„Einzigartige Filme“: Peitinger Museum erhält besonderen Schatz

Ein neuer Hingucker im Museum im Klösterle in Peiting ist die „Jahnvitrine“ mit den illustren Figuren und Requisiten des Filmemachers Wolfgang Jahn (1923 bis 2002). © Gerhard Heiß

Sie gehören mit zum Feinsten, was die Peitinger Kulturszene nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgebracht hat: Die Werke von Wolfgang Jahn, der über Jahrzehnte zur Elite der nichtkommerziellen Trickfilmschaffenden in Deutschland gehörte. Sein Filmnachlass bleibt im Museum lebendig.

Peiting – „Mit diesen einzigartigen Filmen hat unser Haus einen kostbaren Schatz erhalten“: Klaus Hilgner vom Museum im Klösterle in Peiting zeigt sich hoch erfreut über die großherzige Spende von Jahns Tochter Barbara.

Der Friseurmeisterin, die den Salon ihres Vaters in der Meierstraße (Hausname „Wimpesser“) weiterbetreibt, war es wichtig, dass das Lebenswerk ihres Vaters ein dauerhaftes Zuhause erhielt. In Erinnerung gehalten werden im Museum ebenso die Requisiten von den amüsant gestalteten Figuren bis hin zu den Aufnahmekameras und Filmabspielgeräten.

Ein erlesener Ausschnitt davon ist jetzt in einer Wandvitrine im ersten Stock des Museums zu sehen. Bei der Gestaltung konnte sich das Museumsteam einmal mehr auf das Geschick von Gabi Schäller, Christl Wagner, Klaus Hilgner und Hans Wörnzhofer verlassen.

Zahlreiche Schmalbild- und Videofilme wurden digitailisiert

Die zahlreichen Schmalbild- und Videofilme hat Klaus Hardt digitalisiert. Ein Juwel für künftige Veranstaltungen und Filmabende. So soll der 100. Geburtstag des vor zwanzig Jahren verstorbenen Genies im Juni 2023 entsprechend gewürdigt werden.

Seit der Gründung des Film- und Videoclubs im Pfaffenwinkel im Jahre 1971 arbeitete Wolfgang Jahn aktiv in dieser Gemeinschaft mit, gab Impulse, setzte Maßstäbe. Er unterrichtete und begeisterte immer wieder mit seinen herausragenden Trickfilmen. Für diese erhielt er höchste Auszeichnungen auf Landes- und Bundesebene.

Auch seine Heimat- und Reisedokumentationen werden in bester Erinnerung bleiben. „Wolfgang Jahn hat sich um unseren Club außerordentliche Verdienste erworben und Filmgeschichte im Pfaffenwinkel geschrieben“, würdigte ihn der damalige Vorsitzende Helmut Bosch im Jahr 2002 in einem Nachruf. Noch im Jahr zuvor gewann Jahn den Wanderpokal für den besten Film des Wettbewerbs mit seiner Dokumentation „Klosterarbeiten aus Gößl“. Sein Reisefilm „Shalom Israel“ wurde mit einem zweiten Preis ausgezeichnet.

Wolfgang Jahn hielt in seinen Filmen auch das Leben im Dorf fest

War es schon eine Vorahnung auf seinen Tod? In einem Vorfilm zeigte Jahn damals eine Collage aus verschiedenen preisgekrönten Produktionen. Mit seinem Werk „Land der Kirchen, Klöster und Schlösser“ würdigte Wolfgang Jahn die Künstler des Pfaffenwinkels. „Ein Profi hätte diesen Streifen nicht besser gestalten können“, fand Heinrich Vogler, der Geschäftsführer des Fremdenverkehrsverbands. Für Vogler war Jahn selbst ein begnadeter Künstler, ein Multitalent.

Verlockungen, ins Profilager zu wechseln, widerstand Jahn und blieb seinem Handwerk als Friseur treu. Den Kontakt mit seinen Kunden liebte er, und oft wurden bei Gesprächen während des Haareschneidens spontane Ideen für humorvolle Sketche geboren. Wie etwa „Das verhinderte Rendezvous“, „Das himmlische Loch“ oder „Verreckte Hund san´s scho“.

Ganz im Sinne von Skiprofessor Stefan Kruckenhauser, dem Erfinder des Wedelns und Meister der Leica-Kleinbildfotografie, war Wolfgang Jahn ein echter Amateur. Amateur bedeute „Liebender“, und ein „Liebender“ wird, wo immer er kann, gern seine Zeit verschwenden. So entstanden im Lauf der Jahrzehnte mit viel Witz und schöpferischen Ideenreichtum stets aufs Neue hintergründige Charakterfiguren und prägnante Zeichnungen – wie aus dem richtigen Leben gegriffen.

Das Leben im Dorf, so wie es früher einmal war, lebt in Jahns meisterhaft geglücktem Streifen „Kleinod im Pfaffenwinkel“ fort. Vieles, was man in der Eile des Alltags leicht übersieht, wurde darin in seinem vollen Glanz dargeboten. Als kleine Beispiele seien nur die an die Handwerkstradition erinnernden Zunftstangen in der Pfarrkirche St. Michael oder die Lüftlmalereien an den Häusern genannt. Zu sehen darin auch noch das einstige Moorschwimmbad mit seiner großen Wasserfläche.

Auch inzwischen schon verstorbene Originale sind in dem Streifen verewigt. Wie der „Pinzger Sepp“, der über 50 Jahre lang mit seinem Pferdegespann bis Mitte der 1970er-Jahre das Stückgut der Bahn ausfuhr. „Und am Ortseingang wurden wir“, so der Originalton Jahns, „von einer Delegation des Gemeinderats, einer Kuhherde, begrüßt. Diese Zeit ist leider vorüber, heute kommen uns höchstens Hunde vom Pintscher bis zum Boxer entgegen.“

Von Gerhard Heiß

