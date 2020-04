Geräteschuppen am TSV-Platz an der Bachfeldstraße brennen

Dichte Rauschwaden : Diese beiden Geräteschuppen am TSV-Fußballplatz an der Bachfeldstraße in Peiting haben am Mittwochabend gebrannt.

Einsatz am frühen Mittwochabend

Einsatz für die Feuerwehr Peiting: Am vergangenen Mittwoch kurz vor 19 Uhr wurden die Leitstelle Oberland und die Polizei alarmiert, weil ein Geräteschuppen am alten Trainingsplatz des TSV Peiting an der Bachfeldstraße in Peiting brannte.