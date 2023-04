Nächster Rückschlag für Eishallen-Sanierung: Gemeinde Peiting findet keine Firma für Dacherneuerung

Millionen-Projekt verzögert sich

Von Christoph Peters schließen

Nach der Kostenexplosion gibt es den nächsten Rückschlag in Sachen Eishallen-Sanierung in Peiting. Die Erneuerung des Dachs, die eigentlich im Mai beginnen sollte, fällt heuer flach. Für die Zimmererarbeiten ist bei zwei Ausschreibungen kein Angebot eingegangen.

Peiting – Im März hatten die Planer noch zuversichtlich geklungen. „Wir sind baubereit“, hieß es damals in der Gemeinderatssitzung, als der Zeitplan für die bevorstehende Generalsanierung der Eishalle im Detail vorgestellt wurde. Beginnen wollte man heuer mit der Erneuerung des undichten Dachs, 2024 sollten die Eispiste, Kälte- und Lüftungstechnik auf Vordermann gebracht und schließlich 2025 die Sanierung von Kabinen und sanitären Anlagen sowie der Fassade angegangen werden.

Doch dieser Zeitplan, er ist nur eineinhalb Monate später wieder Makulatur. Weil auf zwei EU-weite Ausschreibungen hin zwar Angebote für Spengler- und Gerüstarbeiten, aber keine für die Zimmererarbeiten eingingen, kann das Dach heuer nicht saniert werden. „Die Ausschreibungsunterlagen wurden von diversen Firmen heruntergeladen, entsprechende Unternehmen wurden aktiv auf die laufende Ausschreibung hingewiesen und haben auch Interesse bekundet“, erklärt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Doch ohne Ergebnis. Für eine erneute Suche nach einer Firma fehlt nun schlicht die Zeit, schließlich muss die Halle ab September wieder für den Eishockey-Ligabetrieb zur Verfügung stehen.

Hohe Kosten machen Gemeinde zu schaffen

Es ist die nächste Hiobsbotschaft, nachdem zuletzt schon die Kosten deutlich gestiegen waren. 8,8 Millionen Euro sind mittlerweile wie berichtet für das Großprojekt veranschlagt. Rechne man die Kostensteigerungen bis 2025 ein, müsse man von rund zehn Millionen Euro ausgehen, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Die könnten durch die nun eingetretene Verzögerung weiter steigen.

Mehr denn je ist deshalb fraglich, ob die Generalsanierung im geplanten Ausmaß umgesetzt wird. „Ein Projekt in dieser jetzt bekannten finanziellen Größenordnung dürfte für den Markt Peiting nicht stemmbar sein“, macht der Rathauschef mit Blick auf die angespannte Haushaltssituation deutlich. Wie viele andere Kommunen kämpfe auch der Markt mit unverhältnismäßig gestiegenen Kosten bei gleichzeitig wegbrechenden Einnahmen, was für die kommenden Jahre keine großen Sprünge erlaube.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Sollte der Gemeinderat, der am 9. Mai den Haushalt für das aktuelle Jahr verabschieden wird, den Rotstift bei der Generalsanierung ansetzen, muss auch mit dem Bund neu verhandelt werden, ob die bereits zugesagte Förderung von zwei Millionen Euro weiter zumindest anteilig in Anspruch genommen werden kann. „Hier werden in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Herausforderungen anzugehen sein“, ahnt Ostenrieder.

Brandschutz sorgt für Probleme

Ungemach droht angesichts der Verzögerung auch vonseiten der Aufsichtsbehörden. Denn im Zuge der Untersuchungen für die Sanierung waren Mängel beim Brandschutz aufgefallen, die mit der Erneuerung des Dachs behoben werden sollten. Inwieweit dieser Ist-Zustand weiter geduldet werden könne, werde derzeit geklärt, so Ostenrieder. „Die Sicherheit der Sportler und der Besucher steht dabei an oberster Stelle.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.