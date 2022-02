Ein Kochkurs zum Verlieben - besonderes Speed-Dating am Valentinstag

Teilen

Volle Konzentration beim Serviettenfalten unter Fachkundiger Anleitung einer Praktikantin der Hauswirtschafterei. © URSULA GALLMETZER

Singles trafen sich am Valentinstag in Peiting zu einem Speeddate der besonderen Art. In der ehemaligen Mädchenschule wurde ein Kochkurs zum Verlieben angeboten.

Peiting – Singles hatten es die letzten beiden Jahre nicht leicht. Zum Kennenlernen neuer Leute blieben in der Pandemie nur wenige Möglichkeiten. Dass die Menschen inzwischen danach lechzen, sich wieder persönlich zu begegnen, merkte Silvia Schlögel in den vergangenen Wochen: Der Ansturm auf ihren Valentinstags-Kochkurs „Cook and meet“ in Peiting war riesig. Letztendlich war aber nur Platz für vier Frauen und vier Männer in der Küche.

Aus dieser strömten schon bald nach Beginn des Abends verführerische Düfte in die Gänge des alten Schulgebäudes. Auch die gute Laune bei den Teilnehmenden war am Gelächter schon vor der Eingangstür aus deutlich zu erkennen. „Die Stimmung ist super und alle verstehen sich gut“, freute sich Kursleiterin Schlögel mit Blick auf die Angemeldeten. „Es war Zufall, dass alle vom Alter her zusammenpassen. Die meisten sind zwischen Mitte 20 und Mitte 30“, ergänzte sie.

Weitere Kochkurse für Singles sind geplant

Auch ältere und jüngere Interessenten hätten angefragt. Doch da war der Kurs schon voll. „Im Herbst werden wir nochmal mehrere Kurse anbieten. Dann auch mit gestaffeltem Alter“, so die Geschäftsführerin der Hauswirtschafterei, die seit Jahren verschiedene Kochkurse leitet.

Die Kursleiterin Silvia Schlögel unterstützte die Teilnehmer beim Kochen und Backen. © URSULA GALLMETZER

Damit sich alle möglichen Paare aus Mann und Frau auch tatsächlich begegneten, verweilten die Damen an den einzelnen Stationen und die Herren wechselten durch. Das Klischee, dass Männer nicht kochen können, wurde dabei nicht bestätigt. „Ich habe von ihm schon gelernt, wie man beim Fleisch die Sehnen herausschneidet“, sagte Teilnehmerin Vroni beim Würzen von Kartoffelecken gemeinsam mit dem gelernten Koch Christian. Der wollte trotz seiner Kochkünste einfach nur mal wieder unter Menschen: „Man trifft ja derzeit sonst kaum jemanden.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Auch Tischkultur steht auf dem Plan

„Es sind alle lustig drauf und sympathisch“, bereute Simone ihre Kursteilnahme nicht. Sie kam aus dem Scherzen kaum heraus, als sie herzförmige Flammkuchen zusammen mit Richard belegte. Von seinen Fähigkeiten am Herd und auch denen der anderen Männer war sie an-getan: „Sie stellen sich alle ganz gut an und folgen uns gut“, stellte sie mit einem Lachen fest. Und auch ihr Küchenpartner an der Flammkuchenstation war zufrieden: „Ich hoffe, es schmeckt. Abgeschmeckt haben wir nämlich noch nicht“, bedauerte er, denn mit den FFP2-Masken auf dem Mund war dies gar nicht so einfach.

Einfache Gerichte, die trotzdem schmecken und gut aus-sahen gab es beim Singlekochkurs © URSULA GALLMETZER

Neben Salat, Tomatensuppe, Filet im Speckmantel mit Wedges, Flammkuchen und Frischkäsenockerl auf Birnen stand zum Erstaunen der Kochbegeisterten auch noch Tischkultur auf dem Plan. Gemeinsam mit Schlögels Praktikantinnen wurde das kunstvolle Falten von Servietten ebenso geübt wie das korrekte Ausrichten von Tellern, Besteck und Gläsern bei dem mehrgängigen Menü.

Nach gut zwei Stunden waren alle Speisen vorbereitet und sogar beim Abspülen und Aufräumen lief alles Hand in Hand und mit viel Humor ab. „Es ist wirklich toll gelaufen und war ein schöner Abend. Genau das wollten wir erreichen. Es müssen ja keine vier Hochzeitspaare entstehen“, war Schlögel begeistert von ihren Schützlingen, die aus dem ganzen Landkreis angereist waren und fügte mit breitem Grinsen hinzu: „Und wenn sich doch zwei gefunden haben, dann möchte ich Trauzeugin sein.“

Ursula Gallmetzer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.