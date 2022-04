Wallfahrtskirche Maria Egg in Peiting bekommt am Sonntag auch einen „Barmherzigen Jesus“

Die von Theodora Handiak-Christophe angefertigte Kopie des Barmherzigen Jesus erhält nach der Segnung am Sonntag einen würdigen Platz in der Wallfahrtskirche Maria unter der Egg in Peiting. Darüber freut sich auch Wolfgang Turansky von der St. Michaelsbruderschaft, die das Werk in Auftrag gegeben hat. © Heiß

Mit der Heiligsprechung von Schwester Faustina am 30. April 2000 nahm die Verehrung von Christus als König der Barmherzigkeit stark zu. Jetzt erhält eine von Theodora Handiak-Christophe gefertigte Kopie des Gemäldes von Adolf Hyla einen festen Platz in der Wallfahrtskirche Maria Egg in Peiting.

Peiting – Einen großen Festtag feiert der Pfarrverband Peiting-Hohenpeißenberg an diesem Barmherzigkeitssonntag, 24. April: Erstmals nach der Corona-Pandemie treffen sich die Gläubigen um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael wieder zum traditionellen Bittgang nach Maria unter der Egg. Dort wird bei der eucharistischen Andacht das von der St. Michaelsbruderschaft gestiftete Bild gesegnet und erhält einen würdigen Platz an der Südseite des Gotteshauses unter der Empore.

Die Wallfahrt zur Gottesmutter reicht bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück, wovon alte Votivtafeln bezeugen. Erfreulich auch, dass bis zum heutigen Tage dort täglich der Rosenkranz (im Sommer um 18 Uhr) gebetet wird. Eine innige Beziehung zu Maria hatte vor allem die nach einem heiligmäßigen Leben vor 100 Jahren verstorbene Arme Schulschwester Maria Bonaventura Fink (wir berichteten).

Verehrung hat stark zugenommen

Neben der Gottesmutter Maria wandten sich im Laufe der Zeit die Gläubigen vertrauensvoll auch dem Hl. Bruder Konrad und der Heiligen Creszentia von Kaufbeuren zu. Die von dem Peitinger Holzbildhauer Lorenz Buchner gefertigten Reliefs stehen seit der Gesamtsanierung 1935/36 auf den Seitenaltären.

In den vergangenen beiden Jahrzehnten nahm nun die Verehrung des Barmherzigen Jesus immer mehr zu. So konnte unter großer Beteiligung der gläubigen Bevölkerung am 5. März 2011 auf dem Bühlach bei strahlendem Sonnenschein die Bildstockkapelle zum Barmherzigen Jesus von Pfarrer Helmut Kraus gesegnet werden. Dort findet auch alljährlich die Messe am Herz-Jesu-Fest im Juni statt. Daneben beten die auf Gott vertrauenden Gläubigen in der Wallfahrtskirche Maria Egg den „Barmherzigkeitsrosenkranz“.

Herzensangelegenheit für Bruderschaft und Künstlerin

Der St. Michaelsbruderschaft war es deshalb ein Herzensanliegen, auch dort ein Bildnis nach der mystischen Erfahrung von Schwester Faustina aufzustellen. Für die Peitinger Künstlerin Theodora Handiak-Christophe, selbst eine große Verehrerin des Barmherzigkeitsrosenkranzes, eine Ehrensache. Mit Freude fertige sie die Kopie des Originals an und schenkte es der St. Michaelsbruderschaft.

Ebenfalls stiftete auch Markus Schleich (Schreinerei Rößle) den Holzrahmen gerne. Eine filigrane Arbeit mit respektvoller Kannelierung am Rand. Beeindruckt von dem Bild zeigten sich auch Kirchenpfleger Erwin Walk und Mesner Markus Jocher, die in Absprache mit dem Kunstreferat der Diözese einen würdigen Platz dafür aussuchten.

Jesus sprach zu Schwester Faustina

Um die „Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit“ zu verbreiten, verlangte Jesus von Schwester Faustina im Jahr 1931 in Plock: „Male ein Bild von Mir, wie Du Mich siehst, und schreibe darunter: Jesus, ich vertraue auf Dich! Und verbreite es zur Verehrung in der ganzen Welt!“ Ihre Vision wurde insgesamt dreimal künstlerisch umgesetzt, wobei das Bild von Adolf Hyla die größte Popularität erlangt hat und weltweit auf allen Kontinenten in ungezählten Kopien verbreitet ist.

Die polnische Schwester Maria Faustina Kowalska (1905 bis 1938) wird aufgrund ihres geistlichen Tagebuches häufig als „Apostelin der Barmherzigkeit Gottes“ bezeichnet. Darin hielt sie ihre mystischen Erfahrungen seit 1931 bis zu ihrem Tod fest. So erblickte sie Jesus in einem großen weißen Gewand. Eine Hand war zum Segnen erhoben, die andere berührte das Gewand auf der Brust. Von der Öffnung des Gewandes an der Brust gingen zwei große Strahlen aus, ein roter und ein blasser. Diese Strahlen weisen auf das Blut und Wasser hin, die aus seiner geöffneten Seite am Kreuz herausflossen.

Erinnerung an Johannes Paul II.

In den Visionen hat Jesus mit Faustina über seine grenzenlose Barmherzigkeit gesprochen: „Ich verspreche, dass jene Seele, die dieses Bild verehrt, nicht verloren geht. Ich verspreche auch, hier schon auf Erden, den Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes.“

Einer inneren Eingebung folgend, betete Faustina 1935 zum ersten Mal den Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes. Ein großer Verehrer von Faustina war Karol Wojtyla. Als Erzbischof von Krakau initiierte er im Jahr 1965 ihren Seligsprechungsprozess auf Diözesanebene und schrieb als Papst Johannes Paul II. 1980 zum ersten Mal in der Kirchengeschichte eine Enzyklika über das göttliche Erbarmen. Im Jahr 1993 nahm er die Seligsprechung Faustinas vor und sprach sie am 30. April 2000 heilig.

An diesem Tag legte Papst Johannes Paul II. zudem fest, dass der Sonntag nach Ostern in der römisch-katholischen Kirche als Barmherzigkeitssonntag begangen werden soll.

