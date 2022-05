Ein Jahr Peitinger Sicherheitswacht: So fällt die erste Bilanz aus

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

So war die Sicherheitswacht Peiting im Juni 2021 gestartet (von links): Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg, Stellvertreter Toni Müller, Max Kröll, Rene Kießlich von der PI, sowie Bürgermeister Peter Ostenrieder (4.v.r.) und Polizeipräsident Robert Kopp (re.) mit den Mitgliedern der Peitinger Sicherheitswacht Peter Gast, Bilge Bastürk, Sandra Bißot und Kevin Baltot © Hans-Helmut Herold

Nach knapp einem Jahr Sicherheitswacht in Peiting zieht Peter Gast als federführender Organisator eine erste Bilanz: Die Sachbeschädigungen und Müllablagerungen sind weniger geworden. Alle Einsätze sind friedlich verlaufen.

Peiting – Nicht alle Gemeinderäte waren von der Einführung einer Sicherheitswacht in Peiting überzeugt gewesen. Das hat sich jetzt geändert: Großes Lob gab es in dem Gremium für Peter Gast, der bei der jüngsten Sitzung auf das erste Jahr zurückblickte. Müllablagerungen und Sachbeschädigungen waren in Peiting zum Problem geworden. Seit die Sicherheitswacht seit Juni 2021 ein wachsames Auge im Ort hat, hat sich dieses Problem deutlich verbessert.

Erst kürzlich hatte Peter Gast mit der Polizei Schongau ein Gespräch – mit den Uniformierten arbeite man gut zusammen. Die Quintessenz des Austauschs: „Die Entscheidung war die einzig richtige, die wir in Peiting für die Bevölkerung machen konnten.“ Auch die Polizei stellt der Sicherheitswacht ein Bomben-Zeugnis aus. Schließlich gab es seit Einführung der Wacht nicht eine Auseinandersetzung, zu der die Polizei hinzugeholt werden musste. Und auch Bauhof-Chef Tim Osterhaus schreibt es der Sicherheitswacht zu, dass es seit geraumer Zeit keine massiven Müllablagerungen mehr im Ort gibt.

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Die Zustände waren nach Wochenenden an einigen neuralgischen Feier-Punkten im Ort zuvor katastrophal gewesen. „Es sind kistenweise Bier zusammengehauen worden.“ Gast spricht von Glasscherben, Mülleimer voller Schnapsflaschen und Spraydosen, mit denen vermeintlich künstlerische Werke dort geschaffen worden waren, wo sie so rein gar nichts zu suchen hatten. „Die Sicherheitswacht hat ihren Teil dazu beigetragen, dass es für solche Treffen nicht mehr sicher war.“

Kurz nach Gründung der Sicherheitswacht ein erster großer Erfolg: Im Juli 2021 erwischen die Wachleute zwei Personen mit Betäubungsmitteln. Die Polizei wird verständigt. Die findet dann im Anschluss bei einer Wohnungsdurchsuchung noch mehr belastendes Material. Im Oktober wird ein Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt, außerdem finden die Wachleute gestohlene Kennzeichen am Peitinger Windrad.

Zwei Streifen sind am Wochenende im Einsatz

Am Windrad? Ja, genau. Denn auch wenn man von den Wachleuten im Ort bisher kaum etwas mitbekommen hat, dreht die Sicherheitswacht vor allem an den Party-beliebten Abenden ihre Runden mit festen Stationen: Hauptplatz, Gumpen, Schloßberghalle, die Bahnhöfe, Juze, Feuerwehr, Bauhof, Schule, Vertriebenenkapelle, Schützenhaus, alle Spielplätze und Grotten und eben auch das Windrad werden kontrolliert. Zwei Streifen sind dazu an den Wochenenden im Einsatz: Die erste von 17 bis 22 Uhr, die zweite von 22 bis 2 Uhr. Als Ausrüstung dient der zivile Wagen der Polizei sowie ein Funkgerät mit direktem Kontakt zur Polizei.

Dank weniger offizieller Party-Anlässe in der Pandemie konnten Verbindungsmann Gast und seine fünf Mitglieder der Sicherheitswacht in 250 Einsatzstunden dafür sorgen, dass es jetzt in Peiting ein wenig gesitteter zugeht. Was wiederum keinesfalls heißen soll, dass nicht mehr gefeiert wird. Doch das geht auch sittsam, wie Gast berichtet.

Sicherheitswacht braucht Verstärkung

„Wenn wir Leute feiern sehen, setzen wir uns dazu, wir behandeln niemanden von oben herab“, berichtet Gast, der nicht nur Gemeinderat, sondern auch Polizist ist. Aus Erfahrung weiß er, wie man umgeht mit Menschen. Jugendlichen erklärt die Sicherheitswacht beim Feiern am Gumpen, bitte aufzuräumen, damit sich kleine Kinder später nicht die Füße an Glasscherben aufschneiden. Das Konzept geht auf: „Wir haben nur positive Erfahrungen gemacht.“

Ein bisschen Bammel hat Peter Gast, wenn jetzt nach der Pandemie wieder alle Feste in Peiting gefeiert werden – die Sicherheitswacht könnte wieder mehr gefordert sein. Mit seinem aktuellen Personal-Stamm dürfte das schwer zu stemmen sein. „Wir brauchen personelle Verstärkung“, ruft Peter Gast engagierte Peitinger Bürger dazu auf, sich in der Sicherheitswacht für ihren Ort zu engagieren – die Bürger werden’s ihnen mit Sicherheit danken.

