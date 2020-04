EC Peiting sucht Pächter für das „OverTime“ und bangt um Sponsoren

„Wir schweben derzeit im luftleeren Raum“, sagt Peter Gast, Geschäftsführer des EC Peiting. Und das trifft gleich auf mehrere Themen zu: Vertragsverhandlungen, Pächtersuche und Sponsoren.

Peiting – Kein Spielbetrieb, keine Trainingseinheiten, keine Vertragsverhandlungen – beim EC Peiting ist es derzeit sehr still. Das Coronavirus hat den Verein lahm gelegt. Bei einem Thema bewegt sich aber doch etwas: Denn der ECP sucht jemanden, der künftig das „OverTime“ betreibt. Denn die bisherigen Pächter des Stüberls im Eisstadion haben ihren Vertrag gekündigt.

ECP-Geschäftsführer Peter Gast bedauert das. „Wir hatten eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit“, sagt er. „Das war eine schöne Zeit mit ihnen.“ Doch aus privaten Gründen ziehe sich die Familie nun aus dem „OverTime“ zurück. „Das verstehen wir natürlich.“

Künftige Pächter brauchen Erfahrung

Aber damit braucht der Verein nun ab dem 1. August neue Wirte. Bisher war das Stüberl in der Eishockey-Zeit an sechs Tagen geöffnet. Montags, mittwochs und donnerstags ab 16 Uhr, freitags und am Wochenende von 9 beziehungsweise 10 Uhr bis in die Nacht hinein. „Das ist schon eine gewaltige Aufgabe“, gibt Gast zu. „Das muss gut durchdacht sein.“ Neben dem Gastraum gibt es noch einen VIP-Raum, außerdem finden nach den Spielen die Pressekonferenzen im „OverTime“ statt. Alles zu stemmen, „ist ein riesen Aufwand, das muss man mögen“. Deshalb sucht der Verein auch jemanden, der Erfahrung im Gastronomiebereich und eine entsprechende Ausbildung hat. Erfahrungen im Umfeld eines Vereins wären laut Ausschreibung „wünschenswert, sind aber nicht Bedingung“.

Keine Gespräche mit Interessenten derzeit möglich

Zwei Interessenten gebe es bereits, weitere können sich noch bewerben. Bis eine Entscheidung fällt, wer künftig Pächter ist, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen. „Wir brauchen auf jeden Fall ein persönliches Gespräch mit den Bewerbern“, sagt Gast. „Und das geht ja zur Zeit nicht.“ Denn wegen der Coronavirus-Pandemie sind solche Treffen untersagt.

Selbst der Vereinsvorstand trifft sich nicht zu seinen Sitzungen. „Wir machen jetzt Telefonkonferenzen“, sagt der Geschäftsführer, für den es – wie für so viele Menschen derzeit – eine komische Situation ist. Eigentlich gehen mit dem Ende einer Saison die Vorbereitungen für die nächste los. Doch die Oberliga hat einen Transfer-Stopp vereinbart. „Es passiert also nichts auf dem Transfermarkt.“ Obendrein sind auch die weiteren Planungen für die neue Saison schwierig. Ob sie wie üblich im September starten kann, steht in den Sternen. Und auch das Budget des Vereins ist schwer einzuschätzen – da viele Firmen durch die schweren Einschnitte derzeit in Not geraten, „wissen wir nicht, was uns im Sponsoringbereich erwartet“, sagt der Geschäftsführer. „Wir schweben derzeit im luftleeren Raum.“

Kontakt für Bewerber

Wer Pächter des „OverTime“ werden möchte, kann seine Bewerbungsunterlagen an den EC Peiting senden. Entweder per Post an die Alfons-Peter-Straße 4 in Peiting oder per E-Mail an info@ecpeiting.de.

