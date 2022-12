Verkehrsverein Peiting freut sich über Übernachtungs-Plus und Ankündigungen der Gemeinde

Peitings Verkehrsvereins-Chef Ralf Benning (stehend) erinnerte an die Gumpen-Serenade, die nur knapp von einem Gewitter verschont geblieben war. Links daneben Kassiererin Andrea Deibler und Bürgermeister Peter Ostenrieder. © Ellenberger

Von den 76 Mitgliedern des Peitinger Verkehrsvereins sind zwar nur 15 der Einladung zur Jahreshauptversammlung gefolgt, trotzdem gab es viele Informationen, und auch der Vorstand musste neu gewählt werden.

Peiting – Jahreshauptversammlung beim Peitinger Verkehrsverein: Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Ralf Benning erläuterte Kassiererin Andrea Deibler den Kassenbericht 2021. Nachfolgend ging sie auf das Gastgeberverzeichnis für die Jahre 2021 und 2022 ein.

Die 4500 Euro für die Einträge aller Peitinger Gastgeber hatte der Verkehrsverein übernommen, um diese in der Pandemie zu unterstützen. Die Einträge 2023/2024 bezahlen diese jedoch wieder selbst. Ob es danach noch ein gedrucktes Verzeichnis gibt, wird der Tourismusverband Pfaffenwinkel wohl erst im Jahr 2024 entscheiden. Andrea Deibler zufolge gibt es „noch die altmodischen Gäste“, die gern „was mitnehmen in gedruckter Form“.

Serenade am Gumpen war ein voller Erfolg

„Wir waren mutig“, sagte anschließend der Vorsitzende Ralf Benning und erinnerte an die Serenade am Gumpen in Peiting. Noch kurz vor deren Beginn am 30. Juli dieses Jahres hatte es nicht weit entfernt von Peiting gedonnert. Das Gewitter zog aber vorbei, und so konnten nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die sechs teilnehmenden Musikgruppen den zahlreich herbeigeströmten Besuchern einen schönen musikalischen Abend bereiten.

Benning informierte auch über die Aufteilung der von den Besuchern der Serenade gespendeten 1150 Euro auf die Gruppen. „Die waren alle zufrieden und haben sich bedankt“, erinnerte er sich zurück.

Über 30 Gastgeber und 330 Betten

Der erstmals vor 20 Jahren ausgerichtete Dahliensommer erfreute auch heuer auf über 60 Quadratmetern im gesamten Ortsgebiet Einheimische und Gäste gleichermaßen. Finanziert wird er durch Spenden.

Die über 30 Peitinger Gastgeber verfügen über eine Gesamtkapazität von fast 330 Betten. Alle sind im Informations- und Reservierungssystem „Secra“ erfasst. Die Jahresgebühr von 535 Euro für die Nutzung des Systems zahlt für sie der Verkehrsverein. Nicht alle, jedoch immer mehr Gastgeber nutzen das Angebot der Online-Buchbarkeit. Zwei Drittel der Bettenkapazität steuern gewerbliche Anbieter, den Rest Privatvermieter bei.

Im Jahr 2021 gab es mit 30 557 Übernachtungen ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum ersten Coronajahr 2020. „Bei 11 029 Ankünften verbrachten die Gäste im Durchschnitt 2,8 Tage in der Marktgemeinde“, so Benning.

Erfreuliche Informationen vom Bürgermeister

Auch das „PeitingMobil“ sei bereits von einigen Urlaubern begeistert genutzt worden, berichtete Andrea Deibler. Für Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder sind die E-Autos für Einwohner und Gäste gleichermaßen eine attraktive Bereicherung.

Der Rathauschef hatte noch weitere erfreuliche Informationen für den Verkehrsverein parat: „Wir sind schon relativ gut aufgestellt“, sagte er zum Thema Ladesäulen für Elektroautos. Schon bald komme eine 150 KW-Station hinzu. „Da wären wir die ersten“, sagte er angesichts der hohen Watt-Leistung.

Der Ausblick des Tourismusverbandes

Auch die Zeit ohne E-Bike-Verleih in Peiting soll bald Vergangenheit sein, da ein Schongauer Fahrradhändler nach Peiting expandiere und dort dann auch Bikes zum Ausleihen anbiete.

Auch die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Pfaffenwinkel, Susanne Lengger, hatte beim Verkehrsverein Peiting viel zu berichten. Die wesentlichen Kriterien für die Gäste seien, dass man sein E-Auto laden, den Hund mitbringen und barrierefrei unterwegs sein kann, stellte sie sehr sachlich fest.

Bei den Zahlen gebe es im Pfaffenwinkel eine positive Entwicklung: Ihrer Bewertung nach scheinen die Auswirkungen von Corona überwunden zu sein. Nun sei die Frage, wie sich Fachkräftemangel, Energieverteuerung und Inflation auf den Tourismus auswirken. Sie mahnte dazu, bei der Preisgestaltung die gestiegenen Kosten zu berücksichtigen, da man mit zu niedrigen Preisen „nicht in die Zukunft“ komme und dies eine Abwärtsspirale zur Folge hätte. Schließlich müsse man auch künftig noch Investitionen tätigen können.

Der neue Vorstand

Bei der Wahl fungierte Bürgermeister Peter Ostenrieder als Wahlleiter. Er erinnerte daran, dass die Regularien es erlauben, die Vorstandschaft geschlossen zu wählen, falls alle damit einverstanden sind. Und da sich niemand gegen eine geschlossene Wahl ausgesprochen hatte, ist der alte nun auch zum neuen Vorstand gewählt worden.

In Person und Funktion waren und sind dies für jetzt weitere drei Jahre Ralf Benning als Vorsitzender, Elli Stich als zweite Vorsitzende, Barbara Hirschvogel-Vicario als Schriftführerin, Andrea Deibler als Kassiererin sowie Lydia Geiß und Rainer Schäffler als Beisitzer. Einen neuen Namen es dennoch: Andrea Salzmann wurde zur dritten Beisitzerin gewählt.

MANFRED ELLENBERGER

