Vielfalt erfahren und geschmeckt

Ein voll gepacktes Programm hat die Diakonie Herzogsägmühle am „Tag der Einheit der Kulturen“ den mehreren hundert Besuchern präsentiert. Im Mittelpunkt standen geflüchtete Menschen und Helferkreise aus dem gesamten Landkreis.

Herzogsägmühle – „Tag der Einheit der Kulturen“ in Herzogsägmühle: Die Eröffnung des digitalen Themenweges „Was ist Heimat“ hat dabei der Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle präsentiert, den Audioguide „Heimat“ insgesamt 14 Schüler des Welfen-Gymnasiums Schongau mit Projektleiter Walter Ludwig in Zusammenarbeit mit der Stiftung Zuhören des Bayerischen Rundfunks. Ihre Zielgruppe waren jeweils junge Menschen.

Bereits zum zweiten Mal hat Herzogsägmühle das „Fest der Kulturen“ veranstaltet. „Das Fest soll Menschen unterschiedlicher Herkunft, Biographie, Religion und Sprachen zusammenführen“, nennt Diakoniedirektor Wilfried Knorr den Sinn in dieser Veranstaltung. Dabei werde der Frage nachgegangen, was Heimat eigentlich bedeute.

„Ein bestimmter Ort, an dem man geboren wurde, oder ist es die kulturelle Identität?“ Oder, so Knorr, sind es die Menschen, die Heimat ausmachen?

Ausgehend vom Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle, wurde das Bekenntnis zu Vielfalt sowie religiöser und kultureller Toleranz verbunden mit der Eröffnung des digitalen Themenwegs „Was ist Heimat?“ Genau zu diesem Thema haben die Schüler des Welfen-Gymnasiums mit ihrem Audioguide Einblicke in den vielfältigen Heimatbegriff und Herzogsägmühle im Wandel der Geschichte gebracht: Herzogsägmühle als Ort zum Leben für all jene, die seit 1894 den Ort hilfesuchend ansteuerten. Aber auch für Menschen, die ihr Zuhause verlassen mussten und Unterkunft, Arbeit, Zuwendung und Lebensperspektiven brauchen.

„Dieser Tag,“ sagte der Diakoniedirektor, „ist ein Tag mit Symbolkraft“. Das Fest der „Einheit der Kulturen“ bringe Menschen aus fernen Ländern, die Flüchtlingshelferkreise, Herzogsägmühler Bürger, Mitarbeitende, Nachbarn und Freunde zusammen. Die sich allesamt sichtlich wohl fühlten, wie deutlich zu sehen war. Es wurde geplaudert, gelacht und gescherzt. Es war ein unbeschwertes Stelldichein den Tag über.

+ Im Gespräch: Herzogsägmühle-Direktor Wilfried Knorr im Gespräch mit einem Flüchtling aus Somalia. © Kindlmann Einen Einblick in die Herzogsägmühler Martinskirche gab dabei Ingo Massel. Die 1949 erbaute Kirche biete einen Ort spiritueller Heimat. „Gerne wird daran zurückgedacht, wie das kleine, als Notkirche konzipierte Gebäude, in gemeinsamer Anstrengung mit einer internationalen Gruppe von Studenten und Herzogsägmühler Einwohnern nach Kriegsende entstanden ist“, erklärte Massel. Er präsentiert das neu entwickelte, multimediale „Lern- und Informationsmodul mit Hintergrundinformationen zum Bau und der Funktion der Kirche sowie deren Bedeutung als europäischer Erinnerungsort. Eine Besonderheit ist zudem das neu-entwickelte Tastmodell am Eingang der Kirche, das die Umsetzung des Lernmoduls fortsetzt und praktisch um eine weitere Sinneserfahrung bereichert.

Massel, er ist der Leiter des EU-Büros in Herzogsägmühle, zeigte den Besuchern in der Martinskirche Bilder und arbeitete Unterschiede zwischen 1949 und heute heraus. Er erklärte die barocke Orgel, deren Holzgehäuse in der Schreinerei von Herzogsägmühle hergestellt worden ist. Und er erinnerte an Erwin Dürr, den ehemaligen Diakoniedirektor, der einmal sagte: „Aus der Hütte Gottes ist ein Gotteshaus geworden.“

Am Abend konnten sich die Besucher von der afghanischen Kochkunst überzeugen. Ali Hafizi (20), Auszubildender in Herzogsägmühle, zauberte eine Art Rinder-Gulasch mit Zwiebeln, Paprika und Tomaten sowie den Gewürzen Kurkuma und Kardamom. Dazu gab es Reis mit Mandeln. Den Besuchern hat es sichtlich geschmeckt. Ebenso der deutsche Kalbsbraten mit Spätzle.

Walter Kindlmann