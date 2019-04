EC Peiting ausgeschieden 

Für den EC Peiting ist die Saison beendet. Im Viertelfinale der Play-offs verloren die Peitinger in heimischer Halle auch das dritte Spiel gegen den Herner EV. Besonders bitter: Die Gastgeber verspielten beim 4:6 eine Drei-Tore-Führung.

Peiting– „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Nach dem 4:1 haben wir den Gegner nicht mehr respektiert. Wir haben leichte Scheiben an der blauen Linie vertändelt, und das wurde bestraft“, war ECP-Coach Sebastian Buchwieser nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft tief enttäuscht. Dumme Strafzeiten wollte Buchwieser eigentlich nicht mehr sehen. Zwei handelte sich sein Team aber gleich in den ersten Minuten ein. Die doppelte Unterzahl überstanden die Peitinger trotz einiger brenzliger Situationen aber noch unbeschadet. Dafür leisteten sich die nervösen Hausherren wenig später einen Aussetzer, sodass Dennis Thielsch völlig blank vor Goalie Florian Hechenrieder zum 1:0 einschieben durfte (4.). Eine Überzahlsituation wenig später weckte den ECP dann aber auf. In der Folge setzten sie den Herner Kasten unter Dauerbeschuss. Zweimal Milan Kostourek (7., 9.) sowie Andreas Feuerecker (10.) scheiterten jedoch an Hernes Schlussmann Björn Linda. Erst kurz vor Ablauf der zweiten Strafzeit gegen die Gäste schlug Anton Saal, der „Mister Zuverlässig“ in den Play-offs, zu. Im Nachsetzen beförderte der ECP-Kapitän die Scheibe zum überfälligen 1:1 in die Maschen (14.). Der Treffer beflügelte die Gastgeber, die sofort nachsetzten. Nach zwei gefährlichen Aktionen der Gäste durften die Peitinger erneut jubeln. Auf Zuspiel von Feuerecker hämmerte Lukas Gohlke den Puck zum 2:1 an Linda vorbei (18.). Und es kam noch besser: Eine Minute später erhöhte Kostourek nach einem Sololauf von Ty Morris auf 3:1 (19.).

Den Schwung nahmen die Peitinger ins zweite Drittel mit. Kurz vor Ablauf einer Strafzeit gegen die Gäste markierte Simon Maier auf Vorarbeit von Saal das vierte ECP-Tor (23.). Thomas Heger verpasste es wenig später, den fünften Treffer nachzulegen (23.). Nach zwei Möglichkeiten der Gäste für Thielsch (26., 27.) und einer Unterbrechung wegen einer beschädigten Scheibe der Spielfeldumrandung verflachte die Partie. Die Peitinger verwalteten den Vorsprung, ehe Thielsch nach einem Bullygewinn auf 2:4 verkürzte (33.). Herne, das bis dahin nicht so konzentriert und konsequent wirkte wie noch am vergangenen Freitag, witterte plötzlich Morgenluft. Unmittelbar vor der zweiten Pause machte es Patrick Asselin mit seinem Powerplaytor zum 3:4 (39.) wieder spannend.

Im Schlussdrittel kam es noch schlimmer für die Peitinger. Nach einem schwachen Überzahlspiel ohne jegliche Torchance erzielte auf er anderen Seite Tom Schmitz mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie den 4:4-Ausgleich (45.). Der ECP wackelte in der Folge weiter. Während einer umstrittenen Strafzeit für den ECP überwand Nico Marsall Peitings Torhüter Florian Hechenrieder zum 5:4 (57.). Die Peitinger nahmen wenig später den Torhüter vom Eis. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr. Stattdessen machte Moritz Schug vier Sekunden vor der Sirene mit seinem Empty-Net-Treffer den Deckel drauf.

Danach wurde es noch einmal richtig emotional, als sich Kapitän Anton Saal, der seine Karriere beendet, zu „Time to say goodbye““ auf einer Ehrenrunde von den Fans verabschiedete.

EC Peiting - Herner EV 4:6 (3:1, 1:2, 0:3)

1. Drittel: 0:1 (3:53) Thielsch (Fominynch/Spitzner), 1:1 (13:33) Saal (Maier/Feuerecker/5-4), 2:1 (17:17) Gohlke (Feuerecker/Maier, 3:1 (18:19) Kostourek (Morris/Miller. 2. Drittel:4:1 (Maier (Saal/Kostourek), 4:2 (32:55) Thielsch (Spitzner), 4:3 (38:11) Asselin (Snetsinger/Spitzner/5-4). 3. Drittel: 4:4 (44:46) Schmitz (Snetsinger), 4:5 (56:17) Marsall ((Ackers/Liesegang/5-4), 4:6 (59:56) Heger (Empty-Net-Goal). Strafminuten: Peiting 14 +10 (Weyrich), Herne 16. Zuschauer: 983.