Festakt mit Feuerwehr und Trachtenkapelle: Zwei Jubiläen auf einen Streich

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Sie werden gemeinsam am Samstag ihre Jubiläen nachfeiern: Die Freiwillige Feuerwehr und die Trachten & Knappschaftskapelle von Peiting, die auf unserem Eine halbe Stunde Ohrenschmaus © mit Matthias Podack, Franz Multerer und Markus Häringer ihre Kameraden vertreten. foto: herold

Zumindest ein bisschen wird jetzt nachgefeiert: Nachdem im Jahr 2020 die große Jubiläums-Sause von Feuerwehr und Knappschaft wegen Corona ins Wasser gefallen war, gibt es an diesem Samstagabend in Peiting nun doch noch einen Festakt.

Peiting – Wir erinnern uns an die große Enttäuschung vor gut zwei Jahren: Alles hatten die Knappschafts- und Trachtenkapelle und die Feuerwehr zu ihren großen Jubiläen vorbereitet. 150 Jahre Wehr und 100 Jahre Knappschaft sollten gemeinsam gebührend gefeiert werden. Und dann das: coronabedingt musste alles abgeblasen werden. Lediglich die bereits fertiggestellte Festschrift wurde noch an die Haushalte verteilt.

Es ist zwar schon zwei Jahre her, aber ein bisschen wird jetzt doch noch nachgefeiert. Und zwar am Samstag, 24. September, auf dem Peitinger Hauptplatz. „Wir hatten gesagt, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, dann feiern wir nach“, so Feuerwehrkommandant Klaus Straub. Und diese Gelegenheit hat sich eben jetzt für diesen Samstag ergeben. Hintergrund ist die „Lange Nacht der Feuerwehr“, bei der am Wochenende bei vielen Wehren im Landkreis Aktionen für Bürger stattfinden. Zeitgleich findet an diesem Wochenende traditionell das Michaeli-Standkonzert der Peitinger Knappschafts- und Trachtenkapelle statt. Na, wenn sich das mal nicht hervorragend für eine Nach-Feier anbietet.

Eine halbe Stunde Ohrenschmaus

Los geht’s um 18.30 Uhr mit dem Michaeli-Standkonzert der Kapelle am Hauptplatz in Peiting. Nach zirka einer halben Stunde Ohrenschmaus geht die Veranstaltung über zu einem weiteren festlichen Anlass: Drei neue Fahrzeuge, die die Wehr bekommen hat, werden von den Peitinger Pfarrern gesegnet.

Im Anschluss daran wird es besonders festlich: Die Knappschafts- und Trachtenkapelle führen gemeinsam die „Bergmännische Serenade“ auf. „Das ist ähnlich wie ein Zapfenstreich“, erklärt Franz Multerer jun., Vorstand des Klangkörpers. Die Musik dazu stammt aus der Feder von Simon Fröller. Der Musiklehrer war ab dem Jahr 1959 insgesamt 26 Jahre lang erster Dirigent der Kapelle. Er hat die Melodie für diesen ganz besonderen Marsch der Knappschafts- und Trachtenkapelle quasi auf den Leib geschneidert.

Zu erleben gibt es die „Bergmännische Serenade“, die auf den Bergbau zurückgeht, nur zu ganz besonderen Anlässen und Festlichkeiten in der Marktgemeinde. Für die Öffentlichkeit dürften die Feierlichkeiten am Samstagabend auf dem Hauptplatz also auf jeden Fall ein ganz besonderer Besuchermagnet sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.