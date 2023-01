Feierliches Ende einer Ära: Herzogsägmühle verabschiedet Direktor Wilfried Knorr in den Ruhestand

Von: Christoph Peters

Der scheidende Herzogsägmühlen-Direktor Wilfried Knorr (re.) bei der Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger Andreas Kurz. © Hans-Helmut Herold

Er war über 18 Jahre das Gesicht von Herzogsägmühle, prägte in dieser Zeit als Direktor die Entwicklung der Diakonieeinrichtung wie kaum einer vor ihm: Am Montag ist Wilfried Knorr feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Auf seinen Nachfolger Andreas Kurz als Geschäftsführer wartet eine schwere Aufgabe.

Herzogsägmühle – Die Martinskirche in Herzogsägmühle war bis auf den letzten Stuhl besetzt, wer keinen Platz mehr gefunden hatte, drängte sich in der Deckerhalle, wohin der Gottesdienst übertragen wurde. Als es losging und das erste Lied erklang, waren alle Augen auf den Mann mit der Gitarre gerichtet. Denn natürlich hatte es sich Wilfried Knorr nicht nehmen lassen, selbst zur musikalischen Umrahmung seiner Verabschiedung beizutragen. Die Musik, sie war dem scheidenden Direktor in all den Jahren ständiger Begleiter gewesen, sie sollte es auch beim letzten Kapitel seines Arbeitslebens sein.

Bevor Pfarrer Dirk Wollenweber Knorr von seinen Aufgaben als Direktor und Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle entpflichtete, durfte der 64-Jährige das „Sakko der Verantwortung“ ausziehen, dass er 18 Jahre getragen habe. Auch wenn die Last des Amts damit abfalle, werde es manchmal nicht leicht sein, loszulassen, blickte Wollenweber voraus auf den Ruhestand, der, wie er den 64-Jährigen kenne, eher einem „Unruhestand“ gleichen werde.

Keine großen Reden hatte sich Knorr für seine Verabschiedung gewünscht. Auch wenn man alles, was der 64-Jährige vorgegeben habe, immer sehr ernst genommen habe: Dass sich Knorr nach über 33 Jahren im Dienst von Herzogsägmühle sang- und klanglos verabschieden könne, daran sei nicht zu denken gewesen, erteilte Diakonie-Vorstand und Mit-Geschäftsführer Hans Rock dem Wunsch eine Absage.

Knorr vermittelte den „Geist dieses Ortes“

Dankbar sei man, sagte er in seiner Laudatio, dass Knorr den Menschen den „Geist dieses Orts“ vermittelt und gezeigt habe, wie christliches Bekenntnis und fachliche Sozialarbeit sich wunderbar ergänzen können. „Zornig“ sei Rock dagegen darüber, dass er der Verlockung des Ruhestands mit 64 Jahren nicht habe widerstehen können. Und traurig, weil „Dein Enthusiasmus für Kunst und Kultur fehlen wird“.

Rock erinnerte an die vielen Impulse, mit denen Knorr Herzogsägmühle vorangetrieben habe. Mutig sei der 64-Jährige für die Gemeinwohlökonomie und für das von ihm entworfene Konzept der inversen Inklusion eingetreten. Die Art und Weise, wie Knorr die Führungsverantwortung ausgefüllt habe, sei außergewöhnlich gewesen. „Du hast Menschen an den Wegesrändern dieses Schaffens mitgerissen.“ Als Beispiel nannte Rock das Brotbackhaus, welches Knorr quasi in Eigenregie vorangetrieben habe – ungeachtet von Baukosten und Genehmigungen, wie der Geschäftsführer augenzwinkernd erinnerte. Entstanden sei eine Anlaufstelle, wo Bewohner zusammenkommen. Wie die Hefe dafür sorge, dass das Brot aufgehe, so sei Knorr „die Hefe in der Rezeptur Herzogsägmühle“ gewesen. Worte, denen stehende Ovationen für den sichtlich berührten 64-Jährigen folgten.

Nachfolger tritt in große Fußstapfen

Dass der scheidende Direktor große Fußstapfen hinterlässt, wurde an diesem Nachmittag einmal mehr deutlich. Keine leichte Aufgabe für Andras Kurz, der nach Knorrs Entpflichtung als Nachfolger eingeführt wurde. Dass er dieser gewachsen ist, davon zeigte sich Andrea Betz, wie Rock Mit-Geschäftsführerin und Diakonie-Vorständin, überzeugt. Kurz bringe viel Erfahrung in der sozialen Arbeit mit und habe in seinen 30 Berufsjahren in Herzogsägmühle schon viel auf die Beine gestellt, lobte Betz. „Ich wünsche ihm, dass er gut in seine neue Rolle als Geschäftsführer hineinwächst.“

Mit Knorr verschwindet der Titel des Direktors, sein Nachfolger werde auch kein Vorstandsmandat mehr haben, erklärte Betz. Man gehe in der Diakonie neue Wege in der Unternehmensstruktur. Diese werde auch Kurz beschreiten und Dinge anders machen als sein Vorgänger, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Gleue. Doch das sei gut so – getreu dem Motto: „Wer immer auf dem gleichen Weg geht, bleibt auf der Strecke. Umwege dagegen erhöhen die Ortskenntnisse.“

Ohne Umwege ging es dagegen nach dem Gottesdienst in die Deckerhalle, wo auf Knorr keine weiteren Reden warteten, sondern ein „Nachmittag voller Überraschungen“. Mit einer Revue aus Sketchen, Videoeinblendungen von Weggefährten und Kabarettauftritten bereiteten die Mitarbeiter ihrem scheidenden Chef einen ganz persönlichen Abschied, an dem der 64-Jährige sichtlich seine helle Freude hatte.

