Schongauer übernehmen in Peiting das Zentrum der Macht: Faschingsgesellschaft stürmt das Rathaus

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Dieses gemeinsame Gruppenbild muss Peter Ostenrieder auf seinem Insta-Account posten. © Hans-Helmut Herold

Die Schongauer Faschingsgesellschaft hat erstmals das Peitinger Rathaus gestürmt. Der Bürgermeister musste nicht nur eine Polonaise anführen, sondern auch ein Werbevideo für Schongau drehen.

Peiting/Schongau – Was für ein Spektakel: Wenn Peitings Bürgermeister mit Melone auf dem Kopf eine Polonaise mit dem Schongauer Prinzenpaar, Elferrat und Prinzengarde quer durchs Peitinger Rathaus macht – dann ist das einfach total närrisch! Genau so geschehen ist das gestern Nachmittag in Peiting. Dort hat die Schongauer Faschingsgesellschaft mit dem ersten Sturm aufs Peitinger Rathaus eine Wahnsinns-Premiere hingelegt.

Die Überraschung ist der Faschingsgesellschaft richtig gut gelungen. Denn: Auch wenn das Prinzenpaar „Prinz Stephan vom Chateau der edlen Tropfen“ und seine „Prinzessin Anja vom Castillo der Sprachkünste“ bereits beim Inthroball angekündigt hatte, dass man sich in diesem Jahr nicht nur den Schongauer, sondern auch den Peitinger Rathausschlüssel holen wolle – mit einem Sturm dieser Art hatte Gemeindechef Peter Ostenrieder wohl nicht gerechnet.

Bürgermeister staunt nicht schlecht: Faschingsgesellschaft übernimmt Rathaus

Angeführt von Trommlern, marschiert der ansehnliche Faschings-Trupp um 14.30 Uhr lautstark durch die Bachstraße über’s Peitnach-Brückerl vors Rathaus. „Lech-Au! Lech-Au! Lech-Au!“ Der Bürgermeister, dem seine Sekretärinnen einen „Bürger-Termin“ in den Kalender eingetragen hatten, staunt nicht schlecht, winkt dann aber doch lachend aus dem Büro-Fenster nach unten.

Auch ein Hut steht ihm gut: Neu-Prinz Peter Ostenrieder mit Prinzessin Anja Trischberger an seiner Seite. © Hans-Helmut Herold

Schnell ist das Chefbüro oben eingenommen. „Wir haben uns gedacht, heuer wollen wir nicht nur in Schongau mitregieren, sondern auch in Peiting“, fordert SFG-Präsident Alexander Blasi – selbst ein Peitinger – mit deutlichen Worten die Macht übers Peitinger Rathaus. „Ich sag ja scho’ lang, ein Bürgermeister langt für beide Orte“, feixt Ostenrieder mit Blick nach Schongau. Großes Gelächter. „Ist halt die Frage, wer ist der bessere?“, kontert Blasi.

Um beide im Rennen zu halten, soll nun auch Ostenrieder in die SFG integriert werden, verkündet Prinzessin Anja, sagt’s und schnippelt erst mal die Krawatte ab. Prinz Stephan indes vertauscht die Rollen, hängt sich ein „Bürgermeister“-Schild um. Ostenrieder wird zum „Prinz“.

Peitinger Bürgermeister führt Polonaise durchs Rathaus an und dreht Werbevideo für Schongau

Die erste Aufgabe als Regent meistert er mit Bravour, führt eine Polonaise mit dem gesamten SFG-Trupp durchs Rathaus. Gabi Waldner hat schon Sekt bereit gestellt und wird von der SFG gleich von der Sekretärin zur „Sektretärin“ umbenannt. Der lustig-laute Auflauf vor dem Rathaus freut auch die Kinder vom benachbarten Kindergarten. Sie werden gleich in die Polonaise integriert.

Fühlt sich recht wohl im Chefsessel des Bürgermeisterbüros im Rathaus: Faschings-Prinz Stephan Rößle. © Hans-Helmut Herold

Die erste Aufgabe für Ostenrieder: Er muss ein zweiminütiges Werbevideo für die SFG und die Stadt Schongau drehen und bestimmte Worte einbauen. „Das wird schwierig werden, ich weiß“, freut sich der Peitinger Prinz Stephan angesichts der Animositäten, die die Bewohner beider Orte gefühlt historisch lange pflegen. „Dass die Schongauer Faschingsgesellschaft hier heute bei mir ist, das ist natürlich ein ganz besonderes Zeichen der guten und engen Freundschaft, die seit Jahrhunderten besteht zwischen Peiting und Schongau.“

Nicht einmal muss Ostenrieder mit der Wimper zucken, als ihm dieser Satz über die Lippen kommt. Ein Profi eben, er schlägt sich mit Bravour. Auch als der eigentliche Neu-Bürgermeister Stephan seines Amtes waltet und Ostenrieder als Prinz seine Anja in den Arm nimmt, kann er punkten. „Das ist mal was anderes“, freut sich die Prinzessin mit einem Augenzwinkern. Gleich obendrauf gibt’s einen Prinzenwalzer direkt unterm Peitinger Wappen vor der Rathaustür. Die Stimmung ist ausgelassen.

Peitings Bürgermeister will zu Faschingsumzug in Schongau kommen

Nächstes Spiel: Neu-Prinz Peter und Neu-Rathauschef Stephan dürfen sich gegenseitig Aufgaben zuweisen. Stephan hält eine Kandidatur-Rede für die Bürgermeister-Wahl 2026, fordert wegen des Peitinger Metzgersterbens eine vegane Metzgerei für Peiting. Ostenrieder muss ein Gruppenbild mit dem gesamten SFG-Trupp auf seinem Instagram-Account posten. Macht er freilich gerne, hebt den rechten Arm zum Schlachtruf und schreit mit beim „dreifach kräftigen Lech-Au!“ Bürgermeister Stephan darf seiner Anja noch einmal von oben aus dem Rathausfenster nach unten winken.

Die letzte Aufgabe für Prinz Peter: „Wenn ich Prinz wäre, würde ich jetzt alle auf ein kaltes Getränk zum Buchberger einladen“, fordert Stephan Rößle Ostenrieder heraus. Der nimmt lachend an. So marschiert Peitings echter Rathauschef gemeinsam mit Neu-Bürgermeister Stephan, Prinzessin Anja, dem Hof-Tross, Garde und der Blasmusik lautstark von dannen. Die Rollenverteilung beim Faschingszug am Sonntag in der Schongauer Altstadt – hier verspricht Ostenrieder anders als beim Inthroball seine Teilnahme – verspricht spannend zu werden.

