Seestraße und im Baugebiet Drosselstraße seien gestrichen worden, sagte Ostenrieder. Besonders bitter: Auch die Generalsanierung der Eishalle ist nun endgültig vom Tisch. Nur Maßnahmen, die zum Weiterbetrieb der Einrichtung erforderlich sind, sollen umgesetzt werden.

Personalkosten steigen weiter Mit 9,2 Millionen Euro sind die Personalkosten heuer der größte Ausgabeposten im Haushalt. Der Anstieg um satte 1,7 Millionen Euro resultiert dabei zum einen aus dem kürzlich erfolgten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Zum anderen aus zusätzlichen Stellen, die geschaffen wurden. Dies betreffe vornehmlich den Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen, erklärte Geschäftsleiter Stefan Kort mit Blick auf den neuen Kindergarten „Sonnenschein“. Seit 2014 sei die Zahl der rechnerischen Vollzeitstellen in den gemeindlichen Kitas von 19 auf 44 gestiegen. Im gleichen Zeitraum seien in der Kernverwaltung nur vier Stellen auf nun 32 hinzugekommen, in der Gruppe der Arbeiter 18 (von 39 auf 57). Während man in den Kitas gut aufgestellt sei, sei man in der Verwaltung eher dünn besetzt. Mit Sorge blickte Kort bereits auf das nächste Jahr, wenn nach den Einmalzahlungen die Entgelte im Tarif angehoben werden. „Da trifft uns die Personalkostenkeule nochmal mit voller Wucht.“ Die Ausgaben durchbrechen dann wohl erstmals die Zehn-Millionen-Euro-Marke.

Bereits laufende Projekte werden weitergeführt – allein für den neuen Kindergarten an der Jägerstraße fallen heuer noch einmal rund 2,5 Millionen Euro an. Dafür greift man tief in die Rücklage. Sie sinkt von knapp 8 auf voraussichtlich 1,3 Millionen Euro. 1,2 Millionen Euro fließen dabei vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt, um das dortige Defizit zu decken. Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. Rechtlich ist das nur möglich, wenn alle Spar- und Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Aus diesem Grund habe man nicht nur die Ausgabenseite beleuchtet, sondern auch die Einnahmensituation, erklärt Ostenrieder.

Gewerbe- und Grundsteuerhebesätze steigen

Um sie zu verbessern, sollen rückwirkend zum Jahresbeginn die Realsteuerhebesätze um 20 Punkte und damit die Grundsteuer A und B auf 360 bzw. 390, sowie die Gewerbesteuer auf 400 Punkte angehoben werden. Das führt zu Mehreinnahmen von 430 000 Euro, die bereits eingerechnet sind. Steigen sollen künftig auch die Verwaltungsgebühren. Ab 2024 will die Gemeinde zudem die Nutzer der gemeindlichen Anlagen wie dem Eisstadion oder der Mehrzweckhalle stärker zur Kasse bitten, was vor allem die Vereine treffen wird. So sollen 15 Prozent der Bewirtschaftungskosten umgelegt werden. In ähnlichem Maße wolle man auch die Eltern von Kindergarten- und krippenkindern an den Ausgaben für die Kitas beteiligen, kündigte der Bürgermeister an. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll über die künftige Höhe der Beiträge entschieden werden.

Trotz aller Sparmaßnahmen kommt man heuer nicht ohne einen Kredit von 1,1 Millionen Euro aus. Aufnehmen darf ihn die Gemeinde angesichts der aktuellen Finanzlage nur, weil dieser bereits 2022 genehmigt war, aber damals nicht gebraucht wurde. Die Verschuldung steigt damit bis zum Jahresende auf 1,6 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 131,54 Euro entspricht. Vergleichbar große Gemeinden in Bayern liegen im Schnitt bei 704 Euro.

Um die Ausschreibung für neue Feuerwehrfahrzeuge heuer durchführen zu können, finden sich im Vermögenshaushalt Verpflichtungsermächtigung über 1,2 Millionen Euro wieder. Diese Ausgaben sind eine der wenigen Posten, die es in den nächsten Jahren in die Finanzplanung geschafft haben. Bereits lange geschobene Großprojekte wie der Neubau des Jugendzentrums oder der Hochwasserschutz fehlen dagegen komplett. Das zeigt, wie angespannt die Lage ist. Dazu kommt, dass man wohl auch in den Folgejahren vor dem Problem steht, dass die Ausgaben im Verwaltungshaushalt die Einnahmen übersteigen.

„Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen“

Dass all die angekündigten Maßnahmen keine Begeisterungsstürme hervorrufen werden, sei ihm bewusst, sagte Ostenrieder. „Sie sind aber langfristig für eine stabile Finanzwirtschaft notwendig.“ Das sah auch die Mehrheit der Gemeinderäte so.

„Wir werden den Gürtel erheblich enger schnallen müssen“, sagte CSU-Fraktionschef Michael Deibler in seiner Rede zum Haushalt. Wichtig zu betonen war ihm, dass man in den letzten Jahren nicht über den Verhältnissen gelebt habe, sondern richtige Entscheidungen getroffen habe. Für viele der gestiegenen Ausgaben könne man nichts. Für die nun nötigen Maßnahmen warb Deibler um Verständnis bei den Bürgern.



Franz Seidel (BVP) erkannte eine „gewisse Dramatik in der Finanzlage“. Vor allem, dass man auch in den nächsten Jahren ein Defizit im Verwaltungshaushalt habe, bereitete ihm Sorgen. „Unser Vorteil ist, dass wir hohe Rücklagen haben, sonst hätten wir ein richtiges Problem.“ Dass man keine Luft mehr für Investitionen habe, zeige die Entwicklung im Vermögenshaushalt, der bis 2026 von jetzt 14 auf unter zwei Millionen Euro sinke. Die beschlossenen Maßnahmen „tun jedem weh“, man habe aber keine andere Möglichkeit. Er hoffe, dass andere Gemeinden beim Gewerbesteuer-Hebesatz, mit dem Peiting nun an der Spitze im Landkreis liege, nachziehen.



Kritik kam von Alfred Jocher (Unabhängige). Man doktere immer an Symptomen rum, der Haushalt sei eine Konsequenz von Entscheidungen aus der Vergangenheit. Dass man die Nutzer gemeindlicher Einrichtungen künftig mehr an den Kosten beteiligen wolle, halte er für richtig. „Auch wenn das für einen Aufschrei sorgen wird.“ Verärgert zeigte sich Jocher darüber, dass der Austausch des Pflasters vor dem Rathaus den Streichungen zum Opfer gefallen war. „Barrierefreiheit ist eine Pflichtaufgabe.“ Ostenrieder versprach, im Zuge des wohl nötigen Nachtragshaushalts die Maßnahmen nach Möglichkeit noch „reinzuschieben“.



„Die fetten Jahre sind vorbei“, brachte Claudia Steindorf (SPD) die Lage auf den Punkt. Man sei in der Vergangenheit sorgsam mit finanziellen Mitteln umgegangen, betonte sie. Peiting habe eine gute Infrastruktur.



Norbert Merk (CSU) zeigte sich froh, dass man noch Geld in der Rücklage habe. „Uns geht’s deswegen noch gut.“ Der Kreiskämmerer nutzte die Gelegenheit, um seinem Unmut über die „verfehlte Flüchtlingspolitik“ in Berlin Luft zu machen, die mit Schuld an der hohen Belastung der Kommunen sei.



Christian Lory (Unabhängige) zeigte sich nicht überrascht davon, dass die zuletzt getätigten Investitionen nun einen Rattenschwanz nach sich ziehen würden. Ein Problem habe er mit der geplanten Erhöhung der Kindergartengebühren, mit der man sich an die Spitze des Landkreises katapultiere.



Dass die finanzielle Situation bald wieder besser werde, wie manch Vorredner zum Ausdruck brachte, diese Einschätzung wollte Marion Gillinger (ÖDP) nicht teilen. Man werde sich daran gewöhnen müssen, dass nicht genug Geld da sei, befürchtete sie. „Wir müssen unser Verhalten und unsere Ansprüche ändern.“ Pragmatisch gab sich Susann Tabatabai-Schweizer (Grüne). „Es ist, wie es ist. Die Menschheit hat schon andere Krisen geschafft.“

Am Ende versagte nur Alfred Jocher dem Haushalt 2023 seine Zustimmung. Der Finanz- und Stellenplan wurden dagegen einstimmig verabschiedet.

