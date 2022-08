Luftballon führte Engländerin vor 50 Jahren nach Peiting - dort feierte sie nun ihren 101. Geburtstag

Von: Elena Siegl

Teilen

Anne und John Ward (sitzend), umringt von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln, Karl und Peppi Schmid sowie Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. © OSTENRIEDER

Ein einfacher Luftballon war der Auslöser: Für eine Freundschaft und den mittlerweile 40. Urlaub der Engländerin Anne Ward in Peiting. Hier feierte sie nun auch ihren 101. Geburtstag.

Peiting – Da gab es gleich mehrere Anlässe zum Feiern in Peiting: Anne Ward aus dem englischen Sheffield wurde am vergangenen Samstag nämlich stolze 101 Jahre alt. Nicht ohne Grund hat sie diesen besonderen Geburtstag ausgerechnet in der Peitnachgemeinde gefeiert. Dorthin reist sie zusammen mit ihrem Ehemann John und Sohn Jonathan bereits seit dem Jahr 1972, also seit über 50 Jahren, immer wieder gerne.

Mittlerweile so schätzen die beiden, dürfte es der 40. Besuch in Peiting sein. Jedes Mal mit anderen Begleitern aus der Familie oder dem Freundeskreis. Ihr Herz hänge an Peiting, sagt Anne Ward.

Ein Luftballon führte zur ersten Peiting-Reise der Engländer

Doch wie kam die Familie damals auf Peiting? Die Geschichte erzählt Anne Ward auch Bürgermeister Peter Ostenrieder, der wegen beiden Anlässen freilich zum Gratulieren bei Anne Ward vorbeischaute. Es war ein irrer Zufall: Sohn Jonathan nahm 1971 nämlich an einem Luftballonwettbewerb in England teil. An seinen Ballon knotete er eine Karte mit seiner Adresse. Nach einem weitem Weg – rund 1070 Kilometer Luftlinie musste er zurücklegen – landete der Luftballon schließlich am Schmauzenberg in Rottenbuch. Dort fand ihn der damals siebenjährige Albert Schmid, brachte ihn seinen Eltern Karl und Peppi, und die schrieben einfach eine Karte an den Absender: Familie Ward.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Die antworteten sogleich, und es entwickelte sich eine Brieffreundschaft. Und nachdem Familie Ward kurz darauf zum ersten Mal nach Peiting kam auch sehr schnell eine persönliche Freundschaft, die bis heute anhält. Auch vom Heimatort der Schmids waren die Wards von Anfang an begeistert. Fast jedes Jahr verbrachten Anne und John Ward seitdem ihren Urlaub in der Marktgemeinde.

Ganze Familie reist zum Geburtstagfeiern von England nach Peiting

Diesmal kam zum Feiern die ganze Familie mit. Von den Kindern über die Enkel bis hin zu den Urenkeln. 15 Personen insgesamt. Sie alle haben entsprechende Ferienwohnungen und Zimmer in Peiting genommen und genossen eine Woche lang sämtliche Attraktionen in der Gegend. Am Montag beispielsweise war die Familie auf der Zugspitze und erzählte anschließend ganz begeistert von der neuen Seilbahn. Am Dienstag und Mittwoch sollten noch Oberammergau und der Tegernsee besucht werden. Am heutigen Donnerstag geht es zurück nach England.

Von dort wird Anne Ward aber weiterhin Peiting im Blick halten. Der Rathauschef hatte ihr beim Gratulieren zu Geburtstag und Gäste-Jubiläum nämlich nicht nur einen Blumenstrauß in den Farben Bayerns und Sheffields (weiß-blau) überreicht, sondern auch einen Kalender, „den es nicht zu kaufen gibt“. Zu sehen sind darin Fotos aus Peiting im Jahresverlauf. Den Bildkalender hatten bisher nur die Mitarbeiter des Marktes Peiting erhalten, erklärt Ostenrieder. Umso größer sei die Freude bei Anne Ward über die schönsten Motive Peitings gewesen, die sie mit heim nehmen kann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.