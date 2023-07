Ein Jahr Peitingmobil: Über 15.000 Fahrten, doch Zukunft des kostenlosen Bürger-Shuttles ist ungewiss

Von: Christoph Peters

Gehört längst zum Ortsbild: das blau-weiße Peitingmobil. © Hans-Helmut Herold

Vor einem Jahr fiel in Peiting der Startschuss für ein bayernweites Pilotprojekt im Nahverkehr. Seitdem bringt das Peitingmobil Bürger in der Marktgemeinde auf Wunsch kostenlos von A nach B. Die Bilanz nach zwölf Monaten fällt positiv aus. Doch die Zukunft des Angebots ist ungewiss.

Peiting – Tagtäglich landen zahlreiche Briefe auf dem Schreibtisch des Peitinger Bürgermeisters. Meist ist der Inhalt behördlicher Natur. Dass sich auf diesem Weg jemand bedankt, kommt vergleichsweise selten vor. Doch zum Peitingmobil hat Peter Ostenrieder gleich einen ganzen Stapel Post voller lobender Worte bekommen. „Für mich ist das Peitingmobil sehr wichtig“, hat etwa eine 79-jährige Peitingerin dem Rathauschef in fein säuberliche Handschrift geschrieben. In einem weiteren Schreiben ist von einer „wunderbaren Einrichtung“ die Rede.

Den Bürgermeister freuen diese Rückmeldungen, die sich laut ihm auch mit den gesammelten Erfahrungen der Fahrer in den vergangenen Monaten decken. „Das Angebot wird sehr gut angenommen.“

Drei Autos, sieben Fahrer

Das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Anfang Juli 2022 war das Peitingmobil gestartet. Seitdem drehen die Elektroautos montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr ihre Runden durch den Ort. Bis zum Jahresende registrierte man bereits über 6000 Fahrten. Im ersten Halbjahr 2023 kamen noch einmal knapp 9000 hinzu. Zumeist sind zwei der insgesamt drei Elektroautos, die die Gemeinde geleast hat, gleichzeitig im Einsatz.

Sieben Fahrer teilen sich die Arbeit untereinander auf, fünf sind auf Minijob-Basis angestellt, dazu kommen eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft. Pro Arbeitstag legen sie zwischen 70 und 80 Fahrten zurück. „Das hat sich mittlerweile eingependelt“, sagt Ostenrieder. Tage wie im April, als die Marke von 100 Fahrten mit 106 durchbrochen wurde, was den bisherigen Spitzenwert markiert, sind die Ausnahme.

Senioren sind Hauptnutzergruppe

Nach wie vor ist das Peitingmobil besonders bei Senioren sehr beliebt, sie zählen zu den häufigsten Nutzern des Angebots. Auch an den Zielen, zu denen sich die Bürger fahren lassen, hat sich in den vergangenen Monaten nicht viel geändert. Vor allem die Fahrten zu den örtlichen Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten stehen hoch im Kurs. Aber auch Jugendliche würden das Angebot nutzen, um beispielsweise zum Jugendzentrum zu gelangen, weiß der Bürgermeister aus der Statistik. Bei jeder Fahrt wird genau Buch geführt, wer das Peitingmobil nutzt und für welchen Zweck.

Anruf genügt: Seit einem Jahr fährt das Peitingmobil Bürger kostenlos von A nach B. Im Schnitt 70 bis 80 Fahrten kommen pro Tag zusammen, wie die Statistik zeigt. © Gemeinde Peiting

Also alles eitel Sonnenschein? Nicht ganz. Anfang des Jahres habe es gehäuft Beschwerden gegeben, dass das Peitingmobil es mit den geltenden Geschwindigkeiten im Ort nicht allzu genau nehme, berichtet Ostenrieder. Doch das Problem habe man schnell in den Griff bekommen. Für einen Elektrowagen endete die Dienstfahrt nach einem unverschuldeten Unfall in der Werkstatt. In dem ein oder anderen Fall schlugen zudem Fahrgäste so über die Stränge, dass ihnen ein Mitfahrverbot ausgesprochen werden musste. „Das sind aber glücklicherweise absolute Ausnahmen gewesen.“

Kann sich die Gemeinde das Peitingmobil weiter leisten?

Bleibt noch die Frage nach den Kosten. 200 000 Euro hatte man im Vorfeld pro Jahr an Aufwand kalkuliert. Tatsächlich liegen die Ausgaben für die ersten zwölf Monate mit 133 000 Euro deutlich darunter. Das liegt zum Teil allerdings daran, dass die Marktgemeinde in den ersten zwei Monaten ein Fahrzeug kostenlos gestellt bekam, weil der Hersteller nicht rechtzeitig liefern konnte, und auch der Strom fürs Laden durch LEW gefördert wurde. Doch auch wenn man das einrechnet, dürften die jährlichen Kosten deutlich unter dem Ansatz bleiben. In den ersten zwei Jahren profitiert die Gemeinde zudem davon, dass der Freistaat das Pilotprojekt mit 50 Prozent bezuschusst. Doch was ist danach?

Spätestens wenn es um den Haushalt für das nächste Jahr geht, wird man sich im Gemeinderat der Frage stellen müssen, ob angesichts der klammen Kassenlage genügend Geld da ist, um das Peitingmobil auf eigene Rechnung weiterfahren zu lassen. Ostenrieder sagt, er würde sich wünschen, „dass wir das hinkriegen“. Schließlich sei das Peitingmobil eine infrastrukturelle Verbesserung für den Ort, die gerade älteren Mitbürger mehr Teilhabe ermögliche. Dem dürfte auch die 79-jährige Briefeschreiberin zustimmen: „Ich hoffe, dass die Einrichtung noch lange besteht.“

