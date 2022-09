Ein Jahr Musikschule Pfaffenwinkel in Peiting: „Unsere Arbeit trägt schon Früchte“

Von: Christoph Peters

Marcus Graf an seinem Schreibtisch. Der Musikschulleiter steckt mitten in den Vorbereitungen für das neue Schuljahr. © Hans-Helmut Herold

Fast zwei Jahrzehnte gingen Schongau und Peiting getrennte Wege in Sachen Musikförderung, bis im vergangenen Jahr der Marktgemeinderat beschloss, unter das Dach der Musikschule Pfaffenwinkel zurückzukehren. Wir sprachen mit Musikschulleiter Marcus Graf über das erste gemeinsame Schuljahr, das Verhältnis zu den Peitinger Musiklehrern und die Herausforderungen der nächsten Jahre.

Herr Graf, als im vergangenen Jahr die Anfrage aus Peiting kam, der Musikschule Pfaffenwinkel beitreten zu wollen, hat Sie das überrascht? Schließlich war man fast 20 Jahre lang getrennte Wege gegangen.

Graf: Zuerst auf jeden Fall. Um es in der Musiksprache auszudrücken: Peiting hatte jahrelang für sich eine andere Tonalität gefunden gehabt, die man nun ändern wollte.

Die Peitinger Musiklehrer, für die die Entscheidung das Ende von „Musik in Peiting“ bedeutete, haben den Beitritt eher kritisch gesehen. Das zeigte sich auch in Gesprächen, die Sie damals geführt haben.

Graf: Richtig, viele haben sich Bedenkzeit erbeten, ob sie zur Musikschule wechseln wollen. Aber da ist nichts mehr zustande gekommen.

Der Beitritt von Peiting zur Musikschule hat Ihnen sicher viel Arbeit beschert. Wo lagen die größten Herausforderungen?

Graf: Wir mussten erst einmal abklopfen, wo es Nachwuchsmangel gab. Das betraf vor allem den Grundfachbereich, wozu die Minimusik und die musikalische Früherziehung gehört. Das haben wir von Anfang an forciert. In der Lentner-Grundschule startet jetzt eine Bläserklasse mit der Rekordanmeldung von 35 Schülern, die gab es vorher nicht. Wichtig ist, dass man ein breit gefächertes Angebot hat vom Streich- über Blas- bis zu Tasten- und Zupfinstrumenten. Das muss man peu à peu aufbauen.

Das erste Schuljahr war als Übergangsjahr gedacht. Wie haben sich die Zahlen der Peitinger Schüler entwickelt?

Graf: Aktuell haben wir 140 Anmeldungen aus Peiting, angefangen haben wir bei 35 Schülern.

Das Werben um die Peitinger Musiklehrer war weniger von Erfolg gekrönt.

Graf: Ich denke, da ist noch nicht aller Tage Abend. Es braucht einfach noch Zeit, bis das Vertrauen da ist, gerade, wenn man das Gefühl hat, von solch einer Entscheidung überfahren worden zu sein.

Im Frühjahr haben sich die Peitinger Musiklehrer sogar neu formiert. Ist da jetzt eine Konkurrenzsituation entstanden, die man eigentlich vermeiden wollte?

Graf: Nein. In Schongau haben wir auch das Musikinstitut Kirstein, das sehr viele Schüler hat. Wir vertragen uns wunderbar, da gibt es kein Konkurrenzdenken. Die Schüler entscheiden, wo sie hingehen.

Gab es viele Anfragen von Eltern aus Peiting nach dem Wechsel?

Graf: Viele haben den Tag der offenen Tür in der Schloßberghalle genutzt, um Kontakt aufzunehmen und sich zu informieren. Wenn man fast 20 Jahre ein anderes System gewohnt war, will man natürlich wissen, wie funktioniert das bei der Musikschule. Das war 2004 nicht anders. Auch damals gab es einen großen Aufschrei, als die Stadt Schongau die städtische Musikschule schloss. Nach der Gründung des Vereins Musikschule Pfaffenwinkel ist das heute kein Thema mehr, im Gegenteil, jeder ist froh, wie es jetzt ist.

Wie fällt Ihre Bilanz des ersten Schuljahrs aus? Sind die Ziele, die Sie sich gesteckt haben, erreicht worden?

Graf: Ich bin zufrieden. Natürlich war wegen Corona nicht alles so möglich, wie wir uns das vorgestellt hätten. Aber man sieht, dass die Arbeit, die wir investiert haben, schon Früchte trägt. Manches ist sogar besser gelaufen als erwartet. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass wir selbst in Birkland einen großen Zulauf zur musikalischen Früherziehung haben.

Jetzt beginnt das neue Schuljahr. Wo wird der Schwerpunkt liegen bzw. wo gibt es noch Aufholbedarf in Peiting?

Graf: Ein Ziel ist es, ein Erwachsenen-Gitarren-Orchester in Peiting zu gründen. Allgemein ist uns ein wichtiges Anliegen, die Menschen wieder mehr dazu zubewegen, miteinander zu musizieren. Dem Ensembleunterricht kommt da eine große Bedeutung zu, ihn in Gang zu bringen, ist sicher ein Schwerpunkt. Aber das braucht Zeit. Man kann nicht erwarten, dass ein Netzwerk, wie es sich in Schongau über viele Jahre aufgebaut hat, sofort auch in Peiting zur Verfügung steht. Wir arbeiten dran, die Kontakte sind da. Generell müssen wir wegkommen von Ich-AGs, vom von Individualismus geprägten Handeln. Bei aller Globalisierung merkt man, dass vieles auseinanderdriftet. Die Kultur kann hier einen verbindenden Beitrag leisten.

