In Peiting ist der Weg frei für ein Pilotprojekt zur Kinder-Ferienbetreuung

Von: Christoph Peters

Stemmen die Ferienbetreuung in Peiting: (v.l.) Sophia Salvamoser, Eva Nagai und Barbara Eiband. © Privat

Es war ein langer Weg bis dahin, doch jetzt gibt es gute Nachrichten in Sachen „Ferienbetreuung für Peitinger Grundschüler“: Das Pilotprojekt kann schon in diesem Sommer starten. Die Details wurden jetzt bei einem Pressetermin im Rathaus vorgestellt.

Peiting – Eltern, die berufstätig sind, kennen das Problem. Während Kindergärten zumeist einen Großteil der Schulferien geöffnet haben und sich die übrigen Zeiten irgendwie mit dem eigenen Urlaubsanspruch abdecken lassen, ist damit mit dem Wechsel der Kinder an die Grundschule Schluss. Plötzlich gilt es, sechs Wochen Sommerferien am Stück zu überbrücken, keine leichte Aufgabe, wenn man nicht gerade Oma und Opa um die Ecke hat.

Zumindest für Peitinger Eltern gibt es ab diesem Sommer eine Alternative. Erstmals wird eine Ferienbetreuung in den Räumen der Offenen Ganztagsschule an der Alfons-Peter-Grundschule angeboten. Den Stein dafür ins Rollen gebracht hatte vor einem Jahr die Peitingerin Kathrin Schropp. Bei den Schulen sowie der Gemeinde kam die Initiative der zweifachen Mutter gut an, doch die Umsetzung stellte sich als alles andere als einfach heraus.

Am Personal hat es zuletzt gemangelt

Die Räumlichkeiten seien dabei weniger das Problem gewesen als das Personal, blickte Bürgermeister Peter Ostenrieder beim Pressetermin im Rathaus zurück. Eine Ausschreibung unter den eigenen Kita-Kräften habe zu keinem Ergebnis geführt, auch die Hoffnung, die Kinderhilfe Oberland könne mit Mitarbeitern aushelfen, habe sich zerschlagen.

Dass das Projekt Ferienbetreuung nun doch zustande kommt, liegt an Eva Nagai, Barbara Eiband und Sophia Salvamoser. Nagai und Eiband sind ausgebildete Förderlehrerinnen und führen seit einem Jahr ein kleines Förderinstitut in Burggen. Salvamoser ist Erlebnis- und Sonderpädagogin. Mütter hätten sie auf die Ferienbetreuung angesprochen, so Nagai, die selbst in Peiting lebt. Und so reifte die Idee, hier gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.

Das Paket ist fest

Mittlerweile stehen alle Details fest. Zwei Wochen in den Sommerferien, vom 31. Juli bis zum 4. August und vom 7. bis zum 11. August, sowie eine Woche in den Herbstferien (30. Oktober bis 3. November) können Eltern ihre Kinder für die Ferienbetreuung anmelden. Das Angebot gilt sowohl für Grundschüler als auch Kinder im Vorschuljahr und ist für die genannten Zeiträume verbindlich. Betreut werden die Kinder von 8 bis 14 Uhr, Essen muss selbst mitgebracht werden. Kostenlos ist das Angebot im Gegensatz zur Offenen Ganztagsschule allerdings nicht. Mit 400 Euro schlägt die Teilnahme am „Feriencamp“ zu Buche.

Zwischen 20 und 25 Anmeldungen seien nötig, damit sich das Angebot rechne, sagte Nagai. „Diese Zahl an Kindern können wir auch gut stemmen.“ Eine erste Bedarfsabfrage in den Grundschulen hat es schon gegeben, dabei hätten etliche Eltern Interesse gezeigt, so der Bürgermeister. Freilich habe man da noch keine genauen Kosten nennen können.

Anmeldeschluss ist der 1. Juli

Die Verantwortlichen hoffen jetzt, dass das Pilotprojekt gut angenommen wird. Nagai und ihre Kolleginnen jedenfalls haben sich schon viele Gedanken gemacht, was sie mit den Kindern während der drei Wochen unternehmen wollen. Angebote aus den Bereichen Lesen und Schreiben, stehen ebenso auf dem Programm wie mathematische Werkstätten, problemlösende Aufgaben, kreative Projekte, Koordinationsspiele und viel Bewegung. „Es wird auf jeden Fall nicht nur eine reine Beaufsichtigung sein“, betonte Nagai.

Anmeldungen für die „Ferienbetreuung in Peiting“ sind ab sofort möglich. Das entsprechende Formular kann auf der Homepage der Marktgemeinde unter www.peiting.de abgerufen werden. Anmeldeschluss ist der 1. Juli.