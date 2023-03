Hallensportfest in Peiting auch mit Freiluft-Stationen

Fast 300 Kinder und Jugendliche am Start

Von Katrin Kleinschmidt schließen

Seit Jahren lädt der TSV Peiting kleine Leichtathleten zum Spielerischen Hallensportfest ein. Heuer meldeten sich so viele Sportler an wie noch nie. Da war Improvisation gefragt.

Peiting – Eigentlich ist es ja völlig egal, wie das Wetter bei einem Hallenwettkampf ist. Franz Reßler aber blickte in der vergangenen Woche immer wieder auf den Wetterbericht. Regen oder gar Schnee konnte der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TSV Peiting nämlich gar nicht gebrauchen.

Für das Spielerische Hallensportfest hatten sich deutlich mehr als 300 Kinder und Jugendliche von 17 Vereinen angemeldet. So viele wie noch nie. Die Dreifach-Turnhalle in Peiting ist groß, ja. Aber es wäre schwierig geworden, alle unterzubringen. Doch das Wetter spielte mit, Reßler und seine Helfer verlegten mehrere Stationen nach draußen. Dem bunten, fröhlichen Treiben stand nichts im Weg.

+ Drinnen und draußen waren die jungen Leichtathleten beim Spielerischen Hallensportfest des TSV Peiting gefragt. © Herold

Und so sprinteten, sprangen und warfen am vergangenen Sonntag letztlich 293 Kinder – ein paar mussten krankheitsbedingt absagen – um die Wette. Damit noch einmal deutlich mehr als beim letzten Sportfest 2019, als 230 junge Sportler gekommen waren.

Die Jüngsten in der U8 und U10 waren beim Ballzielwurf, beim 30-Meter-Hindernislauf und beim Weitsprung gefordert. Die U12 und U14 zeigte beim 30-Meter-Lauf, beim Medizinballstoßen und beim 5er-Sprunglauf, was sie können. Insgesamt hatten die Helfer 13 Stationen aufgebaut. Zum Abschluss rannten dann noch insgesamt 42 Staffeln um die Wette.

So viele Zuschauer wie noch nie

„Es war richtig gut“, schwärmt Reßler. „Ich habe kein Kind weinen gesehen. Das ist mir wichtig.“ Denn der Spaß steht vor der Leistung. Aber die wurde auch gewürdigt. Für Gastgeber TSV Peiting gewannen Korbinian Fichtl, Xaver Mettig, Max Stadtmüller und Fanni Suttner in ihren Altersklassen.

Neben den Sportlern waren auch viele Zuschauer, vor allem Angehörige, gekommen. „Ich mache das ja schon 20 Jahre, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen“, sagt Reßler. „Es sind Menschenmassen zum Stadion geströmt.“

50 Kuchen verputzt

Dass trotzdem alles gut geklappt habe, habe er den 35 Helfern zu verdanken. „Über die kann ich einfach nur froh sein, das sind alles richtig gute Leute“, schwärmt Reßler. Er vermutet, dass das Peitinger Sportfest in Bayern eines der größten seiner Art ist. Die Ehrenamtlichen packten an den Stationen mit an, begleiteten Kinder als Riegenführer, erfassten die Ergebnisse und verkauften auch Kuchen. 50 Stück hatten Freiwillige für die Veranstaltung gespendet.

Wie sie geschmeckt haben, weiß der Abteilungsleiter allerdings nicht. Nicht, weil er Kuchen nicht mag. Er hatte während des Sportfestes nur keine Zeit zum Essen. Und als die Wettkämpfe vorbei waren, „war alles verkauft“, sagt Reßler schmunzelnd. „Ich habe nicht ein Stück Kuchen bekommen.“

Die Ergebnisse

Aufgeführt sind die Erstplatzierten sowie Kinder von Vereinen aus dem Verbreitungsgebiet der Schongauer Nachrichten.



Kinder/Jugend weiblich



W13 (Jahrgang 2010): 1. Afra Bader (LAG Garmisch-Partenkirchen, 52 Punkte), 2. Eleanor Audehm (TSV Peißenberg, 51), 3. Sophie Wöller (TSV Schongau, 46), 4. Laura Borr (TSV Peiting, 45), 5. Karla Edelmann (Peiting, 42), 6. Rafaela Bauer (Peißenberg, 41).



W12 (2011): 1. Nina Baumgart (TSV Wolfratshausen, 49), 2. Miriam Witter (Peiting, 48), 6. Alina Müller (Peiting, 41), 9. Maylien Schweizer (Peiting, 37), 9. Melanie Walde (Schongau, 37), 11. Philomena Reis (Peiting, 35), 12. Theresa Negele (Schongau, 31).



W11 (2012): 1. Sophia Pohl (TSV Tutzing, 44), 4. Elena Holzamer (Schongau, 38), 5. Anika Blüml (Schongau, 35), 5. Matilda Sellmaier (Peiting, 35), 8. Magdalena Michel (Schongau, 32), 9. Marei Forster (Schongau, 30), 10. Hannah Comtesse (Schongau, 29), 11. Jule Stieler (Peiting, 28), 12. Theresa Huber (Schongau, 27).



W10 (2013): 1. Fanni Sutter (Peiting, 42), 3. Lisa Markert (Schongau, 40), 5. Lunia Schweizer (Peiting, 36), 6. Ronja Schilling (Schongau, 34), 7. Lucy Steiner (Schongau, 33), 7. Leonie Bachinger (Peiting, 33), 8. Fina Edelmann (Peiting, 32), 10. Fiona Franzke (Schongau, 29), 11. Leonie Borr (Peiting, 28), 11. Amy Brandtner (Peiting, 28), 12. Ida Reis (Peiting, 27), 14. Emelie Neef (Schongau, 24), 15. Katharina Drexl (Peiting, 22).



W9 (2014): 1. Antonia Schuhmacher (TUS Geretsried, 37), 2. Elisabeth Negele (Schongau, 36), 4. Angelina Fischer (Schongau, 34), 4. Linja Augst (Peiting, 34), 5. Felicitas Bauer (Peißenberg, 33), 5. Florentine Sellmaier (Peiting, 33), 9. Clara Zedelmaier (Peiting, 29), 10. Alena Oswald (Schongau, 28), 11. Lotta Haarnagell (Schongau, 27), 11. Helena Bierl (Peißenberg, 27), 13. Lara Germiller (Schongau, 25), 13. Lara Socher (Peiting, 25), 15. Vanessa Hickl (Peiting, 21).



W8 (2015): 1. Anna Kaltenhäuser (TSV Weilheim, 34), 2. Frieda Comtesse (Schongau, 30), 2. Pauline Zimmerer (Peiting, 30), 5. Johanna Schlender (Peißenberg, 26).



W7 (2016): 1. Philine Häring (Weilheim, 29), 1. Lilly Wolf (LAG GAP, 29), 2. Nele Augst (Peiting, 27), 2. Carla Schleich (Peiting, 27), 3. Julia Bierl (Peißenberg, 25), 5. Merle Reis (Peiting, 23), 8. Iljina Schweizer (Peiting, 20), 9. Lucia Hummel (Peiting, 19), 10. Pauline Demmel (Peißenberg, 18), 10. Marlen Hohmann (Peißenberg, 18), 10. Lisa Keppeler (Peiting, 18).



W6 (2017 und jünger): 1. Mia Forster (Geretsried, 22), 5. Amelie Haberzeth (Peiting, 16), 6. Viktoria Schmittfull (Peiting, 15), 8. Bianca Zawirowska (Peiting, 10).



Kinder/Jugend männlich



M13 (2010): 1. Korbinian Fichtl (Peiting, 60), 2. Marvin Risse (Schongau, 59), 3. Silas Toth (Peißenberg, 56), 5. Florian Drexl (Peiting, 44), Lasse Aldekamp (Schongau, 35).



M12 (2011): 1. Xaver Mettig (Peiting, 59) 4. Maximilian Kröll (TSV Schongau, 32).



M11 (2012): 1. Philipp Buchberger (TSV Alling, 58), 4. Ludwig Haseitl (Schongau, 45), 11. Veit Mettig (Peiting, 36).



M10 (2013): 1. Benjamin Wiggermann (LAG Garmisch-Partenkirchen, 51), 8. Gabriel Hue (Peißenberg, 38), 11. Moritz Habath (Schongau, 33), 14. Jakob Halas (Peißenberg, 28).



M9 (2014): 1. Leopold Neidhard (Weilheim, 39), 1. Emil Goslich (Tutzing, 39), 1. Max Rothenalcher (TSV Alling, 39), 3. Daniel Leibinger (Peiting, 35), 6. Nils Lesselberg (Schongau, 31), 6. Felix Jocher (Peiting, 31), 10. Moritz Neef (Schongau, 26).



M8 (2015): 1. Maximilian Stangl (TV Emmering, 37), 2. Franz Mettig (Peiting, 36), 9. Philip Joswig (Schongau, 26), 9. Rafael Essl (Peißenberg, 26), 10. Fabian Mlaka (Peiting, 25), 13. Korbinian Hohmann (Peißenberg, 21), 14. Moritz Wöretshofer (Peiting, 19), 15. Korbinian Neuner (Peißenberg, 17).



M7 (2016): 1. Max Stadtmüller (Peiting, 30), 2. Wiktor Zawirowski (Peiting, 29), 4. Aladin Huremovic (Peiting, 26), 7. Geldon Aljusha (Peiting, 21), 9. Alexandros France (Schongau, 18).



M6 (2017 und jünger): 1. Leon Jilg (Tutzing, 21), 2. Quirin Sedlmaier (Peiting, 19), 7. Ben Socher (TSV Peiting, 10).



Staffel-Läufe



U14: 1. TSV Peiting, 2. TSV Wolfratshausen, 3. TSV Peißenberg, 4. TSV Tutzing, 5. TSV Weilheim, 6. TSV Schongau. U12, 1. Lauf: 1. Tutzing, 2. LAG GAP, 3. Weilheim, 4. Schongau, 5. Peiting. U12, 2. Lauf: 1. TSV Alling, 2. VfL Murnau 1, 3. Schongau, 4. Murnau 2, 5. Peiting, 6. Tutzing. U10, 1. Lauf: 1. Weilheim, 2. Peiting, 3. Schongau, 4. SC Bad Kohlgrub, 5. TV Emmering. U10, 2. Lauf: 1. Weilheim, 2. Emmering, 3. Peißenberg, 4. Bad Kohlgrub, 5. TSV Oberammergau. U10, 3. Lauf: 1. Tutzing, 2. Alling, 3. Geretsried, 4. Wolfratshausen, 5. Germering, 6. Peiting/Schongau. U8, 1. Lauf: 1. Peiting, 2. Germering/GAP, 3. Tutzing, 4. Bad Kohlgrub. U8, 2. Lauf: 1. Geretsried, 2. Weilheim, 3. Tutzing, 4. Peiting, 5. Bad Kohlgrub.



Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.