Fast 30 Jahre alt: Peitinger Stellplatz-Satzung braucht Frischzellenkur - doch bei der Umsetzung hakt‘s

Von: Christoph Peters

Im Peitinger Rathaus ist man dabei, die Stellplatz-Satzung zu überarbeiten. Doch bis das neue Regelwerk steht, wird es noch dauern. © Archiv/Herold

Die Stellplatz-Satzung des Markts Peiting ist veraltet und sorgt deshalb immer wieder für Diskussionen im Bauausschuss. Eigentlich wollte die Gemeinde sie längst überarbeiten und auch ein ähnliches Regelwerk für Fahrradabstellmöglichkeiten festlegen. Doch bei der Umsetzung hakt’s.

Peiting – Dass dem Fahrrad eine wichtige Rolle zukommt, wenn es um den klimafreundlichen Individualverkehr geht, ist unbestritten. Doch noch immer ist vielerorts die Infrastruktur vor allem auf das Auto als Fortbewegungsmittel ausgerichtet. Auch Peiting bildet da keine Ausnahme. Schon seit längerem beschäftigt man sich in der Marktgemeinde deshalb mit der Frage, wie man den Bürgern den Umstieg aufs Fahrrad schmackhafter machen kann. Bereits 2019 hatte die Verwaltung erkannt, dass geeignete Abstellplätze dabei ein wichtiger Faktor sind. Wer weiß, dass er am Zielort sein Fahrrad nicht sicher parken kann, überlegt sich, ob er nicht doch besser mit dem Auto fährt. Und wer als Mieter einer Wohnung keinen adäquaten Abstellplatz für seinen Drahtesel hat, schafft sich wahrscheinlich gar nicht erst einen an.

Abhilfe sollte der Erlass einer Fahrradabstellplatz-Satzung schaffen. Diese verpflichtet Bauherren analog zur Stellplatz-Verordnung bei größeren Neubauvorhaben auch eine gewisse Zahl an Abstellplätzen für Fahrräder zu schaffen. Im Gemeinderat kam der Vorstoß der Verwaltung bei der Vorstellung gut an, zu einem Beschluss kam es allerdings nicht. Zuerst sollte über die Satzung in den Fraktionen noch einmal beraten werden.

Gemeinde will bei Fahrrad-Abstellanlagen mit gutem Beispiel vorangehen

Doch über dieses Stadium ist das Regelwerk seitdem nicht hinausgekommen. Der damalige Gemeinderat ist bekanntlich seit der Kommunalwahl 2020 Geschichte, im neuen Gremium hat es das Vorhaben bislang nicht wieder auf die Tagesordnung geschafft. Das Thema sei angesichts der Vielzahl an Projekten in den vergangenen Jahren nicht mehr weiter verfolgt worden, erklärt Geschäftsleiter Stefan Kort auf Nachfrage. Auch Bürgermeister Peter Ostenrieder, der 2019 noch als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat saß und die Satzung damals als Schritt in die richtige Richtung lobte, räumt ein, dass das Vorhaben über die Jahre liegen geblieben sei.

Immerhin: In Sachen Abstellanlagen will die Gemeinde auch ohne Satzung mit gutem Beispiel vorangehen, wie der Rathauschef betont. Gerade erst habe der Arbeitskreis, der mit der Umsetzung der im Gutachten zum Alltagsradwegenetz ermittelten Verbesserungsmaßnahmen betraut ist, über die Installation weiterer Abstellmöglichkeiten im Ort beraten, so Ostenrieder.

In der Stellplatz-Satzung sind neue Mobilitätskonzepte nicht berücsichtigt

Doch nicht nur in Sachen Fahrradabstellplatz-Satzung gibt es Nachholbedarf. Noch drängender sei die Überarbeitung der Stellplatz-Verordnung, sagt Kort. Das Regelwerk hat mittlerweile ein stolzes Alter erreicht, stammt noch aus dem Jahr 1994. Viele darin getroffenen Festsetzungen entsprächen längst nicht mehr den Erfordernissen der aktuellen Zeit, sagt der Geschäftsleiter. Regelmäßig sorgt die Satzung deshalb auch in Bauausschusssitzungen für Diskussionen, wenn Bauherren um Ausnahmen bitten.

Jüngstes Beispiel war die Betriebserweiterung einer Firma am Zeißlerweg, die wegen der Größe ihres Hallenanbaus 24 zusätzliche Stellplätze hätte nachweisen müssen, obwohl kein neues Personal eingestellt werden sollte und die vorhandenen Parkplätze wegen Schichtbetriebs nie voll belegt sind. Hier flexiblere Regelungen zu finden, sei eine der Aufgaben bei der Modernisierung der Satzung, sagt Kort. Ziel sei weiterhin, dass Autos möglichst nicht im öffentlichen Raum geparkt werden, gleichzeitig „müssen wir bei Unternehmen und Geschäften schauen, was haben die für Kunden“, ergänzt Ostenrieder.

Bislang gar nicht berücksichtigt im Regelwerk sind neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing, mit denen sich bei Neubauten auf Stellplätze verzichten ließe.

Viele Stellschrauben also, an denen gedreht werden muss. Bis wann ein fertiges Konzept vorliegt, kann der Bürgermeister deshalb noch nicht sagen. „Mein Ziel ist es aber, dass wir es noch in dieser Wahlperiode anpacken.“

