Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Birkland: Kritik am neuen „Highway“

Anlieger verärgert

Von Christoph Peters schließen

Es ist aktuell eines der größten Straßenbauprojekte der Region: In Birkland wird derzeit nicht nur die Ortsdurchfahrt erneuert, sondern auch ein neuer Radweg gebaut. Während sich das Staatliche Bauamt zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeiten zeigt, gibt es im Ort Kritik am neuen „Highway“.

Peiting – Mitte September war der Startschuss für das Großprojekt gefallen. Seitdem hat sich die Staatsstraße, die durch Birkland führt, in eine Großbaustelle verwandelt. Und die kommt gut voran, wie der zuständige Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, Andreas Lenker, auf Nachfrage der Heimatzeitung zufrieden mitteilt. Im Juli hatte er die Pläne seiner Behörde, über die die SN im Vorfeld bereits mehrfach berichtet hatten, in der Bürgerversammlung vorgestellt. Nicht nur wird im Zuge der Baumaßnahme ein durchgehender Radweg von der Abzweigung nach Kinsau nördlich des Hauptorts bis Schongau geschaffen. Auch die Ortsdurchfahrt inklusive des Teilstücks bis zur Kinsau-Abzweigung wird erneuert und verbreitert, sowie der marode Entwässerungskanal ersetzt.

Begonnen hat die Baufirma im Norden, der erste Abschnitt erstreckt sich bis zum Lüßweg. Die alte Fahrbahndecke ist längst verschwunden, die Tiefbauarbeiten sind bereits erledigt, alle Sparten verlegt. Auch die Pflasterer kommen laut Lenker gut voran, schon in diesen Tagen sollen im nördlichen Teil die ersten Asphaltierungsarbeiten beginnen. Bleibe es in den nächsten Wochen bei der milden Witterung, könnte Ende November die abschließende Asphaltschicht aufgebracht werden, blickt der Abteilungsleiter voraus. Anschließend soll der Verkehr, der derzeit weiträumig umgeleitet wird, wieder rollen. „Wir werden die Ortsdurchfahrt auf jeden Fall vor Weihnachten wieder aufmachen“, kündigt Lenker an.

Bagger beschädigte Telefon-Kabel

Kein Wunder also, dass der Abteilungsleiter mit dem bisherigen Fortschritt der Baustelle zufrieden ist, auch wenn nicht alles ganz nach Plan verlief. zwei Mal sei etwa ein Telefon-Kabel bei Baggerarbeiten beschädigt worden, wovon vier Häuser betroffen gewesen seien. „So etwas kommt aber immer mal vor.“

Wann die Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt der Ortsdurchfahrt sowie den Radweg Richtung Schongau starten, hängt vom Winter ab. Spätestens im Frühjahr aber sollen die Bagger wieder rollen, zuvor müssen noch einige Bäume gefällt werden, die dem Bauvorhaben im Weg stehen. Die Begutachtung habe bereits stattgefunden, so Lenker. „Unser Ziel ist, dass die Maßnahme bis zum Sommer komplett abgeschlossen ist.“

Anlieger sieht Baumaßnahme kritisch

Dass ab dann eine sechs Meter breite Staatsstraße durch den Ort führen wird, gefällt allerdings nicht jedem. Einer, der den Ausbau vor seiner Tür mehr als kritisch sieht, ist Martin Huber. Der Birkländer hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen viele Gespräche im Ort geführt. Kaum einer habe Verständnis für die Verbreiterung gezeigt – im Gegenteil. Er könne wie viele nicht verstehen, weshalb in anderen Orten Durchfahrten eher verschmälert würden oder mit Hindernissen versucht werde, Verkehrsteilnehmer auszubremsen, während in Birkland genau das Gegenteil gemacht werde, ärgert sich Huber. Sein Vorschlag, vor allem die lärmenden Motorradfahrer durch einen „Mini-Kreisel“ oder eine Verschwenkung der Fahrbahn am Ortseingang von Apfeldorf kommend auszubremsen, sei einfach nicht beachtet worden.

+ Im Rahmen der Baustelle wird nicht nur die Fahrbahn verbreitert, sondern auch ein Radweg gebaut. © Hans-Helmut Herold

Den Grundstücksbesitzern, die wie er Grund abgetreten hätten, sei zudem nie mitgeteilt worden, dass aus der angekündigten „eventuellen Verbreiterung“ eine Tatsache wurde, kritisiert Huber. Die Bauvereinbarung sei noch dazu erst im Oktober übergeben worden, als die Baumaßnahme schon längst lief. Enttäuscht zeigt sich Huber nicht nur von Lenker, sondern auch vom Rathauschef. „Von einem Peitinger Bürgermeister aus Birkland hätte ich etwas anderes erwartet.“ Warum dieser den Ausbau zum „Highway“ gutheiße, könne er nicht verstehen.

Durchfahrt verboten? Egal! Eigentlich ist die Ortsdurchfahrt in Birkland für den Verkehr gesperrt, einzig für Anlieger und Baustellenfahrzeuge gilt eine Ausnahme. Doch die Realität sieht anders aus. Vor allem Motorradfahrer würden die Schilder regelmäßig ignorieren, klagt Martin Huber. An manchen Wochenenden zählte der Birkländer bis zu 200 Biker, die die ausgeschilderte Umleitung ignorierten und stattdessen mitten durch die Baustelle fuhren. „Das waren bestimmt nicht alles Anlieger.“ Auch Autofahrer würden die Beschilderung missachten, ärgert sich der Birkländer.

Beim Staatlichen Bauamt kennt man das Problem. Nicht nur Motorrad- oder Autofahrer würden die Schilder ignorieren, auch „große Lastwagen fahren oft, bis es beim Bagger nicht mehr weitergeht“, weiß Andreas Lenker aus Erfahrung. Das Phänomen sei freilich nicht auf Birkland beschränkt, „das ist ein grundsätzliches Problem, das wir bei allen Baustellen haben“, sagt der Abteilungsleiter. Doch mehr als Beschildern könne man nicht. Kleiner Trost für die Birkländer: Zumindest die Motorradsaison dürfte mit dem nahenden Winter bald vorbei sein und damit zumindest die Zahl der Biker, die durch die Baustelle fahren, drastisch sinken.

Lenker kann Hubers Unmut zum Teil nachvollziehen. Doch eine Bremsinsel würde das Lärmproblem nicht lösen, hält er entgegen. Weil auf der Staatsstraße viele Lkw unterwegs seien, müsste diese so breit sein, dass sie Motorradfahrer kaum ausbremsen würde.

Der Wunsch nach einer Verbreiterung der Ortsdurchfahrt sei durch Anlieger an seine Behörde herangetragen worden, als man die Pläne für den Ausbau des Radwegs vorgestellt habe, erinnert Lenker. Daraufhin habe man bei allen Grundstückseigentümer eine neuerliche Zusage für die nötige Grundstücksabtretung eingeholt und diese auch im Beisein aller Beteiligten handschriftlich auf den jeweiligen Bauvereinbarungen ergänzt. Dass die Dokumente erst im Oktober zugestellt wurden, sei nicht beabsichtigt gewesen, hier sei es zu einem Missverständnis mit der Gemeinde gekommen, räumt der Abteilungsleiter ein.

Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe

„Das hätte nicht passieren sollen“, kann auch der Bürgermeister Hubers Unmut in diesem Fall verstehen. Die Kritik am „Highway“ weist Ostenrieder jedoch zurück. Er sei selbst von dem Wunsch nach einem Ausbau überrascht worden, alle Anlieger hätten diesen beim persönlichen Besuch aber durchwegs positiv aufgenommen, betont der Rathauschef. Auch auf der Bürgerversammlung habe es keine Kritik am Vorhaben gegeben.

Unabhängig davon nehme man das Lärm-Problem ernst, versichert Ostenrieder. Man werde im Zuge der Baumaßnahme nicht nur eine Geschwindigkeitsmessanlage fest am Ortseingang installieren, kündigt der Bürgermeister an. Er werde auch noch einmal versuchen, bei der Verkehrsbehörde ein Tempolimit auf 70 km/h bis zur Kirche zu erwirken.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.